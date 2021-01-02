Снегурочка, Баба-яга и Дюймовочка. Сказочные персонажи ММА. Часть 2-я

Новогодние каникулы в самом разгаре, а мы продолжаем смотреть на смешанные единоборства через призму веселья. Сегодня на очереди вторая серия сравнений известных бойцов ММА со сказочными героями. В первой части мы изучали сильную половину человечества: нашли «точные копии» Иванушки, Ильи Муромца, Кощея Бессмертного, Соловья-разбойника и Дяди Стёпы. Теперь на очереди женщины, которых мы безмерно любим и уважаем. Просим относиться к нашему материалу без лишней серьёзности – мы просто шутим, пока мир единоборств стоит на временной паузе.

Снегурочка

Внучка Деда Мороза – один из самых знаменитых новогодних персонажей в нашей стране. Светловолосая и скромная девушка помогает легендарному родственнику поздравлять детей, к которым относится с необычайной теплотой. Ещё один отличительный признак Снегурочки – неброская, но притягательная красота. К тому же сказочная красавица умна и немногословна, что составляет разительный контраст с болтливым и шумным Дедом Морозом.

Фото: Yifan Ding/Getty Images / Кадр из мультфильма

На роль Снегурочки, пожалуй, мы выберем Валентину Шевченко. Опасную чемпионку любят на территории всего бывшего СССР, что и неудивительно: очаровательная блондинка не только классно дерётся, но и грамотно проявляет себя за пределами октагона. Валентина никогда не болтает лишнего, при этом умудряясь не выглядеть занудой. Это ли не свидетельство скромности и ума? Такой Снегурочке, откровенно говоря, и никакой Дед Мороз не нужен – она абсолютно самодостаточна.

Золушка

Данная героиня – одна из самых популярных в мировом фольклоре, вариантов сказки про Золушку существуют тысячи. Добрая и скромная девушка целыми днями выполняет тяжёлую работу, пока её мачеха и сёстры купаются в роскоши. Но благодаря помощи доброй волшебницы Золушка попадает на бал, где случайно попадается на глаза королю. Позже тот находит оброненную девушкой туфельку и в результате поисков воссоединяется с Золушкой, которую делает королевой.

Фото: Carmen Mandato/Getty Images / Кадр из мультфильма

Концовка нынешнего года подарила нам настоящую сказочную историю. Джулианна Пенья получила чемпионский шанс только по воле «доброго волшебника» Даны Уайта: на титульный поединок выходят после серии побед, у Джулианны была лишь одна. В Пенью, никогда не хватавшую звёзд с неба, почти никто не верил – её соперница Аманда Нуньес казалась абсолютно недосягаемой. Первый раунд боя наша Золушка проиграла, но после перерыва внезапно жёстко перебила Нуньес в стойке, после чего поймала на удушающий приём. Как итог – в женском легчайшем весе новая королева!

Дюймовочка

Миниатюрная, добрая и очень красивая девушка – героиня сказок знаменитого Ганса Христиана Андерсена. У неё тяжёлая судьба: хрупкая красавица надолго оказывается в плену сначала у жабы, а потом и у крота, который хочет сделать Дюймовочку своей женой. Благодаря умению заводить друзей маленькая красавица выпутывается из проблем, сбегает от злобных монстров и встречает короля эльфов, за которого и выходит замуж.

Фото: Alex Trautwig/Getty Images / Кадр из мультфильма

163-сантиметровая Пейдж Ванзант отлично подходит на роль Дюймовочки. Очаровательная блондинка не добилась больших успехов в качестве бойца, зато благодаря эффектной внешности набрала огромную популярность в социальных сетях. У Пейдж было трудное детство – над ней регулярно издевались, подвергая психологическому и даже физическому насилию. Зато сейчас у Ванзант всё в порядке: она замужем за бойцом Остином Вандерфордом и абсолютно счастлива.

Баба-яга

Хитрая старая колдунья, одиноко живущая в сказочной «избушке на курьих ножках» — вот кто такая Баба-яга. Далеко не всегда это отрицательный персонаж: зачастую она даже помогает главному герою сказки в победе над злом. Любая помощь Бабы-яги является бесценной, ведь у неё не только громадный жизненный опыт, но и бесконечная магическая сила. Однако характер у бабушки откровенно сварливый, поэтому и живёт она всегда одна.

Фото: Isaac Brekken/Getty Images / Кадр из мультфильма

Кристиана Жустину, больше известная как Крис Сайборг – отличная кандидатура на роль Бабы-яги. По спортивным меркам бразильянка уже весьма немолода, что не мешает ей оставаться пугающе сильной. Долгие годы Сайборг считалась абсолютно непобедимой, пока её не свергла соотечественница Аманда Нуньес. Помимо силы и опыта, Кристиана имеет очень непростой характер: постоянные ссоры с главой UFC Даной Уайтом привели к уходу из крупнейшего промоушена мира. Сейчас же Сайборг безраздельно правит на просторах Bellator.

Снежная королева

Завершает материал героиня ещё одной сказки Андерсена – Снежная королева. По легенде, знаменитый писатель придумал настолько холодную героиню из-за неразделённой любви к оперной певице Енни Линд, так и не ответившей Андерсену взаимностью. Сейчас Снежная королева остаётся символом красоты и недоступности: обладающая могущественными чарами девушка возвышается над миром, не обращая внимания на окружающих.

Фото: instagram.com/pantero_57_ / Кадр из мультфильма

Конечно, нашей Снежной королевой может быть только Диана Авсарагова. Осетинская красавица предпочитает мало говорить и много делать: свой путь в Bellator она начала с двух побед над крепкими соперницами. Диана не выкладывает откровенные фотографии и в целом ведёт себя весьма скромно, что не мешает поклонникам тысячами подписываться на её аккаунты в социальных сетях. Главное отличие Авсараговой от Снежной королевы – она строго положительный персонаж, любимый практически всеми, в том числе и нами.