Повторил путь великого Холифилда. Усик — лучший в 2021 году

«Чемпионат» продолжает подводить итоги 2021 года. Сегодня, 3 января, коллега по редакции Денис Дорофеев высказал свою точку зрения относительно лучшего боксёра минувших 12 месяцев. По его мнению, этот статус заслужил чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри. Что же, в данном случае ваш автор настолько не согласен с мнением коллеги, что вынужден представить альтернативную точку зрения.

Во-первых, отметим, что большинство экспертов лучшим в году назвали Сауля Альвареса. Но, на мой взгляд, такая оценка также является заблуждением. Итак, рассказываем, почему лучшим в 2021 году был чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO в супертяжёлом весе Александр Усик и почему Фьюри и Канело не могут с ним конкурировать.

Почему Фьюри — не лучший?

Львиная часть материала моего коллеги посвящена харизме британца. Бесспорно, это одна из его сильных сторон. Он умеет себя продавать как никто другой среди действующих боксёров. Но разве это главный критерий определения лучшего боксёра года? Пожалуй, нет. Всё же, ориентируясь на традиционные стандарты оценивания, нужно обратить внимание, чего достиг Тайсон в 2021 году непосредственно в ринге. А достижений тут не так уж много. Да, если вспомнить его единственный поединок в 2021 году, можно сказать, что ваш автор не оценивает должным образом досрочную победу Тайсона над Деонтеем Уайлдером. Но это не совсем так. Та битва получилась действительно эпичной, с множеством нокдаунов и настоящими качелями. Фьюри в нужный момент проявил чемпионский характер.

Но если отбросить все эмоции, что имеем на выходе? Тайсон Фьюри победил соперника, который последний раз праздновал успех в ноябре 2019 года. Кроме того, британец справился с тем, кого де-факто бил уже дважды (в первом бою была зафиксирована очень спорная ничья), стоит напомнить и то, что Уайлдер выходил в ринг впервые после тяжёлого досрочного поражения. Американец не был фаворитом схватки, и Тайсон полностью оправдал прогнозы экспертов и букмекеров. Так в чём тут героизм? За что Фьюри можно назвать бойцом года? За способность продолжать после двух нокдаунов? Да, это было круто. Но всё же присуждать звание лучшего бойца года за победу в поединке, где Фьюри и без того считали фаворитом – это слишком.

Что не так с достижениями Канело?

Раз уж мы упомянули Канело, то нельзя не объяснить, почему мы не следуем по пятам авторитетного издания Ring или организации WBC, которые отдали статус лучшего Саулю Альваресу.

На первый взгляд всё круто. Сауль провёл целых три поединка в 2021 году, одержал три досрочные победы и стал первым в истории абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе. Казалось бы, всё при нём. Но теперь самое важное. Кого он побил? Откровенного середняка Авни Йылдырыма, домашнего чемпиона Билли Джо Сондерса и совсем малоизвестного Калеба Планта. Ни один из них никогда не бился с реальными звёздами, и просто конкурентные раунды от них уже воспринимались как событие. Можно ли Канело называть лучшим в году, с учётом уровня оппозиции? Едва ли.

Кто-то возразит и скажет, что Сауль не виноват, что в его дивизионе нет звёзд. Но всё-таки он сознательно шёл в эту весовую категорию. Альварес не остался в среднем весе, где есть всё ещё опасный Головкин, а также мастеровитые Чарло и Андраде, он не пошёл в полутяжёлый вес, где может нарваться на Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола. Сейчас он говорит не только о переходе в первый тяжёлый вес, но и о возможной схватке с чемпионом мира в полутяжёлом весе Джо Смитом. Да-да, тем самым, который по признанию большинства является самым слабым из всех чемпионов дивизиона. Что это, если не чистой воды конъюнктурщина? Альварес – яркий конформист и конъюнктурщик, который действует только в удобных для себя условиях. Так великими не становятся и, безусловно, так нельзя стать даже лучшим в году.

Александр Усик — лучший

Ну а теперь мы добрались и до альтернативного варианта. Александр Усик. Кто, как не он? Украинец, как и Фьюри, также провёл в 2021 году лишь один бой. Но какой! Усик в статусе явного аутсайдера прибыл в дорогой сердцу Джошуа Лондон и на заполненной под завязку арене забрал у Энтони три титула по основным версиям, а также пояс по версии IBO. Да что там забрал, Усик в великолепном стиле расправился с опасным нокаутёром. Манёвренность, реакция и скорость компенсировали недостаток габаритов, а великолепная техника помогала разбивать британца от раунда к раунду.

Таким образом, Усик в совершенно чужой для себя среде, где судьи были определённо против него, увёз с Туманного Альбиона чемпионские пояса.

Мало того, став чемпионом мира в супертяжёлом весе, Александр стал одним из немногих боксёров в истории, кому удавалось завоёвывать титулы и в первом тяжёлом весе, и в супертяжёлом дивизионе. Сделав это, Усик повторил путь великого Холифилда, а также Дэвида Хэя. Разве всё это не является поводом назвать Александра лучшим в году? На этом фоне кажется, что Канело и Фьюри совершенно точно не должны стоять в 2021 году выше Александра.

Вопреки всему, Усик посрамил скептиков, которые не верили в него. Он выиграл бой у фаворита, сделал это на чужой территории и тогда, когда условия поединка диктовала сторона чемпиона. Именно так становятся великими и входят в историю. И, на мой взгляд, Александр как минимум заслужил войти в историю 2021 года.