Конору Макгрегору помогли справиться с тяжёлой утратой
В октябре Конор Макгрегор поделился с поклонниками грустной новостью — умер его пёс Хьюго.
Хьюго был больше чем просто домашним питомцем для Макгрегора. Конор считал пса членом семьи, иногда спал с ним в кровати.
Макгрегор любил брать своего пса на утренние 10-километровые пробежки и заниматься с ним спортом.
Слова Конора о Хьюго
«Моё сердце разбито. Хьюго был со мной всю дорогу, мой ближайший товарищ. Начиная от сна на кровати без матраса до всего, что было после»
«Спасибо за все моменты радости, которые ты пережил вместе со мной, чтобы сделать жизнь нашей семьи правильной. Вся любовь и объятия, которых нам будет всегда не хватать, тебе, наш Хьюго! Я опустошён»
«Покойся с миром, лучший мальчик Хьюго Макгрегор», — заключил Конор, дав понять значимость пса в его жизни.
«Хьюго, мы будем любить и помнить тебя до конца жизни», — написала в «Инстаграме» Ди Девлин, жена Конора.
После прощания в социальных сетях Конор Макгрегор не удержался и опубликовал ещё один пост, посвящённый своему питомцу.
«В конце концов, мой мальчик, мы добрались до цели», — написал Конор под видео, где пёс сидит на белом диване, а на фоне играет песня Эда Ширана Runaway.
Хьюго увековечен на портрете в баре Конора
Окружающие знали, насколько пёс важен для Конора. Перед Новым годом сотрудники бара Black Forge, принадлежащего Конору, решили увековечить память о Хьюго.
Работу выполнил Johnnerdraws, известный ирландский художник, который специализируется именно на портретах животных.
«Выпил пинту пива в Black Forge в память о Хьюго. Лучший друг, мы будем очень скучать по тебе. Спасибо Black Forge за приглашение. Чудесный день», — сказал Johnnerdraws.
«Вау! Спасибо», — отреагировал Конор в «сториз» своего «инстаграма».
Теперь портрет Хьюго можно увидеть на улице возле бара и в помещении рядом с множеством изображений Конора и его семьи.
Конору Макгрегору помогли справиться с тяжёлой утратой
Читайте также