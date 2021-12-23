Макгрегор — соавтор лучшего нокаута года? Так Конор ещё не проигрывал

«Чемпионат» и UFC продолжают совместный проект по определению лучших событий и спортсменов уходящего года. Теперь мы добрались до вишенки на торте, до того, что так любят зрители – до нокаутов. В 2021 году в американском промоушене было слишком много ярких досрочных побед. Выбрать даже номинантов было непросто. Определить обладателя премии «Лучший нокаут года» будет ещё сложнее.

Сделать свой выбор в соответствующей номинации можно на специальной странице проекта.

Дастин Порье — Конор Макгрегор, 23.01.2021, UFC 257

Первый номерной турнир года проходил в Абу-Даби и удался на славу. Здесь не было титульных поединков, но всё крутилось вокруг четвёрки легковесов в лице Конора Макгрегора, Дастина Порье, Майкла Чендлера и Дэна Хукера. Очевидно, что большее внимание привлекала пара Конор – Дастин. Эта схватка возглавила шоу. Американец подходил к ней после победы над Хукером. Ирландец же появился в октагоне впервые за год. До того он бился лишь в январе 2020 года, когда легко нокаутировал Дональда Серроне.

Многие полагали, что теперь-то Конор покажет, что он по-настоящему вернулся. Но Порье разочаровал всех фанов балагура из Дублина. Выдержав стартовый натиск экс-чемпиона в двух весовых категориях, Дастин взял под контроль ход встречи. Во втором отрезке луизианец перешёл в наступление и жёстко нокаутировал некогда самого опасного бойца лиги.

Нокаут буквально взорвал социальные сети. Шутил и радовался даже Хабиб, который зачастую всегда спокоен. Слова Нурмагомедова о Коноре буквально стали мемом – «Утром всех разбудил, а сам спать лёг».

Многие спешили говорить о том, что Конору надо заканчивать со спортом. Но ирландец выпросил право на реванш, однако снова проиграл. Да, в дело вмешалась травма ноги, но даже до неё Макгрегор проигрывал схватку. Возможно, ирландцу и вправду пора забыть о прежних победах. Что же касается Порье, то нокаут в его исполнении в январском бою безусловно претендует на один из лучших в году, в том числе благодаря масштабу личностей. Конор до этого никогда не проигрывал настолько брутально, так что волей-неволей стал соавтором одного из лучших нокаутов года.

Кори Сэндхаген — Фрэнки Эдгар, 06.02.2021, UFC Вегас 18

Для Кори Сэндхагена год получился противоречивым. Закрывал он его двумя поражениями кряду, но при этом успел подраться за титул временного чемпиона лиги в легчайшем весе. Ну а начинал он 2021 год вообще за здравие. В феврале Кори встретился с экс-чемпионом лиги Фрэнки Эдгаром. Ожидалось, что это будет хорошая проверка для колорадца. Но Эдгар не смог проэкзаменовать Кори как следует. Почему? Потому что Песочный снял все вопросы о победителе уже через 28 секунд после начала схватки. Фрэнки попытался пойти вперёд, но Кори шикарно подгадал момент и на отходе выбросил удар летящим коленом. Шансов спастись у Эдгара не было, чистый нокаут. Сэндхаген же за эту победу получил не только бонус в размере $ 50 тыс., но и теперь реально претендует на авторство лучшего нокаута в году.

Гига Чикадзе — Каб Суонсон, 01.05.2021, UFC Вегас 25

Гига Чикадзе громко о себе заявил ещё в 2020 году, когда победил в четырёх схватках. В 2021 году тбилисца ждали очередные испытания и рост уровня оппозиции, но он достойно справился со всем. В мае в соперники Чикадзе достался опытнейший Каб Суонсон. С первых секунд стало ясно, что зрителей ждёт рубка и, вероятно, бой не продлится всю дистанцию. Но мало кто ожидал, что он завершится так быстро. На исходе первой минуты противостояния Гига донёс до цели красивый мидл-кик в область печени. Каб отступил и присел, не в силах обороняться. В этих условиях Чикадзе не составило труда добить оппонента и заставить рефери вмешаться. Красивая победа за 63 секунды и заслуженное место в числе номинантов.

Иржи Прохазка — Доминик Рейес, 01.05.2021, UFC Вегас 25

Бывший чемпион японской лиги Rizin провёл в 2021 году лишь один поединок. Но что это был за бой! В соперники Прохазке достался экс-претендент на титул чемпиона лиги Доминик Рейес. Невзирая на два поражения кряду, у Рейеса были неплохие шансы на успех. Но Иржи с самого начала задал просто сумасшедший темп. Доминик сражался как мог и выбрасывал в ответ, пожалуй, лучшие удары. Другое дело, что Прохазка их спокойно заглатывал и продолжал идти вперёд, раз за разом пробивая оборону оппонента. Очевидно, что долго так продолжаться не могло. К концу второго раунда силы покинули Рейеса. Оказавшись зажатым у сетки, он сначала пропустил жёсткие удары локтями, а затем Прохазка выбросил шикарный бэкфист локтем. Рейес упал. Чистый нокаут, благодаря чему Прохазка теперь стоит буквально в шаге от титульного боя. Доминик же, к слову, с тех пор в клетке не появлялся.

Камару Усман — Хорхе Масвидаль, 24.04.2021, UFC 261

Камару Усману в 2021 году ввиду полной зачистки дивизиона пришлось пройтись по соперникам по второму кругу. В апреле нигериец с американским паспортом дал реванш Хорхе Масвидалю. Кто-то ожидал, что претендент удивит, но в целом большинство понимало, что Усман — явный фаворит схватки. Доминирующий чемпион уверенно забрал стартовую пятиминутку, перебивая соперника в стойке и, конечно, переигрывая его в борьбе. Во втором раунде Масвидаль всячески пытался показать, что не падает духом. Хорхе улыбался сопернику в лицо, но на Усмана такая деланая наглость оппонента не влияла. Напротив, вероятно, она его раззадорила. После очередного такого эпизода Усман выбросил ложный джеб слева, а потом от души пробил справа, вложив в удар вес всего тела. Масвидаль свалился в глубокий нокаут.

Усман, к сожалению, успел донести до уже поверженного соперника ещё пару хаммерфистов. Как бы то ни было, здесь вопросы не к чемпиону, а к рефери. Что до Усмана, то он сделал блестящую работу, и уж эта победа точно заслуживает попадания в номинацию.

Рафаэль Физиев — Брэд Ридделл, 04.12.2021, UFC Вегас 44

Физиев такими темпами скоро станет одним из главных хедлайнеров лёгкого веса. Боец по прозвищу Атаман громко заявил о себе ещё в 2020-м, а в уходящем году лишь укрепил свой авторитет. О Рафаэле говорят всё чаще, он уже становится желанным гостем на популярных американских шоу о ММА, подтягивает английский и заставляет восхищаться собой.

2021 год в спортивном плане стал для Физиева почти идеальным. В августе он победил Бобби Грина и получил бонус за «бой вечера», а в декабре снова получил дополнительное вознаграждение от лиги, на этот раз за «выступление вечера». А выступление действительно получилось что надо. На шоу в Лас-Вегасе Рафаэль встретился со своим товарищем Брэдом Ридделлом. Новозеландец старался и даже доносил до Физиева неплохие удары, но в целом Рафаэль перебивал противника. Мучения уже изрядно помятого Ридделла закончились в третьем раунде. Физиев заставил его отступить ближе к сетке, после чего пробил шикарный удар вертушкой справа, Брэд тяжело осел, благо в дело вмешался рефери и не дал Рафаэлю нанести Брэду ещё больший ущерб.

Сам Физиев признавался, что испытывал противоречивые чувства от победы, давая понять, что нокаутировать приятеля ему не хотелось. Как бы то ни было, победа получилась эффектной, так что, думается, голоса читателей Физиев также заслуживает.

Кто в итоге станет автором лучшего нокаута 2021 года? Ответ узнаем уже скоро.