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Конор Макгрегор на люксовом Ламборгини с семьей съездил в гости к маме
Конор Макгрегор на люксовом Ламборгини с семьей съездил в гости к маме
Боец UFC Конор Макгрегор вместе с семьёй съездил в гости к своей маме Маргарет.
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Кадрами с поездки экс-чемпион UFC в двух весовых категориях поделился на свой странице в «Инстаграме».<br/> <br/>
Кадрами с поездки экс-чемпион UFC в двух весовых категориях поделился на свой странице в «Инстаграме».

К Маргарет Макгрегор приехали Ди Девлин (жена Конора) и его дети.
К Маргарет Макгрегор приехали Ди Девлин (жена Конора) и его дети.
В поездку взяли дочь Крою и сына Конора Джека Макгрегора-младшего. Семимесячного сына Райана решили оставить дома.
В поездку взяли дочь Крою и сына Конора Джека Макгрегора-младшего. Семимесячного сына Райана решили оставить дома.
Кроя Макгрегор
Кроя Макгрегор
На фото видно, что для визита Конор выбрал стильный костюм. 
На фото видно, что для визита Конор выбрал стильный костюм. 
Ди Девлин была одета в белую куртку от Prada, шапку и кроссовки от Chanel и черные спортивные штаны.
Ди Девлин была одета в белую куртку от Prada, шапку и кроссовки от Chanel и черные спортивные штаны.
Для поездки Конор выбрал элитный автомобиль Ламборгини Urus, которую он приобрёл год назад на Новый год за $ 216 тыс.
Для поездки Конор выбрал элитный автомобиль Ламборгини Urus, которую он приобрёл год назад на Новый год за $ 216 тыс.
Макгрегор должен вернуться в октагон летом 2022 года. Имя его следующего соперника пока неизвестно.
Макгрегор должен вернуться в октагон летом 2022 года. Имя его следующего соперника пока неизвестно.
Конор Макгрегор на люксовом Ламборгини с семьей съездил в гости к маме
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