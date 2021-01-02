Усик заработал меньше братьев Пол, а Мейвезера подвинули с вершины

2021 год позади. Время подводить его итоги, и не только спортивные. Известное британское издание Mirror составило любопытный рейтинг профессиональных боксёров и бойцов смешанных единоборств, заработавших в минувшем году больше всего. Заранее отметим, что хоть речь и о профи, есть здесь и де-факто любители в лице братьев Пол, но что поделать, таков стал мир спорта. Как бы то ни было, от этого рейтинг не становится менее интересным. Итак, разбираемся, кто попал в топ-10 и кто сколько заработал.

10. Билли Джо Сондерс — $ 7,7 млн

Открывает рейтинг бывший чемпион мира в двух весовых категориях Билли Джо Сондерс. В 2021 году британец провёл лишь один поединок, но эта схватка стала боем всей его жизни. В мае он встретился с тогда ещё чемпионом мира по версиям WBA Super и WBC Саулем Альваресом. Схватка прошла в Техасе и стала самой большой, в которой принимал участие Сондерс. Очевидно, что у себя на родине, конкурируя с посредственными претендентами на титул, он не мог рассчитывать на высокие гонорары. Схватка с Альваресом подарила миллионы продаж трансляций по системе PPV. Естественно, в процентном соотношении Сондерс получил намного меньше, чем Канело. Но в абсолютных цифрах гонорар получился очень солидным — $ 7,7 млн.

Что касается самой схватки, то отметим, что Сондерс смотрелся неплохо, но во второй половине боя пропустил тяжёлый удар, получил сложную травму лица, после чего тренер Билли принял решение не выпускать его на девятый раунд. На данный момент не совсем понятно, вернётся ли Сондерс в ринг в принципе.

9. Дастин Порье — $ 9,7 млн

Для Дастина Порье год сложился противоречиво. С одной стороны, луизианец заработал очень много, с другой – поражение в декабре немного смазало картину. Но обо всём по порядку. В январе Порье неожиданно нокаутировал Конора Макгрегора и получил за ту схватку $ 4,05. Летом Дастин дал Конору реванш и снова победил. На этот раз ему досталось $ 5 млн. Наконец, в декабре Порье провёл титульный бой с Чарльзом Оливейрой. Здесь он заработал в разы меньше. Вот, собственно, и ответ на вопрос, почему летом вместо титульного боя Дастин выбрал реванш с Конором. За противостояние с Оливейрой Порье получил чуть менее $ 700 тыс. Впрочем, цифра предварительная. Окончательных данных по продажам трансляций ещё не поступало.

8. Деонтей Уайлдер — $ 11 млн

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Деонтей Уайлдер провёл в 2021 году один бой. В октябре он встретился со своим заклятым соперником Тайсоном Фьюри и надеялся отобрать у него пояс по версии WBC. Сделать этого не получилось. Но Бронзовый Бомбардировщик закатил классную схватку и провёл едва ли не лучший поединок за последние годы. Так что покупки зрителями трансляций, благодаря которым Деонтей получил солидный гонорар, были полностью оправданы.

7. Тайсон Фьюри — $ 17,5 млн

Фьюри, как и Уайлдер, провёл лишь один поединок. Очная дуэль с Деонтеем принесла британцу больший гонорар. Конечно, это объясняется не столько победой, сколько тем, что на схватку он выходил в качестве обладателя титула, а, как известно, распределение гонораров всегда идёт в пользу чемпиона.

Напомним, изначально Тайсон не планировал проводить третью схватку с Бронзовым Бомбардировщиком. Последний добился права на неё только через юристов. Но, думается, что в итоге об этом поединке никто не пожалел.

6-5. Энтони Джошуа и Логан Пол — $ 20,2 млн

Увы и ах! В 2021 году бокс пришёл к тому, что сейчас мы вынуждены ставить имена олимпийского чемпиона и простого блогера по соседству.

Логан Пол в 2021 году провёл один поединок. Но какой! В соперники ему достался самый денежный боксёр в истории, экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер. Так что немудрено, что за схватку с ним Логан получил такую сумму. Естественно, большая часть её приходится на систему PPV.

Если же говорить о самом поединке, то напомним, схватка носила выставочный характер и победителя в ней не определяли. У Флойда был один шанс оформить победу официально – нокаутировать соперника. Но Мейвезер не стал этого делать, чем уронил престиж профессионального бокса.

Что касается Энтони Джошуа, британец получил свои миллионы за схватку с Александром Усиком. Главная звезда бокса на Туманном Альбионе собрал полную арену «Тоттенхэм Хотспур». К этому добавилась и выручка от платных трансляций. Ну а результат боя, думается, помнят все. Энтони проиграл и лишился всех своих титулов. К слову, обидчик Джошуа заработал около $ 6 млн и даже не попал в топ-10.

4. Джейк Пол — $ 41,6 млн

И снова о сумасшествии. Ещё один блогер, брат Логана Пола, заработал больше, Уайлдера и Фьюри вместе взятых. Причём за что? Джейк провёл три поединка по правилам бокса с экс-бойцами UFC, которые являются откровенно сбитыми лётчиками. Мало того, в соперники он выбрал тех, кто всегда являлся базовыми борцами – Бена Аскрена и Тайрона Вудли (дважды). Бена Джейк нокаутировал уже в первом раунде. С Вудли в первом бою пришлось помучиться все восемь раундов, тогда судьи отдали Полу спорную победу.

Отметим, что в третьем в году бою Пол должен был встретиться с настоящим боксёром – Томми Фьюри. Но у того возникли проблемы со здоровьем, и на замену ему согласился выйти Тайрон Вудли. На этот раз Пол нокаутировал экс-чемпиона UFC. За все эти подвиги Джейк заработал $ 41,6 млн.

3. Конор Макгрегор — $ 49,1 млн

Ирландец продолжает оставаться машиной по зарабатыванию денег. Конор приносит колоссальные доходы UFC, потому лига продолжает делать вид, что верит в экс-чемпиона лиги в двух дивизионах. Что и говорить, если за два поражения в 2021 году (оба от Дастина Порье) Макгрегор заработал почти полсотни миллионов. Удивительно, но, невзирая на то, что Конор чисто по спортивным показателям уже давно не элитный боец, интерес к нему не угасает. Магия ирландца потрясает. Болельщики уже ждут его возвращения в клетку в 2022 году и точно будут готовы платить за просмотр его схваток.

2. Флойд Мейвезер — $ 65,07 млн

А вот и ещё один «печатный станок» профессионального бокса. Флойд даже в свои 44 умудряется генерировать десятки миллионов долларов. В 2021 году он провёл один-единственный поединок, да и тот выставочный. Но как же Мейвезер умеет раскручивать и продавать бои. Казалось, никому не интересный со спортивной точки зрения поединок с Логаном Полом посмотрят очень немногие. Но харизма Флойда продолжает работать в США и принесла ему очередной баснословный гонорар. С учётом этого, не стоит удивляться, что Мейвезер никак не угомонится, уж очень легко ему даются миллионы, отказаться от такого сложно.

1. Сауль Альварес — $ 88,6 млн

Наконец, лидер рейтинга. Им стал Сауль Альварес. Для кого-то мексиканец – герой года, для кого-то антигерой, для третьих вовсе читер. Но факт остаётся фактом — в плане заработка и популярности он сейчас номер один в мире единоборств. Одна лишь армия мексиканских болельщиков готова платить за просмотр и посещение его поединков огромные суммы. Всё это привело к тому, что Канело задвинул самого Мейвезера, который зачастую возглавляет подобные рейтинги. В 2021 году Сауль Альварес провёл три поединка, которые в сумме принесли ему почти $ 100 млн.

При этом в соперниках у него были далеко не звёздные Авни Йылдырым, Билли Джо Сондерс и Калеб Плант. Остаётся лишь представить, какие суммы сможет сгенерировать Сауль, если встретится с действительно крутым и медийным соперником. Впрочем, судя по слухам, пока к такому Канело не готов. На горизонте мелькают Илунга Макабу и Джо Смит, способные принести Саулю новые титулы, но всё-таки не всемирное признание.

Итог

Если говорить об итогах года в целом, то рейтинг потрясает и заставляет задаться вопросом – куда катится мир спорта? В десятке нет Александра Усика, который является одним из лучших боксёров мира, нет здесь и одного из лидеров P4P по версиям многих авторитетных порталов Василия Ломаченко. Наличие в рейтинге лишь двух бойцов UFC подтверждает слухи о том, что ситуация с распределением гонораров в лиге не самая справедливая.

Ещё один противоречивый момент – третье место Конора. Почти полсотни миллионов за два поражения поражают. И, конечно, феномен братьев Пол даже возмущает. Удивительно, как необученные ребята, практически любители, заработали больше того же Усика. Да что там Усика, один лишь Джейк заработал больше, чем Уайлдер и Фьюри вместе взятые. Что же, таков нынешний мир, и это попросту пора принять.