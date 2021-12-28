Секс-символ ММА променяла UFC на голые кулаки. И сохранила красоту и обаяние. Фото

Одной из самых популярных девушек-бойцов в «Инстаграме» остаётся Пейдж Ванзант, у которой более трёх миллионов подписчиков. Недавно 27-летняя спортсменка открыла сайт, где продаёт свои фотографии и делится полезными советами для тренировок. Несмотря на сравнительно юный возраст, девушка по прозвищу 12-й калибр дерётся всё реже и реже – ей это попросту не нужно. Впрочем, у Ванзант настолько богатая биография, что карьеру можно смело завершать хоть сейчас.

Юная Пейдж начинала заниматься вовсе не единоборствами, а популярными видами танцев. Ничего удивительного, учитывая, что её родители владели танцевальной студией в Орегоне. Девочка сразу росла как маленькая звезда: она даже успела сняться в паре телевизионных реклам, чему способствовала миловидная внешность. Но танцы и съёмки были для Слеттен (настоящая фамилия Пейдж. – Прим. «Чемпионата») отдушиной, поскольку в школе её дела были не так хороши.

Как стало известно позже, девочка на протяжении многих лет была мишенью для оскорблений одноклассников. Про Пейдж распространялись скабрезные слухи, особенно её не любили девочки. Всё закончилось настоящим преступлением: Ванзант подверглась сексуальному насилию на вечеринке. Именно школьный буллинг привёл к тому, что Пейдж впервые задумалась о занятиях единоборствами. Любопытно, что после переезда в другой город она искала секцию танцев и абсолютно случайно наткнулась на зал ММА. И там ей очень понравилось. С того момента и начался её путь в единоборствах.

В 18 лет Ванзант провела первый любительский поединок, в котором уверенно победила. Вскоре девушка перешла в профессиональные ММА, где выиграла три из четырёх поединков. Пейдж уступила только Тише Торрес, не справившись с умелым джиу-джитсу соперницы. Проблемы с борцовскими навыками на протяжении всей карьеры будут преследовать Ванзант, которая из-за своей любви к стрельбе получила прозвище 12-й калибр. Зато с ударной техникой был полный порядок.

В 2014 году американка дебютирует в промоушене UFC, причём сверхудачно: три подряд победы на любой вкус – решением, нокаутом, болевым приёмом. Её навыки высоко оценил даже всемогущий Дана Уайт, однако вскоре удачную серию Ванзант прервала Роуз Намаюнас, поймавшая блондинку на удушающий приём. После этого Пейдж никогда не выигрывала хотя бы два поединка кряду, успев проиграть Мишель Уотерсон и Джессике Роуз-Кларк.

К 2020 году спортивная звезда Ванзант в UFC клонилась к закату. В последнем бою она проиграла Аманде Рибас, не продержавшись даже одного раунда. Эксперты раскритиковали спортивный уровень Пейдж и вскоре она покинула UFC, о чём, впрочем, абсолютно не жалела: девушка раскритиковала уровень зарплат в промоушене и заявила, что заработает намного больше в других организациях. Вскоре стало известно, что она подписала контракт с Bare Knuckle – лигой кулачных боёв.

Многие фанаты Ванзант переживали, что такая красивая девушка будет драться на голых кулаках, где участники регулярно получают травмы лица. К счастью, Пейдж в первых двух поединках избежала серьёзных повреждений, но победить ей так и не удалось. Оказалось, что в данном формате боёв нужны несколько другие навыки, нежели в смешанных единоборствах. Ванзант проиграла Бритен Харт и Остович, которые в стойке её буквально «переработали».

Впрочем, девушка абсолютно не унывает – главное, что у неё всё в порядке на личном фронте. Она уже несколько лет живёт в счастливом браке с известным бойцом Bellator Остином Вандерфордом. Гармоничная пара с удовольствием выкладывает совместные фотографии, собирающие огромные количество лайков. Тем более что, сойдясь с Вандерфордом, Пейдж сделала себе пластическую операцию, благодаря которой стала ещё привлекательнее. Будем надеяться, что девушка продолжит радовать нас как своей красотой, так и успехами на спортивном фронте.