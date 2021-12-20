Промоутер написал идеальный сценарий для Канело. Россиянин может спутать карты Саулю

Декабрь 2021 года стал богат на события в профессиональном боксе. Наиболее интересные из них развернулись в полутяжёлом дивизионе, где прошло сразу два титульных поединка. В обоих приняли участие россияне. Чемпион мира по версии WBA Super Дмитрий Бивол на турнире в Екатеринбурге уверенно переиграл по очкам Умара Саламова, а обладатель титулов по версиям WBC и IBF Артур Бетербиев на шоу в Монреале нокаутировал Маркуса Брауна, и, таким образом, также защитил звание чемпиона.

Очевидно, что после этих схваток уже можно делать кое-какие выводы о том, как будет развиваться ситуация в полутяжёлом дивизионе в 2022-м и даже в 2023 году. Кроме того, бои получили оценки от экспертов и боксёров. Всё это подтолкнуло нас проанализировать перспективы самого российского дивизиона в профессиональном боксе.

Артура Бетербиева начинают списывать со счетов

Начнём с самого свежего события – боя Артура Бетербиева. Россиянин одержал 17-ю досрочную победу в 17-м поединке на профессиональном ринге. Причём сделал это с серьёзным рассечением, которое объективно мешало ему видеть все действия соперника. Впечатляет? Да. Но всё-таки в целом выступление Артура не было совсем уж безупречным.

Во-первых, нужно понимать, что Браун соперник не калибра Дмитрия Бивола, Сауля Альвареса (которого сватают в полутяжёлый вес) или даже Хильберто Рамиреса. Во-вторых, даже при этом американец поначалу смотрелся конкурентоспособным, в-третьих, россиянин пропускал многовато.

Всё это не ускользнуло от глаз экспертов. Экс-чемпион мира Андре Уорд отметил, что после такого выступления Артура желающих сразиться с ним появится значительно больше, чем было раньше.

«Бетербиев выглядит так, будто его можно победить. Быть может, дело в возрасте, но Артур сегодня пропустил много ударов. Вот увидите, сейчас появится много желающих провести бой с ним», — отметил американец.

Не в восторге от действий уроженца Хасавюрта остался и другой бывший чемпион мира Тони Беллью, который считает, что Артур может потерять все свои титулы в противостоянии с абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе Саулем Альваресом, который уже был чемпионом и в полутяжёлом весе.

«Я думаю, что Канело остановит Бетербиева, я уже видел предупреждающие знаки, видел удары, которыми он может быть повержен. В полутяжах Канело не потеряет в мощи. Это доказано в поединке Сауля против Сергея Ковалёва. И если он сделал это с Крашером, то и с Бетербиевым, думаю, тоже сделает», — сказал британец.

Как видим, Артур в глазах бывших звёзд бокса уже не является столь неуязвимым, как прежде. Кто может стать ему альтернативой в полутяжёлом весе? Конечно, многие склоняются к Саулю Альваресу.

Канело – скрытый король дивизиона

Мексиканец находится на пике славы. В 2021 году он впервые в карьере стал абсолютным чемпионом мира, добившись этого во втором среднем весе. Дивизион, скажем прямо, унылый, и биться тут дальше Канело не с кем. На май Сауль планирует покорить шестой дивизион, по крайней мере, бой за титул в первом тяжёлом весе уже санкционирован. Но что будет после? С учётом габаритов, а также того, что Канело выбрал себе конкретного и самого удобного соперника в крузерах, понятно, что в этом весе он не задержится. Но вернуться во второй средний вес будет проблематично.

Получается, что дальше для Сауля путь один – в полутяжёлый вес. Об этом говорит буквально всё. Главное, что это обсуждают уже и промоутеры. Ведущий из них — Эдди Хирн — ясно дал понять, что хочет видеть мексиканца в этой категории. Нужно понимать, что это уже чёткий месседж для всех, ведь Хирн в прошлом участвовал в организации поединков Альвареса.

Другой известный промоутер, Лу Дибелла, вовсе написал идеальный сценарий для Канело.

«Бетербиев — большой и сильный парень. Но он несколько притормозил, поэтому прямо сейчас я не думаю, что Артур победит Канело. Хотя, конечно, он представляет опасность, и такой поединок был бы интересен.

Если Канело действительно пойдёт в тяжёлый вес, я сомневаюсь, что он вернётся во второй средний. Будь я на месте Канело, то выждал бы ещё, чтобы потом сразиться с победителем боя Смит — Бетербиев в конце следующего года. Думаю, Артур не смог бы «убить Канело», впрочем, как и Бенавидеса, Бивола или даже Джо Смита», — написал специалист.

Отметим, что такой сценарий очень реальный. Альварес известен тем, что выжидает старость соперников, подбирает удобных оппонентов и выходит в ринг тогда, когда ему максимально комфортно. В этих условиях бой Бетербиева с Альваресом действительно кажется реальным именно в конце 2022 года.

Артур на тот момент, вероятно, будет владеть тремя титулами. К нынешним поясам он добавит регалию WBO, которой ныне владеет Джо Смит. Американец в январе проведёт схватку с Каллумом Джонсоном. После чего глава Top Rank Боб Арум обещал Бетербиеву устроить бой с победителем этой пары. Почти очевидно, что россиянин побьёт как Смита, так и Джонсона. Оба слишком просты и прямолинейны. К тому же опыт победы над Джонсоном у Бетербиева уже есть.

Ну а если у Артура к концу 2022 года будет три титула, Канело почти наверняка согласится на бой. Бетербиев на тот момент будет стоять на пороге 38-летия, и понятно, что к тому времени скорость, рефлексы и реакция чемпиона снизятся ещё больше, потому Саулю будет комфортно. И нужно понимать, что судейство в Северной Америке также всегда на стороне Канело, ну а победить мексиканца досрочно, с учётом его железобетонного подбородка (доказано Головкиным), будет по-настоящему трудно.

Бивол может спутать Альваресу все карты

В случае успеха в гипотетическом бою с Бетербиевым Канело наверняка останется в полутяжёлом весе до тех пор, пока не станет абсолютным чемпионом и в этой категории. Такое достижение будет шикарным поводом вписать своё имя золотыми буквами в историю профи бокса.

Есть ли кто-то, кто будет способен остановить победное, пусть и не всегда красивое, шествие Сауля? Безусловно, да. Речь о скромном и работящем чемпионе Дмитрии Биволе. Обладатель титула по версии WBA Super давно в поиске больших боёв. Более того, не так давно Дмитрий даже предлагал спуститься во второй средний вес, чтобы подраться с тем самым Альваресом. Но этот вызов Сауль предпочёл не услышать. Почему? Потому что, как говорилось выше, мексиканец выбирает себе удобных соперников со всех точек зрения – возраста, мастерства, стиля и так далее.

Бивол таковым точно не является. Дмитрий никак не уступает Канело в технике. Кроме того, он молод, быстр и умеет тактически грамотно проводить свои поединки. Навязать ему прямолинейную рубку не получится. Бивол умеет шикарно работать на контратаках, что может стать настоящей проблемой для Сауля. Так что россиянин вполне способен сорвать наполеоновские планы Альвареса по завоеванию звания абсолютного чемпиона мира в двух дивизионах. Благо что эти парни ровесники, и тянуть с этим боем, дожидаясь спортивной старости Бивола, у Канело не получится. Конечно, вопрос судейства останется открытым, ведь Дмитрий далеко не нокаутёр, но когда-то на судейских карточках должна восторжествовать и справедливость.

Но всё же пока о таком поединке говорить слишком рано. Пока Дмитрия, вероятнее всего, будет ждать защита титула в бою с экс-чемпионом во втором среднем весе Хильберто Рамиресом. Мексиканец после недавней победы над Юниески Гонсалесом снова вызвал петербуржца. Тот уже также заявлял, что готов к этой схватке. Дело за менеджерами. Ну а мы будем ждать 2022 год, который наверняка подарит много интересных событий.