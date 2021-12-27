«Самый опасный соперник Хабиба». Шамхалаев мог стать звездой США, но сгубил карьеру

Буквально в каждом без исключения виде спорта есть люди, которые не реализовали свой потенциал и на 50%. Конечно, не обходится без этого и в смешанных единоборствах. Бойцы ММА — в принципе зачастую ребята с жёстким характером, а потому за пределами клетки они попадают в передряги чаще, чем представители других спортивных дисциплин. А значит, нереализованных талантов тут очень много. Одним из таковых, безусловно, является Шахбулат Шамхалаев. Сейчас, возможно, о нём уже никто и не вспоминает, но у этого парня было буквально всё, чтобы завоевать США и стать величиной мирового масштаба.

Кто такой Шахбулат Шамхалаев?

Уроженец села Урари Дахадаевского района Дагестана начал заниматься спортом в возрасте четырёх лет. Начинал он свой путь в ушу-саньда, но на познании этого боевого искусства Шах не останавливался. Скоро паренёк стал посещать секции кикбоксинга и тайского бокса. Наибольших успехов Шамхалаев добился в тайском боксе, в котором получил звание Мастера спорта международного класса.

Амбициозный парень успевал выступать везде. Так, он завоёвывал звание чемпиона России по ушу-саньда, кикбоксингу и муай-таю. Кроме того, он стал и чемпионом мира по тайскому боксу среди профессионалов, чего могут добиться далеко не все. В общем, с таким набором навыков, с таким богатейшим арсеналом Шамхалаев мог смело замахнуться на ММА, которые в то время развивались в России семимильными шагами. Дебют в смешанных единоборствах не заставил себя ждать. В 2009 году состоялся его первый бой в ММА на профессиональном уровне. Шах уверенно победил Ому Ташуева по очкам. После этого поступило предложение от лиги М-1, где он успешно дебютировал в сентябре всё того же 2009 года. Тогда боец нокаутировал Раджи Хизриева. Ещё через два месяца 26-летний спортсмен вышел в клетку против совсем юного Хабиба Нурмагомедова.

«Самый опасный соперник Хабиба»

Схватка Шамхалаева и Хабиба состоялась на турнире М-1 в Санкт-Петербурге. На том шоу выступили также Рашид Магомедов, Шамиль Завуров, Анатолий Токов и другие известные отечественные бойцы. Что касается схватки Шамхалаева, то в ней выделить явного фаворита было сложно. Два талантливейших бойца должны были стать достойным испытанием друг для друга. В пользу Шахбулата говорил его опыт, так что кто-то всё же отдавал предпочтение ему.

«Я понимал важность боя. Шахбулат был успешнее, поэтому к подготовке я подходил очень серьёзно. Смотрел его поединки и понимал, что большую их часть он выигрывал с явным преимуществом», — вспоминал Хабиб.

Наверное, именно настрой тогда и помог Нурмагомедову победить. Сначала Шамхалаев неплохо защищался в партере, но в конце первого раунда позволил оппоненту выйти на рычаг локтя и сдался. Тем не менее, невзирая на это, многие до сих пор считают Шамхалаева самым опасным соперником в карьере Хабиба. В канун схватки Орла с Джастином Гэтжи об этом говорил и известный промоутер Камил Гаджиев.

«Гэтжи — самый опасный соперник для Хабиба? Каждый его оппонент опасен по-своему. На мой взгляд, самым неудобным и опасным соперником в его карьере был Шахбулат Шамхалаев. Но это было уже давно — в 2009 году. Он мог доставить ему гораздо больше проблем, чем сейчас Гэтжи», — говорил функционер в интервью изданию «Известия».

Переезд в США

После схватки с Нурмагомедовым Шамхалаев провёл ещё семь поединков в России. Шесть схваток прошли успешно, в ещё одной была зафиксирована ничья. С профессиональным рекордом из 8 побед, 1 ничьи и 1 поражения Шах отправился покорять США. Здесь у него была возможность подписать контракт с UFC, но терять время на утрясание всех деталей боец не хотел. Вместо этого он подписал контракт с Bellator — и, надо сказать, поначалу он совершенно не пожалел. В промоушене ему сразу обеспечили участие в Гран-при полулёгкого веса, победа в котором де-факто означала обретение статуса лучшего бойца дивизиона. В четвертьфинале Гран-при Шах встретился с Коди Баллинджером и попросту разбил его. Американец пропускал едва ли не каждую атаку оппонента и капитулировал уже в первом раунде.

В полуфинале Шаха ждал Майк Ричман, который к тому моменту мог похвастать статистикой 13-1. Но это никак не повлияло на Шамхалаева. Даже получив травму, он доминировал над соперником, демонстрируя свой огромный арсенал. В итоге Ричман, как и предыдущий соперник россиянина, сдался уже в первом раунде.

В финале Шамхалаев схлестнулся с Рэдом Мартинесом. Тот поединок удалось организовать лишь с третьей попытки. При этом на взвешивании у Шаха возникли проблемы с весом. Он довёл себя до такого состояния, что банально не мог передвигаться без посторонней помощи. В итоге бойцу помогли секунданты. Они буквально унесли его под руки и обрили наголо, за счёт чего удалось «согнать» те граммы, которые мешали уложиться в лимит.

Невзирая на крупные проблемы с весогонкой, Шамхалаев разобрал оппонента достаточно легко — снова свою роль сыграл огромный потенциал дагестанца. Шах во втором раунде потряс оппонента, а затем, воспользовавшись тем, что тот в состоянии грогги, нокаутировал его роскошным правым кроссом. Таким образом, все три победы в Гран-при он добыл нокаутом, присовокупив к званию победителя турнира чек на $ 100 тыс. Это был настоящий прорыв. До по-настоящему звёздного статуса оставались считанные шаги.

Поражения, ранение и завершение карьеры

Став победителем Гран-при, Шамхалаев, очевидно, забронировал за собой статус главного претендента на титул. Поясом в лёгком весе тогда обладал Пэт Каррэн. После убедительного выступления в Гран-при многие полагали, что Шах справится и с Каррэном. Сам Шахбулат источал уверенность и привлекал к себе внимание. К примеру, на бой он прибыл за рулём эффектного «Феррари». Но во время боя всё показное остаётся за пределами клетки. Так было и в этом случае. Похоже, Шах просто перегорел. Уже в первом раунде он неожиданно допустил простую ошибку и попался на удушающий, выйти из которого так и не смог.

Поражение, вероятно, подкосило спортсмена. На год он выпал из публичного пространства. Но в мае 2014 года Шахбулат вернулся. Поскольку поражение в бою за титул было безоговорочным, речи о боях с топ-оппонентами не было. Но это не спасло Шахбулата от очередного провала. Встретившись с Фабрисио Герреро, россиянин снова сдался в первом раунде, неожиданно попавшись на кимуру. Две осечки кряду — это было слишком. Так, вероятно, подумал Шамхалаев. Он снова пропал из публичной плоскости, и мало кто может сказать, чем он занимался. Но напомнил о себе талантливейший спортсмен не лучшим образом. В 2016 году имя Шахбулата всплыло в криминальных сводках. В июне в одном из ресторанов Махачкалы он получил шесть пулевых ранений.

Спортсмена срочно доставили в больницу и прооперировали. Состояние некогда мощнейшего бойца оценивалось, как тяжёлое. Дошло до того, что ему пришлось удалить почку.

Но закалённый многолетними тренировками организм сумел восстановиться. Более того, придя в себя, Шамхалаев проявил не лучшие качества. Спортсмен попытался сбежать из больницы и, по слухам, даже нанёс побои медработнице. Невзирая на всё это, боец благополучно выписался из больницы, а по факту нападения на него было возбуждено уголовное дело. Чем оно завершилось, не совсем понятно.

Как бы то ни было, после случившегося речи о возвращении в большой спорт не было. Боец, который имел потенциал для того, чтобы стать настоящей звездой даже в США, победитель Гран-при Bellator стал жертвой банальных разборок и попросту загубил карьеру. Сейчас Шах вовсе пропал с радаров. Увы. так закончилась карьера «самого опасного соперника Хабиба».