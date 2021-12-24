«Они просто бургеров захотели». 150-килограммовые бойцы устали и перестали драться. Видео

Жизнерадостный великан Боб Сапп – один из самых необычных персонажей в смешанных единоборствах. Спортсмен по прозвищу Зверь пробовал свои силы в американском футболе, кикбоксинге, реслинге и ММА: больших успехов Сапп не добился нигде, зато сумел заработать немалую известность благодаря шикарной харизме. Сейчас Бобу уже 48 лет и со спортом он завязал – последний официальный бой состоялся 30 сентября 2018 года. Поединок получился настолько необычным, что Зверю до сих пор приходится вспоминать о нём, отвечая на вопросы журналистов. Давайте и мы восстановим в памяти заключительную схватку Саппа.

Тогда Зверь встречался с бывшим египетским сумоистом Осунаараси Кинтаро под эгидой известного промоушена Rizin. Бой проходил по правилам ММА, при этом вместо октагона использовался ринг, как принято в Японии. Также было ограничение по времени: длительность раундов сократили с пяти минут до трёх, количество раундов не должно было превысить трёх. Причиной стал огромный вес бойцов – как Сапп, так и его соперник заметно превышали «психологическую планку» в 150 килограммов. Всем было ясно, что на длительный поединок соперникам банально не хватит выносливости.

Бывший сумоист с первых секунд бросился вперёд, проведя отличную серию. Сапп ушёл в глухую защиту и даже не отвечал, позволив Осунаараси как следует «вымахаться». Следом Боб перехватил инициативу и сам обрушил на соперника десяток могучих попаданий. Зрители, на сто процентов заполнившие трибуны, были в восторге от яркого боя. Во втором раунде два великана вновь начали «рубиться», после чего успели пару минут поработать в партере. Было видео, что технический арсенал обоих сильно ограничен, зато с желанием всё было хорошо. Но после второго перерыва ситуация в ринге кардинально изменилась.

Права на видео принадлежат промоушену Rizin. Посмотреть ролик можно на официальном канале Rizin на YouTube.

Работа в партере очень измотала как Саппа, так и Кинтаро. Когда рефери дал сигнал о начале третьего раунда, бойцы продолжили просто стоять, грозно глядя друг на друга. Следом они всё-таки обменялись несколькими вялыми ударами, скорость и сила которых свидетельствовали, что силы соперников на нуле. После этого спортсмены вновь застыли на месте, а египтянин ещё и опёрся одной рукой на канаты. В какой-то момент дистанция между противниками вовсе выросла до нескольких метров, не помогали даже грозные призывы рефери «Деритесь!». До конца боя Сапп и Кинтаро обменялись ещё несколькими кривыми толчками, а после долгожданного гонга радостно обнялись.

Судьи единогласно отдали победу Саппу, который набрал больше очков за счёт доминирования в партере. Однако концовка схватки не понравилась большинству зрителей, которые рассчитывали на мало-мальски приличное зрелище. Соцсети наполнились комментариями болельщиков, выражавших недовольство физической формой бойцов. Одно из высказываний получилось очень хлёстким: «По-моему, они просто бургеров захотели, вот и не дрались. Серьёзно, если ты такой большой и не можешь долго двигаться, лучше не выходить на бой».