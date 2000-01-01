Какие боксёрские бои все мечтают увидеть в 2022 году
От подобного зрелища не откажется ни один любитель бокса.
Александр Усик — Тайсон Фьюри
Есть определённая надежда, что супербой случится в конце 2022 года. Скорее всего, весной сначала состоится реванш Усика и Энтони Джошуа.
Фьюри перед потенциальным боем с Усиком должен подраться с Диллианом Уайтом. Энди Руис и Роберт Хелениус — возможные соперники, если с Уайтом не удастся договориться по деньгам.
Артур Бетербиев — Сауль Альварес
Обладатель титулов WBC и IBF в полутяжёлом весе Артур Бетербиев заявил, что промоутер Боб Арум пытается устроить ему бой с абсолютным чемпионом во второй средней весовой категории Саулем Альваресом.
Лидер рейтинга P4P Альварес по прозвищу Канело слишком долго дрался с неинтересными соперниками. Пора уже удовлетворить желание публики по всему миру и выйти в ринг против россиянина Бетербиева.
Джордж Камбосос — Василий Ломаченко
Новый абсолютный чемпион мира в лёгком весе Джордж Камбосос-младший устроил апсет года по версии The Ring, одолев Теофимо Лопеса.
Напрашивается бой с Василием Ломаченко. Глава Top Rank Боб Арум заявил, что команда Камбососа положительно настроена по поводу боя с Василием. Ломаченко даже готов поехать в Австралию, если нужно.
Тим Цзю — Брайан Кастаньо
Тим Цзю объявлен официальным претендентом на титул WBO в первом среднем весе, которым владеет Брайан Кастаньо.
Вероятно, Тиму придётся подождать до конца года. В феврале должен состояться реванш между Кастаньо (17-0-2, 12 KO) и обладателем титулов WBC, WBA и IBF Джермеллом Чарло.
Джейк Пол — Томми Фьюри
Недавно Пол унизительно нокаутировал экс-чемпиона UFC Тайрона Вудли. Глава промоушена Дана Уайт вряд ли допустит, чтобы Конор Макгрегор или кто-либо ещё из его организации дрался с Полом.
Следующий соперник Джейка пока остаётся загадкой. Если отбросить бойцов UFC, то очевидный кандидат — Томми Фьюри. Томми должен был драться с Полом вместо Вудли, но помешали травма и инфекция.
Какие боксёрские бои все мечтают увидеть в 2022 году
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