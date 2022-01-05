Возвращение к временам Тайсона и Льюиса. 2021 год — один из лучших для супертяжёлого веса

2021 год вошёл в историю бокса. Наверняка у каждого любителя этого вида спорта остались собственные воспоминания, но сегодня мы поговорим о том, что происходило в супертяжёлом весе. Признаем, 2021-й — один из лучших в истории дивизиона, настоящий Ренессанс. Это было возвращение к временам Майка Тайсона, Эвандера Холифилда и Леннокса Льюиса. Если брать шире, то можно констатировать, что в хэвивейте сформировалось новое великое трио. Первое из них было образовано Мохаммедом Али, Джорджем Форманом и Джо Фрейзером, второе – уже упомянутыми Тайсоном и Ко. Теперь же пришло время Александра Усика, Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри.

На небосклон взошла новая звезда

Перед началом 2021-го болельщиков, по сути, интересовал лишь один бой в супертяжёлом весе. Все с нетерпением ждали поединка британцев Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри, в котором должен был определиться абсолютный чемпион мира. Но в дело вмешался немного подзабытый всеми Деонтей Уайлдер. Бронзовый бомбардировщик в юридическом порядке заставил Тайсона Фьюри дать ему третий бой. Таким образом, Энтони Джошуа вынужден был искать себе нового соперника. Тут как тут на арену выскочил бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе и официальный претендент на пояс по версии WBO Александр Усик.

Мало кто верил, что вчерашний крузервейт сможет успешно соревноваться с элитными боксёрами, превосходящими его в габаритах. Одно дело — побеждать малоизвестного Чазза Уиззерспуна или же неповоротливого Дерека Чисору, а другое — Джошуа.

Но Усик посрамил всех скептиков. Украинец в великолепном поединке победил Джошуа, вчистую перебоксировав огромного британца. Кто вообще в это реально верил? Перед боем Энтони был явным фаворитом, ставки на его победу принимались с коэффициентами 1.50. Поставить на Усика можно было за 2.72. Эксперты сходились во мнении, что Джошуа зажмёт, додавит и сокрушит Усика, у которого «нет ударной мощи». Но Александр доказал, что в ринге главное всё же не габариты, а боксёрский интеллект. Он не гнался за нокаутом, но, судя по действиям Джошуа в концовке, вполне мог уложить соперника. Это не была война, но это было настоящее искусство.

И если перед боем к Усику действительно относились с неким скепсисом, то теперь Александр заслуживает абсолютное уважение. Кто-то теперь может сказать, что у него нет шансов в поединке с Тайсоном Фьюри? Если вы так думаете, то вспомните, что говорили перед боем с Джошуа. Усик пришёл всерьёз и надолго. И, конечно, теперь в 2022 году с нетерпением стоит ждать объединительного боя украинца с Фьюри.

Бронзовый бомбардировщик напомнил о себе

Пожалуй, стоит всерьёз рассмотреть и притязания американца Деонтея Уайлдера. Американец, буквально вырвав себе право на третий бой с Фьюри, доказал, что не зря так к нему стремился. Да, ему не удалось взять реванш у Тайсона после поражения во втором поединке, но их трилогия показала, что Бронзовый бомбардировщик ещё способен на многое.

Третий бой соперников стал настоящей войной, одним из лучших поединков в истории дивизиона за последние годы. Недаром эта схватка победила в номинациях «бой года» и «раунд года». Если у Усика и Джошуа это было искусство бокса, то у Фьюри и Уайлдера — жёсткая драка, в которой мог быть повержен и сам британец!

После поражения во втором бою Уайлдер, казалось, совсем расклеился. В течение года американец фактически не появлялся в медиапространстве, всё шло к завершению карьеры. Но оказалось, что его начали списывать со счетов слишком рано. Американец здорово подготовился к бою и выдал настоящий триллер, дважды уронив Фьюри на канвас. Более драматичного сценария было и не представить!

Да, с точки зрения статистики у Деонтея сейчас неважный период, как-никак два поражения подряд. Но он тоже совершил камбэк! И почему бы в 2022 году ему не включиться в эту интереснейшую борьбу с Усиком, Джошуа и Фьюри? Но даже если этого не случится, упомянутое трио может подарить очень жаркие битвы.

Во втором эшелоне тоже было жарко

Не менее интересные события происходили и в непосредственной близости от вершины дивизиона. Например, очень ярким выдалось противостояние Диллиана Уайта и Александра Поветкина. Британец, уже давно требующий мирового признания и титульных поединков, неожиданно оступился в первом бою с Витязем. Но в 2021 году Уайт взял убедительный реванш, доказав, что поражение в первом поединке было случайностью. Более того, по сути, Диллиан отправил заслуженного ветерана на пенсию.

Неплох был и Джозеф Паркер, который после поражений в боях с Джошуа и Уайтом постепенно возвращается на былые позиции. В 2021 году он одержал три победы, дважды разделавшись с Дереком Чисорой. Может, новозеландец ещё включится в борьбу за пояса?

Олимпийский призёр Рио Джозеф Джойс сохранил идеальный рекорд, победив Карлоса Такама. Двухметровый британец – ещё один потенциальный претендент на титул.

Что касается россиян, то после ухода Поветкина надежда в супертяжёлом весе на бывшего чемпиона мира в первом тяжёлом весе Мурата Гассиева. Ирон из-за проблем со здоровьем никак не может в полной мере раскрыть себя в дивизионе, но очередной шаг на своём пути он всё-таки сделал. В 2021 году Гассиев нокаутировал Михаэля Валлиша. Да, пусть соперник был и малоизвестным, но всё-таки получилось куда интереснее, чем в предыдущем бою с Нури Сефери, который продлился менее минуты!

По крайней мере, осетинскому боксёру пришлось хоть немного попотеть и выложиться. И, конечно, победа была важна с точки зрения психологии. Он одержал вторую победу подряд в супертяжёлом весе. Конечно, до Усика и Ко россиянину пока ещё далеко, но хотя бы есть движение в нужном направлении.