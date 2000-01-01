Конор Макгрегор на люксовом Ламборгини с семьей съездил в гости к маме
Боец UFC Конор Макгрегор вместе с семьёй съездил в гости к своей маме Маргарет.
Кадрами с поездки экс-чемпион UFC в двух весовых категориях поделился на свой странице в «Инстаграме».
К Маргарет Макгрегор приехали Ди Девлин (жена Конора) и его дети.
В поездку взяли дочь Крою и сына Конора Джека Макгрегора-младшего. Семимесячного сына Райана решили оставить дома.
Кроя Макгрегор
На фото видно, что для визита Конор выбрал стильный костюм.
Ди Девлин была одета в белую куртку от Prada, шапку и кроссовки от Chanel и черные спортивные штаны.
Для поездки Конор выбрал элитный автомобиль Ламборгини Urus, которую он приобрёл год назад на Новый год за $ 216 тыс.
Макгрегор должен вернуться в октагон летом 2022 года. Имя его следующего соперника пока неизвестно.
Конор Макгрегор на люксовом Ламборгини с семьей съездил в гости к маме
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