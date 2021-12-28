Стерлинг – главный симулянт 2021 года? Его обман лишил Петра Яна чемпионского пояса

Календарный год практически закончился. Читатели «Чемпионата» в специальном проекте продолжают голосовать за лучшие нокауты, бои, прорывы и другие премии. Но есть «номинации», где фаворит настолько явный, что голосовать нет никакого смысла. Это «Симуляция года» — премия, которой, к сожалению, не существует. Если бы она имелась, в 2021 году её обязан был бы получить американец Алджэмейн Стерлинг. Нынешний чемпион UFC в легчайшем весе заработал свой титул способом, который, как минимум, вызывает искреннее недоумение.

Напомним, что 7 марта Стерлинг вышел в качестве претендента на чемпионский бой с Петром Яном. Для россиянина это была первая защита титула, добытого в поединке с легендарным Жозе Альдо. Следует отдать Алджэмейну должное – перед выходом в октагон его победная серия насчитывала пять схваток. Все эксперты считали, что Яна ждёт сложнейшее испытание: не исключалось, что американец превзойдёт чемпиона с помощью великолепных навыков в партере. Но на деле всё оказалось совсем иначе.

Первый раунд Стерлинг действительно выиграл, захватив центр октагона и регулярно выбрасывая хорошие удары. Пётр неторопливо выжидал, по-настоящему «включившись» только во втором раунде. И вот тут претенденту пришлось непросто: Ян не только перебивал его в стойке, но и смело затягивал в партер, где неизменно забирал доминирующую позицию. До четвёртого раунда Алджэмейн более-менее удачно сопротивлялся, но с каждой минутой становилось заметно, как у него «садятся батарейки». Чемпион же наращивал доминирование, пока на 20-й минуте боя не произошёл роковой эпизод.

Россиянин, следуя подсказкам из своего угла, ударил полулежащего Стерлинга коленом в голову. Но оказалось, что Алджэмейн уже находился «на трёх точках», касаясь канвас двумя коленями и голенью. В такой ситуации бить коленом в голову строжайше запрещено. Получив мощный удар в лоб, претендент повалился, едва не потеряв сознание. Спору нет – попадание действительно получилось акцентированным и очень болезненным. Тут другая проблема: многим показалось, что Стерлинг немного переигрывает, долго и картинно страдая от боли. Возможно, что американец просто дожидался «правильного» решения, поскольку именно от его состояния зависело, продолжится ли бой.



Закончив страдать на канвасе, Алджэмейн поднялся, при этом продолжая пошатываться. Смотрелось это странно, учитывая, что даже после глубоких нокаутов бойцы обычно выглядят лучше. Впрочем, после объявления результатов Стерлинг картинно выбросил пояс и заплакал. Возможно, он действительно хотел победить чисто – но тогда ему нужно было продолжить бой. А так осталось стойкое ощущение, что американец всё-таки «выплакал» себе титул благодаря актёрскому мастерству. Особенно учитывая, как долго он бегает от Яна после победы. Как бы то ни было, всё покажет второй поединок. Там Пётр должен без шансов разгромить Алджэмейна.