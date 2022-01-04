Простой блогер столкнул лбами UFC и Bellator. Кокер пошёл против Уайта

2021 год подарил миру единоборств много событий и явлений. Но одним из самых запоминающихся среди них стал феномен YouTube-блогера Джейка Пола. Этот шумный парень вызывал у людей огромный диапазон эмоций. Кто-то им восхищался, кто-то упрекал и относился свысока, но равнодушия Пол не вызывал точно.

Джейк на протяжении долгого времени пытался привлечь внимание сильных мира сего, но сначала делал это слишком топорно. Поединок по правилам бокса с баскетболистом в ноябре 2020 года скорее напоминал хайповый фрик-формат, но никак не то, что могло бы заинтересовать серьёзных промоутеров.

Но Пол не сдавался. То, что для него самого поначалу начиналось как едва ли не шутка всерьёз его затянуло. В апреле 2021 года он нокаутировал в бою по правилам бокса экс-чемпиона Bellator и бывшего бойца UFC Бена Аскрена.

С тех пор Пол начал совсем уж смело продвигать себя, троллить президента UFC Дану Уайта и убеждать всех вокруг, что он едва ли не лучший боец современности. Риторика Джейка ужесточилась в конце года, к этому моменту он дважды победил экс-чемпиона UFC Тайрона Вудли, причём во второй раз отправил его в глухой нокаут. После этого Пол ещё активнее стал вызывать на поединки действующих звёзд UFC, а также начал открыто их призывать к бунту против руководства промоушена. Блогер стал поднимать вопросы оплаты труда бойцов и их здоровья, чем не на шутку разозлил уже упомянутого Дану Уайта. Но всё-таки, в голове постоянно сидела мысль о том, что этот парень лишь одиночка. Да, у него миллионы подписчиков, но что Пол может сделать такой махине, как UFC?

Но теперь, судя по всему, сможет. После долгого и методичного самостоятельного продвижения Пол, наконец, привлёк внимание топ-промоутера. Глава Bellator Скотт Кокер дал понять, что будет рад видеть в ростере своей лиги блогера.

«Я всегда говорил: «Слушайте, эти парни — настоящие спортсмены, они молоды, они усердно работают, они добиваются своего». Этого у них не отнять, и они становятся всё лучше и лучше. То, что вы видели с Вудли, — это очень круто. Нужен огромный труд, чтобы дойти до такого уровня. Я никогда не видел, чтобы Вудли так нокаутировали, поэтому я всегда говорил, чтобы не недооценивали этих ребят, а это было полтора года назад.



Если Джейк хочет прийти в ММА, мы с радостью можем ему помочь. Он придёт в один из лучших спортзалов планеты, где тренируется Хабиб, где всё ещё тренируется Даниэль Кормье, где сейчас преподаёт Кейн Веласкес, и он попадёт в среду, где будет процветать, к тому же у него уже есть борцовский опыт. У него отличные удары, очевидно. Вы видели это, так что этот парень будет становиться всё лучше и лучше. Времена, когда он дрался с баскетболистами или кем-то ещё, прошли. Мы с радостью придумаем что-то с ним, дадим ему большие бои и протестируем парня по-настоящему», — сказал Кокер.

Что сказать? Пол добился своего. Его, как потенциального бойца, рассматривает одна из лучших лиг мира. В Bellator отбросили всякий снобизм и пренебрежение к парню, которое исходило от того же Уайта, и реально готовы дать ему профессиональный контракт.

Похоже, тем самым в Bellator наносят удар по UFC. По сути, простой блогер столкнул две крупнейшие лиги лбами. Кокер, напрочь забыв о какой-либо корпоративной этике (хотя в ММА она работает редко) пошёл против Уайтиа и словно в пику ему хочет предложить контракт профессионала блогеру. Напрашивается банальнейший вопрос — куда катится этот мир?

Но, с другой стороны, Кокера можно понять. Если Пол станет в Bellator относительно успешным бойцом, то это будет означать, что Скотт обскакал Уайта и рассмотрел в парне то, чего Дана не увидел. Если же Пол провалится, то Bellator снова получит порцию хайпа. Во-первых, первое поражение блогера станет событием. Во-вторых, примечательно, что получит он его от бойца Bellator, а не от бывшего чемпиона UFC, так что идея подписания Пола выигрышная для Кокера со всех точек зрения.

Кроме того, такой говорун, как Пол, пользуясь своей медийностью и огромной популярностью в YouTube, будет активно продвигать Bellator, правильно подсвечивать преимущества лиги, тем самым, сея всё больше сомнений среди действующих бойцов UFC.

Что касается Даны Уайта, то президент UFC оказался в положении цугцванга, когда каждый его ход будет лишь усугублять положение. Если он сейчас попробует договориться с Полом, это уже будет проявлением слабости, если же он его продолжит игнорировать, то потенциально очень денежный боец уйдёт под крыло компании-конкурента. Похоже, 2022 год обещает быть для Уайта непростым.