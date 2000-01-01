Конора Макгрегора поймали на крупной лжи
Недавно Конор Макгрегор похвастался фото своего тела. Макгрегор заявил, что набрал 15 кг мышечной массы и весит 86,2 кг. Есть причины сомневаться в этих словах.
Сайт Insider опросил экспертов по поводу того, реально ли за полгода набрать 15 кг мышечной массы. Ответ оказался отрицательным: «Этого не может быть».
Как правило, наблюдается умеренный прирост мышечной массы после 6 месяцев тренировок, даже при правильной диете и упражнениях.
Согласно исследованиям, реально набирать примерно 1 килограмм мышечной массы в месяц.
При этом опытным спортсменам сделать это тяжелее, чем простым любителям фитнеса.
6 лет назад Конор поднимался в полусредний вес для боя с Нейтом Диазом. Он набрал массу 77 кг.
Метаболизм Конора позволяет быстро набирать вес.
Однако очень сомнительно выглядят озвученные цифры о 86,2 кг веса и особенно о наборе 15 кг мышечной массы через полгода после июльского боя с Дастином Порье.
В любом случае можно констатировать, что Конор в хорошей форме. Ждём его возвращения в октагон следующим летом.
Конора Макгрегора поймали на крупной лжи
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