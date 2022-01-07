Американского Хулигана наказали за дерзость. Потом он три месяца не мог жевать. Видео

Томительная пауза без турниров по смешанным единоборствам скоро закончится: в ночь на 16 января состоится первый турнир UFC в 2022 году. Нельзя сказать, что команда Даны Уайта собрала какой-то невероятный состав участников, но интересных поединков точно будет достаточно. Естественно, основное внимание будет приковывать главный бой вечера, в котором встретятся американец Келвин Каттар и грузин Гига Чикадзе. Фаворитом поединка считается Чикадзе, не проигравший ещё ни одной схватки в UFC. Однако Каттар, известный под прозвищем Бостонский финишёр, точно может преподнести неприятный сюрприз.

Самая сильная сторона Каттара – ударная техника, особенно мастерски он пользуется руками. На счету Келвина девять нокаутов на профессиональном уровне, большая часть из которых получилась весьма эффектными. Весьма ярким получился и бой Бостонского финишёра с Рикардо Ламасом, более известным под ярким прозвищем Хулиган. Ламас, кстати, перед поединком старался соответствовать своей кличке, дерзко оскорбляя Каттара и стараясь вывести того из равновесия. Впрочем, Келвин — весьма опытный боец, и подобные трюки с ним не проходят, что показала сама схватка.

Каттар с первых секунд захватил инициативу, хотя Ламас старался активно отвечать в стойке. Келвин периодически пропускал встречные удары, но продолжал прессинговать соперника, безостановочно наступая. На протяжении большей части первого раунда Хулигану удавалось уворачиваться от самых тяжёлых «бомб», но на пятой минуте он чуть утратил бдительность. Этого Бостонскому финишёру вполне хватило: Каттар провёл устрашающую по силе «двойку», оба раза попав точно в челюсть Рикардо. При добивании Келвин также пару раз пробил весьма жёстко, хотя его оппонент уже не собирался драться. Красивая победа!

Права на видео принадлежат промоушену Ultimate Fighting Championship. Посмотреть ролик можно на официальном канале UFC в YouTube.

В результате нокаута Ламас получил серьёзные повреждения – его челюсть не выдержала сразу в трёх местах. Вскоре боец с юмором рассказал о своём непростом состоянии: «Пришлось перенести вынужденную операцию. Мне установили классные титановые пластины, из-за чего примерно три месяца я жевать не смогу. Ещё я попросил врача, чтобы мне также установили пару лазерных мини-пушек, которые я бы мог активировать своим языком и стрелять сквозь зубы, но доктор сказал мне, что это невозможно. Мне нужно переосмыслить жизненные ценности».

Мы не знаем, что именно переосмыслил Ламас, но вскоре Хулиган провёл ещё несколько ярких боёв, прежде чем окончательно завершить карьеру. Каттар в следующем поединке проиграл Забиту Магомедшарипову, после чего одержал две победы в трёх схватках. Бостонский финишёр пока не планирует уходить из спорта: Келвин уверен, что вполне способен побороться за чемпионский титул. Но сначала ему нужно пройти великолепного Чикадзе. Посмотрим, сможет ли Каттар что-то противопоставить грузинскому нокаутёру.