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Дастин Порье запустил свой бренд виски
Дастин Порье запустил свой бренд виски
Боец UFC Дастин Порье запустил бренд виски под названием Rare Stash.
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Бурбон Rare Stash выпускается в бутылке объёмом 750 мл.
Бурбон Rare Stash выпускается в бутылке объёмом 750 мл.
Стоимость одной бутылки составляет $ 100. Виски пока доступен только в 18 штатах США.
Стоимость одной бутылки составляет $ 100. Виски пока доступен только в 18 штатах США.
«Я просто хочу сказать спасибо всем моим поклонникам по всему миру. Спасибо за любовь и поддержку на протяжении многих лет. Я рад представить вам Rare Stash. Советую попробовать», — заявил Порье.
«Я просто хочу сказать спасибо всем моим поклонникам по всему миру. Спасибо за любовь и поддержку на протяжении многих лет. Я рад представить вам Rare Stash. Советую попробовать», — заявил Порье.
О появлении Rare Stash стало известно в декабре 2021 года.
О появлении Rare Stash стало известно в декабре 2021 года.
Порье публиковал фото с бутылкой виски из самолёта.
Порье публиковал фото с бутылкой виски из самолёта.
Продукт эксклюзивно реализовывался на одной из предновогодних вечеринок в ночном клубе Лас-Вегаса.
Продукт эксклюзивно реализовывался на одной из предновогодних вечеринок в ночном клубе Лас-Вегаса.
Дастин старался всячески распиарить новый продукт до  официального запуска в начале января.
Дастин старался всячески распиарить новый продукт до  официального запуска в начале января.
Бренд Rare Stash также продаёт другие товары на своём веб-сайте: футболка стоит $ 30, кепка — $ 32.
Бренд Rare Stash также продаёт другие товары на своём веб-сайте: футболка стоит $ 30, кепка — $ 32.
Rare Stash составит конкуренцию компании Конора Макгрегора Proper 12. Этот бренд виски сделал Конора по-настоящему обеспеченным.
Rare Stash составит конкуренцию компании Конора Макгрегора Proper 12. Этот бренд виски сделал Конора по-настоящему обеспеченным.
Макгрегор получил $ 150 млн за продажу контрольного пакета акций Proper 12 компании Proximo Spirits. Это позволило ему возглавить рейтинг самых богатых спортсменов мира в 2021 году по версии Forbes.
Макгрегор получил $ 150 млн за продажу контрольного пакета акций Proper 12 компании Proximo Spirits. Это позволило ему возглавить рейтинг самых богатых спортсменов мира в 2021 году по версии Forbes.
Порье тоже рассчитывает получить солидную прибыль на производстве алкогольного напитка, хотя уровня успеха Конора будет достичь чрезвычайно сложно.
Порье тоже рассчитывает получить солидную прибыль на производстве алкогольного напитка, хотя уровня успеха Конора будет достичь чрезвычайно сложно.
Стоит отметить, что у Дастина уже есть свой бренд острого соуса под названием Poirier's Louisiana Style («Луизианский стиль Порье»).
Стоит отметить, что у Дастина уже есть свой бренд острого соуса под названием Poirier's Louisiana Style («Луизианский стиль Порье»).
Дастин Порье запустил свой бренд виски
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