Исмаилову и Минееву пора идти в Bellator. Третий бой нужно провести именно там – за титул

На протяжении последних нескольких лет Владимир Минеев и Магомед Исмаилов – главные хедлайнеры российских ММА. Да, есть Александр Шлеменко, Александр Емельяненко и другие топ-бойцы, но всё-таки именно Минеев и Исмаилов считаются героями самых ярких афиш. Теперь Владимир и Магомед отлично зарабатывают, хотя, в отличие от того же Шлеменко, не составили себе сначала имя за границей. Впрочем, сейчас стимула пробовать свои силы в UFC у пары Исмаилов-Минеев нет: прижимистый Дана Уайт ни за что не станет платить новичкам суммы, хотя бы частично схожие с российскими.

Однако будет очень обидно, если два классных бойца так и останутся «местечковыми» легендами. Разумеется, их можно понять: осталось всего несколько лет, чтобы успеть ещё подзаработать на безбедную старость. Однако существует отличный компромисс – подписание контрактов с Bellator, ещё одним глобальным промоушеном с высокой конкуренцией. Сейчас там выступают такие топовые россияне, как Фёдор Емельяненко и Вадим Немков, ранее там «чемпионили» Волков, Минаков и Шлеменко. Крупные бои в солидной американской организации – отличный вклад в собственное спортивное наследие.

Преимущество Bellator перед другими промоушенами – в гибком подходе к зарплатам бойцов. Топовые новички там имеют шанс сразу получить солидные контракты, в отличие от того же UFC. Да, переговоры будут сложными и финальная сумма наверняка окажется ниже, чем привыкли в последние годы зарабатывать Исмаилов и Минеев. Зато переход в Bellator, пусть даже временный – огромный спортивный рывок, который положительно повлияет на рекламный имидж. Конечно, при условии, что Минеев и Исмаилов будут регулярно побеждать в новой для себя среде.



В том, что Владимир и Магомед окажутся там как минимум конкурентоспособными, нет никаких сомнений. Несмотря на скепсис, который испытывают некоторые болельщики, Исмаилов и Минеев – реально топовые бойцы, которые могут претендовать на титул Bellator в среднем или даже полутяжёлом весе. В самом деле, неужели Гегард Мусаси смог бы легко справиться с шикарным кикбоксингом Минеева? А Исмаилов в борьбе точно не уступает Остину Вандерфорду, который претендует на пояс. Разумеется, нет никаких гарантий, что Владимир и Магомед станут чемпионами. Но в спорте гарантий быть и не может.

Да, кто-то может вспомнить «допинг», на который в России не обращают внимания. Исмаилов не скрывает, что употребляет некоторые запрещённые в США «витаминки», применял гормон роста и Владимир Минеев. Но достижения медицины не имеют глобального отношения к спортивному мастерству, которого у двух россиян достаточно. Мы уверены, что Магомед и Владимир и без препаратов будут представлять собой серьёзную силу за океаном. Будем надеяться, что свой третий бой Исмаилов и Минеев проведут уже под эгидой Bellator – желательно, чтобы они при этом боролись за титул.