Главная драма бокса в 2021 году. Поветкин без шансов проиграл Уайту и завершил карьеру

Ушедший 2021 год был полон знаменательными событиями в мире бокса. Красивых нокаутов, сенсаций и апсетов набралось столько, что не хватит десятка материалов, чтобы вспомнить только самые яркие. Но случались и спортивные драмы. В частности, именно в прошедшем году завершил карьеру знаменитый Александр Поветкин. Олимпийский чемпион и просто блестящий спортсмен решил повесить перчатки на гвоздь в достаточно солидном возрасте – 41 год. Казалось бы, всё логично, но обстоятельства ухода Александра из спорта оказались весьма драматичными.

Интересно, что карьера Русского Витязя по-настоящему разогналась ближе к своему концу. Не секрет, что Поветкин длительное время сотрудничал с промоутерами, которые подвозили ему откровенных середняков. Когда Александру было 35-38 лет – пик формы для тяжеловеса, ему приходилось драться с такими «звёздами», как Кристиан Хаммер, Жоан Дюопа и Майк Перес. Это уважаемые боксёры, но есть ощущение, что тогдашний Поветкин был способен конкурировать на другом уровне. Подобные «проходные» отрезки случались в карьере россиянина не один раз. И от этого немного обидно.

Ближе к 40-летию Русский Витязь вновь стал драться с топами. Энтони Джошуа, Дэвид Прайс и Майкл Хантер – солиднейшая оппозиция, против которой Александр выглядел достаточно неплохо. Конечно, лучшие годы Поветкина были далеко позади, однако характер и удар никуда не делись. Именно эти качества позволили нашему соотечественнику сотворить одну из главных сенсаций 2020 года, когда он в фантастическом стиле нокаутировал Диллиана Уайта. Александра буквально избивали на протяжении четырёх раундов, но он поймал свой шанс и зрелищно разбил британского фаворита.

Вот только в реванше, который несколько раз откладывался, в Поветкина вновь никто не верил. Причин тому имелось сразу несколько, и коронавирус, который перенёс незадолго до боя российский спортсмен, был далеко не самой главной. Прежде всего против Александра говорил возраст, который начал резко сказываться на его спортивных кондициях. Даже челюсть Русского Витязя, которую когда-то не смог пробить Владимир Кличко, стала сдавать. Единственным шансом Поветкина против такого серьёзного бойца, как Диллиан Уайт, снова был лаки-панч. Увы, два раза в одну воронку снаряд не попадает, что подтвердилось и в этом случае.



Британец спокойно разбивал соперника с первых секунд реванша. Более-менее удачным для россиянина стал лишь второй раунд, где он выглядел вполне конкурентоспособно. Всё остальное время Александр просто принимал на себя громадный тоннаж ударов, удерживаясь на ногах только за счёт характера. Смотреть на это было физически сложно: наш именитый соотечественник превратился в боксёрскую грушу, практически не отвечая Уайту точными попаданиями. В пятом раунде мучения Русского Витязя закончились – Диллиан поймал оппонента могучей двойкой, после чего рефери принял решение остановить поединок.

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Угол Поветкина тоже всё понимал, успев выбросить полотенце во время отсчёта. Карьера знаменитого боксёра закончилась брутально и грустно одновременно. Вскоре после поражения Александр сделал заявление об уходе из спорта прямо в аэропорту. Кстати, Русский Витязь не очень-то хотел вешать перчатки на гвоздь, но его буквально вынудил к этому Андрей Рябинский. Здесь можно только похвалить менеджера, который проявил искреннюю заботу о здоровье подопечного. Конечно, на своём спортивном пути Поветкин мог добиваться куда большего. Но его достижения всё равно внушают огромное уважение. Удачи вне ринга!