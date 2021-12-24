Джигурда утратил статус непобеждённого бойца. Его нокаутировал гламурный бодибилдер Шпак

Новый год уже совсем скоро, а значит, можно отложить маску серьёзности и немного поговорить о спорте, про который мы упоминаем достаточно редко. Это так называемые поп-ММА и поп-единоборства в целом, где в разных форматах дерутся разнообразные «селебрити». Такие бои сейчас пользуются сумасшедшей популярностью, хотя идея напрашивалась давно: кто в детстве не обсуждал, победил бы Арнольд Шварценеггер в честном бою Жан-Клода Ван Дамма? Вот и в России сейчас активно развивается индустрия, сводящая в октагоне популярных людей, не связанных с профессиональным спортом.

Несколькими днями ранее в российских поп-единоборствах состоялся очередной большой бой: скандальный актёр и шоумен Никита Джигурда подрался с эпатажным бодибилдером Александром Шпаком. 60-летний Джигурда уже имел неплохой опыт в данной сфере, ранее одержав уверенные победы над депутатом Виталием Милоновым и журналистом Отаром Кушанашвили, которые были заметно его моложе. Но в качестве третьего соперника Никита выбрал совсем «молодого» и опасного бойца – 41-летнего Александра Шпака, который вдобавок тяжелее на 25 килограммов.

Шпак в основном известен как блогер и бодибилдер, хотя популярность он заработал не благодаря спортивным достижениям. Александр — классический «фрик» в хорошем смысле слова: операции на лице, силиконовые импланты и раскрашенные глаза создают очень запоминающийся, хотя и предельно странный образ. При этом в интервью Шпак показывает себя весьма адекватным человеком, что явно не коррелирует с подобной внешностью. Как бы то ни было, Александр считался однозначным фаворитом боя с Джигурдой – преимущество в весе и возрасте было слишком велико.

Соперники дрались по правилам бокса, но в перчатках для ММА, и уже на первых секундах случился нокдаун – Шпак отправил Джигурду на канвас крепким попаданием справа. Шоумен быстро поднялся, после чего началась полноценная «заруба»: оппоненты забыли про защиту, размашисто размахивая кулаками во всех направлениях. Точнее оказался ветеран Джигурда, сумевший опрокинуть Шпака серией плотных ударов. После этого инициативу уже плотно захватил Александр, уверенно выигравший концовку первого раунда и на старте второго нокаутировавший Никиту тяжёлым оверхэндом. Джигурда упал и долго не мог подняться, но его смелости стоит отдать должное.

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Конечно, над такими поединками и бойцами принято презрительно посмеиваться. Действительно, там не увидишь большого мастерства, зато с характером там зачастую полный порядок. Журналист – для многих не особый авторитет, но давайте дадим слово знаменитому боксёру Александру Гвоздику: «Это мой претендент на бой года! Смех смехом, но, на самом деле, выражаю огромное уважение обоим бойцам, в особенности Никите Джигурде. Мужчины!». Если прославленный чемпион с удовольствием смотрит подобные поединки, может, и нам стоит отнестись к ним повнимательнее?