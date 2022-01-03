Тайсон Фьюри — лучший боец 2021 года и современности. Он близок к Мохаммеду Али

В наше время потребность в героях особо необходима, потому что Marvel и DC повторяются в своих сценариях, додумывая дополнительные вселенные, чтобы интегрировать все эпохи воедино. И получается раздутый из мухи слон. На фоне такой удручающей картины нужно новое лицо, которое не только выделится своей мощью, обаятельностью, аурой победителя, но и неповторимой харизмой. Таких персонажей можно искать в мире спорта, в частности, в единоборствах. И нельзя не заметить, что среди всех боксёров лучше всех подобным запросам соответствует чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри.

На сегодняшний день именно Цыганский король ближе всех к боксёрскому Олимпу, на котором восседает Мохаммед Али. Он близок к нему как никто другой. Ведь если задуматься, Али любили не только за его порхание в ринге, но во многом и за выступления на публике, которые подарили нам немало культовых цитат, актуальных по сей день. Вот сами задайтесь вопросом: чем вас очаровал Мохаммед Али — работой в ринге или за его пределами?..

Возвращаемся в сегодняшний день. Про путь Фьюри через депрессию, ожирение и наркозависимость повторяться не будем, об этом сказано немало. Давайте отталкиваться от сегодняшних реалий, а не от того, что было 5 лет назад. Тайсон стал крутым по двум причинам. Первое — это феноменальная челюсть, способная выдержать любой удар. По идее, цитата Джо Фрейзера «Мои удары могли проломить стену, но он всё стерпел. Это было поразительно» должна быть адресована Фьюри, потому что после ударов Деонтея Уайлдера невозможно встать и вести бой как ни в чём не бывало. Это действительно феноменально.

Второе — это невероятная харизма. Он шоумен во плоти. Фьюри рождён развлекать публику. Он выигрывал все возможные дебаты с явным преимуществом и при этом не прибегал к рукоприкладству. Повторение одного и того же слова должно привести к выводу, что Фьюри ограниченный человек, но как же элегантно он припечатывал Уайлдера, вставляя своё любимое dosser (бездомный. – Прим. «Чемпионата»). Цыганский король умудрился монетизировать это слово на своём именном мерче.

Плюс ему удалось невозможное — покорить американскую публику, став своим. Не забываем, что он британец и чужак для американцев. Но Фьюри понимает тренды. Так, он выходил на бой против Тома Шварца в трусах с американским флагом. И, как мы знаем, после своих побед Фьюри поёт American Pie и делает это даже на тусовках в Лондоне. Вот она, сила влияния отдельного человека. Ему даже не пришлось заставлять своих соотечественников петь американскую песню, они это делали как ни в чём не бывало. Вот он пример, планомерной мягкой глобализации.

А вот это видео, где Фьюри выдал монолог на одну минуту, который в один день станет в один ряд с цитатником Али:

«Мне 33 года, и я посвятил боксу всю свою жизнь. У меня не было ни юности, ни подростковой жизни, ни переходного периода во взрослую жизнь. А знаете почему? Когда все мои друзья напивались на тусовках и кайфовали от жизни, что я делал в это время? Бегал грёбаные 10 миль вдоль трассы при грёбаном дожде и убивался в боксёрском зале. И люди затем говорили мне: «Ты везунчик, ты фартовый парень».

Я везучий, потому что чертовски много вкалывал все часы, что дал мне бог. Я везучий, потому что тренировался больше, чем все остальные смогли бы. Я везучий, потому что я батрачил так упорно, что меня никто не может побить… Это везучий человек? Я так не думаю… Я не везунчик, я благословлённый», — говорил Фьюри. Чем вам не супермотивационная речь на все времена? На такие способны лишь великие.

Это мы ещё не дошли до его достижений в ринге. Но перед этим давайте добьём ещё немного про его влияние за пределами ринга. К примеру, есть Канело Альварес, думающий только об одном — о своём наследии. Но он зарабатывает его себе настолько противоречивыми методами, что на это в основном клюёт только мексиканская публика, ну а кто же ещё, — спросите вы? При этом мексиканец немногословен, до сих пор не блещет английским, а на дебатах максимально консервативен и сдержан. Короче говоря, Альварес — скучный персонаж, которому не удалось влюбить в себя весь мир. Всё дело в том, что он толком никак не преподносит себя на публику, а ещё мексиканец провёл мало культовых боёв.

В противовес Канело Цыганский король отличается экстраординарными перформансами: наряжался в Бэтмена на пресс-конференции перед боем с Кличко, носил костюмы без рубашек, чтобы при первой возможности оголить свой торс, изящно и едко разносил своих оппонентов на тех же самых пресс-конференциях. Причём Фьюри делал это настолько тонко, что ни о какой потасовке речи не могло идти. А всё потому, что Тайсону удавалось деморализовывать соперников своим интеллектом и колким языком.

Но что касается перформансов британца в ринге, то он не разочаровывает и тут. Именно Тайсону удалось оживить тяжёлый вес после долгой гегемонии Владимира Кличко, а не Уайлдеру с Джошуа. Британец показал всем, что в этом дивизионе можно и нужно красиво боксировать.

А в самом противостоянии с Уайлдером, где поначалу Фьюри не давали много шансов, Тайсон показал, что он не боится пушечных ударов от самого опасного нокаутёра современности и готов им противостоять. Думаю, не стоит вам напоминать, как остальные соперники Бронзового бомбардировщика избегали его ударов.

Но Цыганский король вышел и, вопреки всем раскладам, перебоксировал и деклассировал американского «дровосека», причём трижды. Да, англичанин был четырежды на канвасе, но подниматься после тяжёлых и сокрушительных ударов тоже надо уметь.

Главный итог трилогии с Уайлдером — это то, что боксёрский интеллект превозмог ударную мощь. Мощь от ударов всё же имеет большое значение, но ею нужно грамотно распоряжаться. А для этого нужен бойцовский IQ, которого не хватило Бронзовому бомбардировщику. Британец задал новый стандарт в тяжёлом дивизионе. Теперь на первом месте стоит интеллект, а не мощь. Фьюри сломал стереотип о том, что в тяжёлом весе всё решает один удар. Этот переход от мощи к технике и интеллекту напоминает мини-революцию, которую когда-то давно совершил Мохаммед Али.

Фьюри показал на своём примере, что форма не имеет никакого значения. Можно стать лучшим в мире, даже если ты имеешь лишний вес и не можешь похвастать кубиками на живот. Главное принимать себя таким, какой ты есть, и находить в этом свои преимущества. Тайсон Фьюри нашёл их, значит это по силам каждому из нас. Поэтому лучшего бойца года, десятилетия да и современности пока трудно придумать.