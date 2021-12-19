Мага Исмаилов нокаутирует Александра Шлеменко. У Шторма есть только один шанс

Главное ММА-событие 2022 года в России уже анонсировано: летом на турнире RCC в октагоне встретятся Магомед Исмаилов и Александр Шлеменко. Оба ветерана – настоящие звёзды смешанных единоборств, имеющие огромную популярность среди отечественных болельщиков. Конечно, за пределами страны куда лучше знают Шторма, построившего успешную карьеру в США и завоевавшего титул Bellator. Зато внутри России Лысый хищник точно Александру в славе не уступает: за общительным и жизнерадостным Магомедом следят более двух миллионов подписчиков в «Инстаграме».

Поединок станет самым денежным в карьере обоих бойцов, на что Шлеменко намекнул в одном из интервью. В самом деле, представить более статусный бой сложно: разве что Исмаилова мог бы заменить его обидчик Владимир Минеев, тоже активно раскручивавший тему возможной схватки со Штормом. Но в промоушене RCC решили сыграть на опережение, что, кстати, в очередной раз откладывает возможный дебют Шторма в UFC. Впрочем, Александр вряд ли переживает, учитывая, что в Америке его потенциальный гонорар будет в несколько раз меньше. Естественно, рад и Исмаилов, который после проваленного боя с Минеевым получил солидное предложение.

С медийной и финансовой стороной мы немного разобрались, а что со спортивной составляющей? Вот тут всё немного сложнее. Формально в октагоне встретятся два приблизительно равных соперника схожего возраста, с разными «козырями»: Исмаилов – превосходный борец, Шлеменко – легендарный ударник. При этом Лысый хищник в последние годы подтянул ударную технику, а на счету Шторма 11 побед самбишенами. Получается, что фаворита выделить невозможно? Не совсем. По традиции дьявол кроется в деталях.



Исмаилов за карьеру был нокаутирован только один раз – во втором бою с Минеевым. И то создалось впечатление, что Лысый хищник попросту «задохнулся», что подтверждает и его пугающее состояние после боя. В целом же у Магомеда очень крепкая голова, и он вполне готов сдержать главную силу Шторма – массу быстрых ударов со средней и ближней дистанции. Вдобавок Исмаилов всегда готов и сам «накидать» в стойке: у него нестандартная техника – удары идут дугой, из-за чего их сложно заблокировать. В целом преимущество в стойке будет за Шлеменко, вопрос лишь в том, как долго бойцы будут в ней стоять.



Да, Магомед пообещал устроить «рубку», однако в этом есть серьёзные сомнения. Лысый хищник не захочет конкурировать в стойке, если там у него не заладится. Исмаилову проще сделать тейкдаун, защита от которых у Александра неидеальна. И тогда бой перейдёт в партер, где Шторм значительно уступает оппоненту. Магомед не ищет удушающего или болевого приёма, сабмишеном он не побеждает с 2015 года. Зато его классный граунд-энд-паунд может стать роковым для Шлеменко. Исмаилов валял по настилу и вколачивал «гвозди» даже тяжеловесу Александру Емельяненко, который тогда ещё демонстрировал зачатки формы.

Справится ли с такой тактикой Исмаилова знаменитый ветеран, пусть с железным характером? Есть сомнения, учитывая, что челюсть 37-летнего Шлеменко уже не так непробиваема. Наиболее вероятный рисунок боя выглядит так: несколько минут в стойке, а потом безостановочный прессинг Лысого хищника в партере. Если у Маги хватит «бензина», то в первых двух-трёх раундах он должен довести дело до технического нокаута. Единственный шанс Шлеменко – вытерпеть первые 10-15 минут, что лишь с огромным трудом удавалось более молодому и здоровому Минееву. В поздних раундах Александр получит возможность расправиться с уставшим соперником.



Как бы то ни было, нас в любом случае ожидает шикарный и конкурентный бой – один из крупнейших в истории российских ММА. Неважно, кто именно победит: если Александр Шлеменко посрамит наши прогнозы, мы всё равно будем очень рады. Главное, чтобы такие масштабные поединки проходили в России как можно чаще: UFC и Bellator заезжают к нам редко, а отечественный зритель хочет видеть топовые схватки на своей земле. Иностранные промоушены и так сумеют создать себе громкие вывески, с которыми в российском спорте дефицит.