Радовался даже 50 Cent. Фёдор Емельяненко легко успокоил Американского гангстера. Видео

На пике спортивной карьеры Чейл Соннен считался одним из самых острых на язык бойцов ММА. Спортсмен по прозвищу Американский гангстер превратил трэш-ток в настоящее искусство, оскорбляя оппонентов на редкость талантливо и вычурно. Повесив перчатки на гвоздь, Соннен нашёл себя в качестве эксперта и комментатора на телевидении: там как раз требуются люди, не лезущие за словом в карман. В новом качестве Чейл порой скатывался в морализаторство, особенно жёстко прохаживаясь по алкогольным похождениям Джона Джонса.
Теперь Соннен сам оказался в роли пьяного дебошира: американца арестовали полицейские после того, как он едва не разгромил гостиницу в Лас-Вегасе. По предварительной информации, 44-летний Чейл избил нескольких беззащитных людей, перед которыми имел огромное преимущество ввиду своего бойцовского прошлого. Несколько СМИ сообщили, что в число пострадавших от экс-спортсмена попала и женщина. Как бы то ни было, факт остаётся фактом – учивший окружающих «правильной жизни» Соннен сам стал героем неприятной истории.
Бить неподготовленных людей явно легче, чем профессиональных спортсменов. Соннен завершил карьеру именно потому, что в октагоне по большому счёту уже ничего серьёзного из себя не представлял. В своём предпоследнем поединке Американский гангстер подрался с легендарным Фёдором Емельяненко, который, кстати, даже старше Соннена. Россиянин встретился с Чейлом в полуфинале Гран-при тяжеловесов Bellator: Соннен утверждал, что «уничтожит Последнего Императора» как в партере, так и в стойке. На деле оказалось иначе – Американский гангстер не сумел простоять даже раунда.
Права на видео принадлежат промоушену Bellator. Посмотреть ролик можно на официальном канале Bellator в YouTube.
Для Чейла всё началось совсем не удачно: он оказался на канвасе уже на пятой секунде, пропустив тяжёлый удар сбоку. Фёдор позволил сопернику подняться, однако вскоре вновь повалил американца. Бой перешёл в партер, где Емельяненко тоже выглядел значительно сильнее и активнее. На второй минуте Соннен заполучил свой главный шанс, сумев забраться на спину россиянину и провести попытку сабмишена. Впрочем, Последний Император внешне очень легко сбросил с себя Соннена. Фёдор продолжал доминировать и в концовке раунда уверенно «забил» Чейла всё в том же партере. Блестящая победа!
Поединок вызвал шумную реакцию в «Твиттере», где высказался даже знаменитый рэпер Кёртис Джексон, более известный под прозвищем 50 Cent: «Это был первый раз, когда я смотрел бой Фёдора Емельяненко вживую. Было круто, я восхищён». Жаль, что Последний Император так и не выиграл тот Гран-при тяжеловесов, уступив в финале Райану Бейдеру. Зато наш соотечественник до сих продолжает побеждать в октагоне. А вот Соннен после поражения провёл ещё один бой и завершил карьеру – будем надеяться, что сейчас он не загремит за решётку.
- 21 декабря 2021
-
16:10
-
15:09
-
14:22
-
13:33
-
12:49
-
12:07
-
11:19
-
10:29
-
10:02
-
09:20
-
03:47
-
02:47
-
02:30
-
02:20
-
00:47
- 20 декабря 2021
-
23:38
-
22:56
-
21:12
-
20:57
-
20:50
-
19:59
-
18:42
-
17:47
-
16:48
-
16:21
-
15:30
-
14:02
-
13:03
-
12:09
-
11:09
-
10:46
-
10:26
-
10:11
-
09:07
-
05:21