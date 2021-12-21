Радовался даже 50 Cent. Фёдор Емельяненко легко успокоил Американского гангстера. Видео

Чейл Соннен недавно избил беззащитных людей в Лас-Вегасе. Ему повезло, что рядом не было Последнего Императора.

На пике спортивной карьеры Чейл Соннен считался одним из самых острых на язык бойцов ММА. Спортсмен по прозвищу Американский гангстер превратил трэш-ток в настоящее искусство, оскорбляя оппонентов на редкость талантливо и вычурно. Повесив перчатки на гвоздь, Соннен нашёл себя в качестве эксперта и комментатора на телевидении: там как раз требуются люди, не лезущие за словом в карман. В новом качестве Чейл порой скатывался в морализаторство, особенно жёстко прохаживаясь по алкогольным похождениям Джона Джонса.

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Теперь Соннен сам оказался в роли пьяного дебошира: американца арестовали полицейские после того, как он едва не разгромил гостиницу в Лас-Вегасе. По предварительной информации, 44-летний Чейл избил нескольких беззащитных людей, перед которыми имел огромное преимущество ввиду своего бойцовского прошлого. Несколько СМИ сообщили, что в число пострадавших от экс-спортсмена попала и женщина. Как бы то ни было, факт остаётся фактом – учивший окружающих «правильной жизни» Соннен сам стал героем неприятной истории.

Бить неподготовленных людей явно легче, чем профессиональных спортсменов. Соннен завершил карьеру именно потому, что в октагоне по большому счёту уже ничего серьёзного из себя не представлял. В своём предпоследнем поединке Американский гангстер подрался с легендарным Фёдором Емельяненко, который, кстати, даже старше Соннена. Россиянин встретился с Чейлом в полуфинале Гран-при тяжеловесов Bellator: Соннен утверждал, что «уничтожит Последнего Императора» как в партере, так и в стойке. На деле оказалось иначе – Американский гангстер не сумел простоять даже раунда.

Права на видео принадлежат промоушену Bellator. Посмотреть ролик можно на официальном канале Bellator в YouTube.

Для Чейла всё началось совсем не удачно: он оказался на канвасе уже на пятой секунде, пропустив тяжёлый удар сбоку. Фёдор позволил сопернику подняться, однако вскоре вновь повалил американца. Бой перешёл в партер, где Емельяненко тоже выглядел значительно сильнее и активнее. На второй минуте Соннен заполучил свой главный шанс, сумев забраться на спину россиянину и провести попытку сабмишена. Впрочем, Последний Император внешне очень легко сбросил с себя Соннена. Фёдор продолжал доминировать и в концовке раунда уверенно «забил» Чейла всё в том же партере. Блестящая победа!

Поединок вызвал шумную реакцию в «Твиттере», где высказался даже знаменитый рэпер Кёртис Джексон, более известный под прозвищем 50 Cent: «Это был первый раз, когда я смотрел бой Фёдора Емельяненко вживую. Было круто, я восхищён». Жаль, что Последний Император так и не выиграл тот Гран-при тяжеловесов, уступив в финале Райану Бейдеру. Зато наш соотечественник до сих продолжает побеждать в октагоне. А вот Соннен после поражения провёл ещё один бой и завершил карьеру – будем надеяться, что сейчас он не загремит за решётку.