«Ставлю дом на Петра». Ян получил реванш со Стерлингом — и обязан отомстить «симулянту»

Самая ожидаемая новость января официально опубликована – Пётр Ян и Алджэмейн Стерлинг получили дату своего реванша. Временный и действующий чемпион UFC в легчайшем весе встретятся в Вегасе 5 марта, чтобы определить, кто на самом деле сильнее. Напомним, в марте 2021 года Стерлинг сумел отобрать у нашего соотечественника пояс, но сделал это при сомнительных обстоятельствах: Ян нанёс запрещённый удар коленом и проиграл, потому что американец не мог подняться. Многие усомнились, что Алджэмейну действительно было так больно, как он показывал. Даже многие звёзды UFC тогда назвали победителя «симулянтом».

Впрочем, это дело уже прошлое. Тем более что никаких конкретных доказательств вины Стерлинга нет. Да, американец к четвёртому раунду уже вчистую проигрывал Петру и, если бы не тот злосчастный удар, наверняка уступил бы судейским решением или даже нокаутом. Однако формально поражение было справедливым – Ян действительно нарушил букву закона UFC. Теперь россиянин может всем доказать, что потеря пояса была несуразной ошибкой и титул принадлежит ему по праву. А какие у него шансы и насколько хорош Стерлинг?

Начнём с американца, который после завоевания пояса ни разу не вышел в октагон. У него была уважительная причина: Алджэмейн длительное время залечивал травму шеи, которая могла даже поставить крест на его карьере. Поэтому судить про нынешнюю форму Стерлинга сложно, но ясно одно – за такой короткий срок он вряд ли мог потерять в уровне, который был чрезвычайно высоким. Уроженец Юниондейла неплох в ударной технике и превосходно работает в партере, обладая целым арсеналом болевых и удушающих приёмов.

Конечно, недостатки у Алджо тоже есть. В частности, у Стерлинга имеются заметные проблемы с выносливостью, из-за чего пятираундовый бой для него – серьёзное испытание. В схватке с Петром американец начал резко проседать уже к третьему раунду, а в четвёртом вовсе едва волочил ноги. Ян же, напротив, долго разгоняется, зато не теряет темпа даже после 20-й минуты боя. Совсем недавно россиянин прошёл пять раундов с опаснейшим Кори Сэндхагеном, переработав оппонента именно благодаря огромному «топливному баку». Впрочем, это не главное преимущество екатеринбуржца над Стерлингом.

Бокс Петра внушает восхищение даже легендам ММА. Россиянин восхитительно выглядит в стойке, выбрасывая огромное количество быстрых и точных ударов. Стерлинг весьма неплох «на руках», но в противостоянии с нашим соотечественником он практически не имеет шансов. Максимум – создать проблемы в первых раундах, дальше Алджэмейну будет жизненно важно перевести бой в партер. И тут американца ждёт самое неприятное – первый поединок показал, что Ян в борьбе как минимум не хуже. Ближе к концовке боя Пётр и вовсе легко швырял своего оппонента на канвас.

Подводя краткие итоги: россиянин сильнее в стойке, не отстаёт в партере и у него намного лучше выносливость. Да, разница не «космическая»: всё-таки в стойке за Петра будет намного менее боязно, нежели при вязкой борцовской работе. Но на бумаге Ян буквально обязан побежать и мстить, в чём уверено даже большинство американских болельщиков. Под новостью про реванш в «Инстаграме» многие популярные комментарии выглядят так: «Ставлю дом на Петра», «Возвращение короля Яна», «Пётр точно победит» и всё в том же духе.



Разумеется, никаких шапкозакидательских настроений быть не должно. Стерлинг – очень опасный боец, один из лучших в мире. Его спортивный арсенал внушает уважение, а серия побед составляет целых шесть поединков. Вдобавок это смешанные единоборства, где любой случайный удар может стать фатальным. Тем не менее мы уверены, что 5 марта 2022 года Пётр Ян вернёт в свои руки официальный чемпионский титул. Россиянин находится на пике карьеры и готов побеждать абсолютно любого оппонента. Лучше – нокаутом, хотя нас порадует любой формат успеха Яна.