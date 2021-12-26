«Несостоявшиеся боксёры и борцы». Звёзды ММА — просто неудачники классических единоборств?

Между набравшими сумасшедшую популярность смешанными единоборствами и «классическими» видами спорта сохраняется определённый антагонизм. Поклонники ММА презирают тот же бокс за «закостенелость» и бесчисленное число чемпионов, боксёры и борцы кивают на Олимпийские игры и считают смешанные единоборства «кровавым спортом для неудачников». Несколькими днями ранее бочку масла в огонь споров подлил Умар Кремлёв – известный функционер, сейчас возглавляющий Международную ассоциацию бокса.

«Некоторые пытаются сравнивать смешанные единоборства и бокс. Никогда в жизни ММА не получат таких финансов, которые может получить бокс. Их нельзя сравнивать по популярности, бокс любят во всём мире. Культура спорта отсутствует в смешанных единоборствах, чего нельзя сказать про бокс. В ММА выступают те спортсмены, которые не смогли состояться в борьбе, в боксе, в рукопашном бою. В классических видах спорта есть дисциплина, ты соблюдаешь правила, лежачих там не бьёшь. Даже в пандемию сколько было скандалов с бойцами ММА. Самое плохое там — это мышление: если ударили, надо добивать», — рассказал Кремлёв в интервью «России 24».

Конечно, определённая доля истины в заявлении Кремлёва есть: например, в смешанных единоборствах действительно бьют упавших соперников, что зачастую выглядит излишне жестоко. И да, в первые годы становления ММА там в основном сражались странные персонажи, которые были не очень похожи на полноценных спортсменов. Пожалуй, можно и согласиться и с вопросом финансов: несмотря на падающую популярность бокса, условный Тайсон Фьюри смотрит на условного Фрэнсиса Нганну свысока – с огромной горы долларов, которую ему платят за каждый бой. Но в остальном со словами Кремлёва сложно согласиться.

ММА давно превратились в полноценный спорт, которым начинают заниматься с детства. Сейчас едва ли не в каждом городе есть секция смешанных единоборств, где стараются дать некий сплав бокса, борьбы и других видов спорта. Естественно, спортсмены там обязательно соблюдают дисциплину, а исключения бывают везде и всегда. Легендарный Майк Тайсон занимался классическим боксом, что никак не помешало ему угодить в череду скандалов и тюрьму.Про «установленные правила» и говорить нечего, сейчас бои в октагоне не менее зарегламентированы, чем олимпийские виды спорта.

Про популярность бокса во всём мире, которую «нельзя даже сравнивать с ММА» – тоже вопрос весьма дискуссионный. Смешанные единоборства сейчас находятся на потрясающем взлёте популярности, особенно хорошо «заходя» в умы юных поклонников спорта. Нужно признать, что сейчас подростки, скорее, обсуждают Хабиба Нурмагомедова, Петра Яна и Александра Волкова, но никак не условного Дмитрия Бивола. Почему так происходит — тема для отдельного разговора, но ММА действительно продолжают отрывать от бокса всё больший процент болельщиков.

И главный тезис – про несостоявшихся боксёров и борцов, которые выступают в ММА. Для начала стоит напомнить, что смешанные единоборства весьма молоды: в первые годы у них не было другого пути, кроме как подбирать бойцов из других видов спорта. Но и тогда главной звездой стал Фёдор Емельяненко, выигравший абсолютно всё в любительском самбо. Вид спорта не олимпийский, однако назвать его неполноценным язык не поворачивается. А прославленный Хабиб Нурмагомедов в юности стал чемпионом Европы по рукопашному бою, который, кстати, упомянул Кремлёв в качестве «нормального» спорта. Это ли не доказательство того, что в ММА выступают не только «неудачники»?

И мы ещё не вспоминали про Генри Сехудо – человека с двумя поясами UFC и олимпийским золотом по борьбе. Про Ронду Роузи, которая привезла из Пекина бронзу в дзюдо. А ведь есть ещё Йоэль Ромеро (серебро ОИ-2000), Даниэль Кормье (четвёртое место в Афинах) и многие другие. Дальше будет только больше: каждый второй борец-олимпиец заявляет, что обязательно попробует себя в ММА. Разве что в боксе ситуация чуть иная из-за огромных гонораров, которые пока там сохраняются.Да и конкуренция в смешанных единоборствах сейчас такая, что боксёрам туда идти нет смысла.

Подводя итоги: мы выражаем несогласие с мнением господина Кремлёва. Его слова не лишены доли истины, однако по большому счёту глава Международной ассоциации бокса оперирует устаревшими фактами и стереотипами. Смешанные единоборства давно превратились в полноценный спорт, который, между прочим, планирует в ближайшее время ворваться на Олимпийские игры. Что, кстати, не означает смерть бокса, который мы искренне любим всей душой. Пусть два прекрасных вида единоборств существуют параллельно, радуя как можно больше любителей спорта.