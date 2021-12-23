Российскую легенду выдавили из США. Шлеменко пытались отстранить на три года

Александр Шлеменко стал одним из хедлайнеров года в российских ММА. В мае 2021 года он впервые выступил после длительного простоя, а в октябре уже подрался в главном событии лиги Хабиба Нурмагомедова.

Минувшей осенью Шторм также привёз несколько воспитанников на первый в истории Bellator турнир в России. На этом фоне активизировались слухи о возвращении омича в американскую лигу. Кроме того, ходят слухи, что в случае завоевания титула в лиге Хабиба у Шлеменко будет хороший шанс получить контракт и в UFC. В общем, практически на закате карьеры Александр продолжает останавливаться очень востребованным. Летом 2022 года его ждёт топ-поединок с Магомедом Исмаиловым в лиге RCC.

Нельзя исключать, что на этом фоне американским промоутерам придётся попотеть, чтобы вернуть Шлеменко за океан. С учётом этого, с иронией вспоминается история 2015 года, когда Александра обвинили в применении допинга и буквально выдавили из США. Самое время напомнить о тех событиях.

Бой с Мелвином Манхуфом

2014 год стал одним из самых неудачных в карьере Александра Шлеменко. Тогда он попробовал свои силы в полутяжёлом весе Bellator, но уже в первом раунде проиграл легендарному Тито Ортису. В следующем бою сибиряк вернулся в средний вес и попробовал провести очередную защиту титула. Но совершенно сенсационно Шлеменко проиграл и тут. На победу Брендону Холси понадобилось всего 35 секунд. Таким образом, россиянин лишился чемпионского пояса. Скрасить эти неудачи удалось лишь на декабрьском турнире по смешанным единоборствам в Москве. Тогда Шлеменко победил небезызвестного Ясубея Эномото.

Как бы то ни было, в 2015 году Александр был решительно настроен вернуться на вершину лиги Bellator. Это восхождение он планировал начать в феврале в бою с Мелвином Манхуфом. И, нужно сказать, что всё шло по плану. Шлеменко нокаутировал опытного соперника на старте второго раунда, а сам нокаут был признан лучшим в лиге в феврале. Казалось бы, вот она – громкая заявка на быстрое получение титульного боя. Но нет. Дальше произошло нечто странное и необъяснимое.

Допинговый скандал

В марте пришли результаты допинг-проб бойцов, которые по-настоящему удивили. В организме россиянина обнаружили беспрецедентно высокий уровень тестостерона, кроме того, в пробе были найдены и следы анаболического стероида. От кого-кого, а от экс-чемпиона лиги и легенды российского ММА такого не ждали.

Но ещё больше во всём этом удивили санкции, применённые к Шлеменко. Атлетическая комиссия штата Калифорния дисквалифицировала россиянина на три года и назначила штраф в размере $ 10 тыс. Это выглядело как наглость или, быть может, даже издевательство. Почему? Потому что максимальная дисквалификация за подобные нарушения может составлять лишь два года, а штраф – не более $ 2,5 тыс. Складывалось ощущение, что Шлеменко совершенно беспардонно хотят выдавить из США и отбить у него всяческое желание выступать в Северной Америке. Вместе с тем Атлетическая комиссия предлагала и альтернативу – в случае признания вины дисквалификацию сократили бы лишь до 9 месяцев. Но благо Александр занял принципиальную позицию и настаивал, что никогда не принимал запрещённые препараты.

Александр начал судебную тяжбу. Казалось, что с его аргументами выиграть в суде реально. Дело в том, что допинг-офицеры не стали брать у Шлеменко пробу «Б», а единственная проба «А» исследовалась дважды и давала разные результаты. Это ли не странно? Кроме того, Шлеменко подчёркивал, что допинг-тест был запланирован, потому логично было предположить, что, даже если Александр и принимал бы допинг, он сделал бы всё, чтобы избежать его применения в те даты, когда его могли бы обнаружить.

«Проба показала огромное количество тестостерона в крови. Бывают случаи, когда проверка может нагрянуть посреди тренировки. Меня же проверили перед самым боем. Тех, кто действительно что-то принимает, никогда не поймают, ведь показатели теста они сводят к минимуму при помощи медицинских препаратов. А я бы не стал губить карьеру», — говорил Шторм.

Но все эти доводы не помогли выиграть суд полностью. Впрочем, кое-каких успехов добиться удалось. Сумму штрафа снизили в два раза, срок дисквалификации также был сокращён. По сути, Александр и его юристы отбились от неправомерных санкций американских органов юстиции. Но осадок от такого предвзятого отношения у Шлеменко явно оставался.

Долгое расставание с США

Во время разбирательств Александр снова начал выступать в России. С февраля по июнь 2016 года он провёл две ярчайшие схватки с Вячеславом Василевским. Уже в октябре того же года он вернулся в США, где провёл первый после скандала бой. Тогда Шторм легко справился с Кендаллом Гроувом. Казалось, что всё налаживается. Но на деле это была лишь иллюзия. Отношения Шлеменко с лигой испортились. Александр сетовал, что его карьера тормозится. На деле скорее в нём говорила внутренняя обида на ситуацию, спровоцированную Атлетической комиссией. В одном из комментариев россиянин дал ясный намёк, что подозревает заговор против себя.

Смотри Bellator, PFL и Brave CF эксклюзивно в Okko.

«По этой ситуации могу сказать только одно: я ничего не употреблял и не употребляю. Я даже не мог представить, как возможно, чтобы человек не употреблял, а его обвинили. В России есть случаи, когда полицейские подкидывают в целях возбуждения дела. Я и подумать не мог, что здесь может быть такое… Я никого не обвиняю, просто пытаюсь разобраться.

Я никогда не скрывал, что моя цель — здоровая нация. Я борюсь против тех, кто считает иначе. А что нужно сделать с таким человеком? Смешать его имя с грязью и обвинить в употреблении запрещённых препаратов. Обвинить меня в употреблении алкоголя и наркотиков, сделав видео, не получится априори, поскольку ни того ни другого я не употребляю. А обвинить, не сказав в чём, можно. Запросто!» — возмущался Шлеменко.

Невзирая на такие откровения, Шлеменко добросовестно доработал свой контракт в США (выступал в Bellator по одному разу в год на протяжении трёх лет), после чего окончательно вернулся в Россию. По сути, кому-то таки удалось выполнить задуманное и выдавить бойца из США. Впрочем, вряд ли омич об этом жалеет. На Родине, пребывая в статусе свободного агента, он получает множество привлекательных предложений. За почти семь лет, прошедшие с момента скандала, Александр совершенно точно очистил своё имя. Его, судя по всему, снова хотят видеть в США, но теперь, чтобы вернуть бойца за океан, промоутерам придётся постараться. Ведь не каждый из них будет готов предложить Александру столько, сколько он сможет заработать здесь в боях со звёздами российских ММА.