Дагестанский Тигр должен забирать $ 1 млн в Гран-при Bellator. Он побеждал даже Петра Яна

Следующий календарный год в Bellator будет максимально насыщенным. Одним из самых главных событий должен стать Гран-при легчайшего веса, где соберут восемь сильнейших бойцов промоушена в данной весовой категории. Там нашлось место и нашему соотечественнику – Магомед Магомедов попробует заполучить $ 1 млн, который выплачивается победителю Гран-при. Для этого уроженцу Хасавюрта нужно одержать три победы подряд. Конечно, легко ему не будет: в списке потенциальных соперников находятся Серджио Петтис, Хуан Арчулета и другие топовые спортсмены.
Однако есть полная уверенность, что Магомедов может и даже должен стать победителем данного Гран-при. 30-летний россиянин по прозвищу Тигр – один из самых разноплановых бойцов промоушена. Магомед очень хорош в стойке, а в партере ему вообще нет равных. При этом дагестанец может похвастаться очень приличной выносливостью и крепкой челюстью – оба поражения в карьере бойца были судейскими решениями, он ни разу не был нокаутирован или пойман на сабмишен. Впрочем, недостатки у нашего соотечественника тоже имеются, что показал его последний бой.
В августе Тигр потерпел неожиданное поражение, уступив Рауфеону Стотсу на турнире Bellator 264. Россиянин считался фаворитом, однако поединок получился равным: американец оказался точнее «на руках», хоть немного и уступил Магомеду в борьбе. Решение было за судьями, которые, к сожалению, оказались абсолютно нелояльны к Магомедову. Как это часто бывает, после поражения Тигра некоторые болельщики начали обсуждать «судейский заговор», но дагестанец действительно не выглядел сильнее соперника. Магомеда подвели сравнительно низкая активность и пробелы в стойке.
Впрочем, мы уверены, что Магомедов вернётся в октагон ещё более сильным, чем раньше. Когда-то он побеждал даже знаменитого Петра Яна, который потом ушёл в UFC и завоевал там чемпионский пояс. В предстоящем Гран-при легчайшего веса Bellator нет бойцов, которые были бы близки к Яну по уровню навыков. Поэтому Тигру нужно просто спокойно готовиться к каждому бою и показывать свой максимум. Если Магомед это сделает, миллион долларов точно пополнит его банковский счёт. А Россия получит очередного обладателя титула в престижном промоушене. Пусть в 2022 году у нас будет как можно больше чемпионов, хороших и разных.
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