С 12-м ударом… Фёдор Емельяненко нокаутировал олимпийского чемпиона на Новый год. Видео

Как правило, мир смешанных единоборств перед новогодними праздниками «засыпает», возвращаясь только к середине января.Правда, это правило не касается Японии, где обожают проводить топовые турниры именно 31 декабря. А кто самый знаменитый на японской земле боец ММА? Конечно, Фёдор Емельяненко, прозванный Последним Императором. Легендарный россиянин дрался в последний день календарного года целых семь раз! И, кстати, никогда в этих поединках не проигрывал. Сегодня исполняется ровно 10 лет знаменитой схватке Фёдора с Сатоси Исии. Давайте вспомним, как это было.

В 2011 году дела Емельяненко были далеко не так хороши, как парой-тройкой лет ранее. Именно на стыке 2010/2011 годов Последний Император сенсационно проиграл трижды подряд, досрочно уступив Фабрисиу Вердуму, Антониу Силве и Дэну Хендерсону. Да, россиянину удалось прервать неудачную полосу победой над Джеффом Монсоном, но этого было мало, чтобы окончательно забыть провальный отрезок. И Фёдор решил закончить год на высокой ноте, 31 декабря встретившись в Японии с местной звездой – олимпийским чемпионом Сатоси Исии.

Несмотря на золото ОИ-2008 в дзюдо, японец считался абсолютным андердогом схватки с Емельяненко. Исии начал карьеру в смешанных единоборствах всего двумя годами ранее, проведя несколько успешных поединков с откровенными середняками. Несмотря на свой чуть поблекший звёздный статус, Последний Император должен был проходить Сатори «с закрытыми глазами». Впрочем, Исии имел другое мнение: в каждом интервью он обещал, что сумеет поймать россиянина на болевой или удушающий приём. Впрочем, до работы в партере даже не дошло.

Японец заметно нервничал, что не помешало ему пойти в смелую атаку на самом старте боя. Впрочем, Емельяненко здорово «притормозил» соперника чётким встречным попаданием. После этого бойцы начали активно изображать ложные движения, лишь изредка выкидывая «настоящие» удары. Фёдор неизменно был точнее, спокойно пробивая достаточно неуклюжий блок олимпийского чемпиона. Следом Исии решил изменить тактику и бросился в тейкдаун, где наткнулся на умелую защиту российского оппонента, вдобавок превосходившего его в физической силе.

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Постепенно Сатори начал пропускать всё более акцентированные удары, заметно слабея после каждого. Примерно на 12-м пропущенном попадании у японца закончились силы – он упал и встать уже не пытался, находясь в откровенно потрясённом состоянии. Следует отдать должное Емельяненко, который по традиции не бросился добивать уже поверженного соперника. Вскоре вокруг олимпийского чемпиона столпились врачи, которые ещё долго не могли поднять Исии. Блистательная победа Последнего Императора!

Фёдор продолжает выступать до сих пор, умудряясь в 45 лет побеждать крепких соперников вроде Тимоти Джонсона. Возможно, в 2022 году Емельяненко всё-таки завершит карьеру – но это не точно. Сатори Исии, получивший в бою с россиянином тяжёлую травму головы, долго восстанавливался, после чего вернулся в ММА. На его счету немало побед, в том числе над такими бойцами, как Джефф Монсон и Тим Сильвия. С 2017 года олимпийский чемпион, кстати, получивший гражданство Хорватии и вошедший в команду Мирко КроКопа, не выступает на профессиональной арене.