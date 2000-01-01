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Бар Конора Макгрегора терпит огромные убытки
Бар Конора Макгрегора терпит огромные убытки
Бар The Black Forge («Чёрная Кузница») в Дублине — один из самых близких сердцу проектов для Конора Макгрегора. Пока заведение убыточно.
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Убытки паба Конора Макгрегора за последний год составили € 441 649. Есть объективные причины появления подобных цифр.
Убытки паба Конора Макгрегора за последний год составили € 441 649. Есть объективные причины появления подобных цифр.
Заведение месяцами простаивало в 2020 году из-за пандемии коронавируса.
Заведение месяцами простаивало в 2020 году из-за пандемии коронавируса.
Конор решил всерьёз вложиться в ремонт помещения и обновление оборудования. На это ушла семизначная сумма за последний год (около € 1,5 млн), что повлияло на общий баланс предприятия.
Конор решил всерьёз вложиться в ремонт помещения и обновление оборудования. На это ушла семизначная сумма за последний год (около € 1,5 млн), что повлияло на общий баланс предприятия.
Апгрейд паба был профинансирован за счёт кредита в размере € 3,95 млн. В эту сумму входят деньги за выкуп земли, на которой находится паб.
Апгрейд паба был профинансирован за счёт кредита в размере € 3,95 млн. В эту сумму входят деньги за выкуп земли, на которой находится паб.
По сути, Black Forge начал полноценно работать только в июле 2021 года, когда окончательно завершился период масштабных затрат на заведение.
По сути, Black Forge начал полноценно работать только в июле 2021 года, когда окончательно завершился период масштабных затрат на заведение.
Год получился отрицательным с точки зрения платёжного баланса в основном из-за трат на ремонт и право владения землёй. В дальнейшем есть основания ожидать лучшего.
Год получился отрицательным с точки зрения платёжного баланса в основном из-за трат на ремонт и право владения землёй. В дальнейшем есть основания ожидать лучшего.
В 2022 году Black Forge должен выйти в плюс, что изменит печальную картину (если не случится каких-то ЧП). Конор стал уделять больше внимания бару и активно участвует в раскрутке проекта.
В 2022 году Black Forge должен выйти в плюс, что изменит печальную картину (если не случится каких-то ЧП). Конор стал уделять больше внимания бару и активно участвует в раскрутке проекта.
Недавно Макгрегор представил новое пиво Forged Irish Stout («Кованый Ирландский Стаут»). Производством напитка занимается компания Proper Twelve, которая раньше принадлежала Конору.
Недавно Макгрегор представил новое пиво Forged Irish Stout («Кованый Ирландский Стаут»). Производством напитка занимается компания Proper Twelve, которая раньше принадлежала Конору.
«Познакомьтесь с моим последним творением Forged Irish Stout! Сварено дома и доступно пока только в The Black Forge», — подписал Конор ролик, где он лично наливает бокал нового пива из крана.
«Познакомьтесь с моим последним творением Forged Irish Stout! Сварено дома и доступно пока только в The Black Forge», — подписал Конор ролик, где он лично наливает бокал нового пива из крана.
В общем, Black Forge только начинает заявлять о себе на рынке ресторанного хозяйства. В будущем у Конора наверняка будет много поводов похвастаться успехами своего заведения.
В общем, Black Forge только начинает заявлять о себе на рынке ресторанного хозяйства. В будущем у Конора наверняка будет много поводов похвастаться успехами своего заведения.
Бар Конора Макгрегора терпит огромные убытки
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