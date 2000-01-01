Дастин Порье запустил свой бренд виски
Боец UFC Дастин Порье запустил бренд виски под названием Rare Stash.
Бурбон Rare Stash выпускается в бутылке объёмом 750 мл.
Стоимость одной бутылки составляет $ 100. Виски пока доступен только в 18 штатах США.
«Я просто хочу сказать спасибо всем моим поклонникам по всему миру. Спасибо за любовь и поддержку на протяжении многих лет. Я рад представить вам Rare Stash. Советую попробовать», — заявил Порье.
О появлении Rare Stash стало известно в декабре 2021 года.
Порье публиковал фото с бутылкой виски из самолёта.
Продукт эксклюзивно реализовывался на одной из предновогодних вечеринок в ночном клубе Лас-Вегаса.
Дастин старался всячески распиарить новый продукт до официального запуска в начале января.
Бренд Rare Stash также продаёт другие товары на своём веб-сайте: футболка стоит $ 30, кепка — $ 32.
Rare Stash составит конкуренцию компании Конора Макгрегора Proper 12. Этот бренд виски сделал Конора по-настоящему обеспеченным.
Макгрегор получил $ 150 млн за продажу контрольного пакета акций Proper 12 компании Proximo Spirits. Это позволило ему возглавить рейтинг самых богатых спортсменов мира в 2021 году по версии Forbes.
Порье тоже рассчитывает получить солидную прибыль на производстве алкогольного напитка, хотя уровня успеха Конора будет достичь чрезвычайно сложно.
Стоит отметить, что у Дастина уже есть свой бренд острого соуса под названием Poirier's Louisiana Style («Луизианский стиль Порье»).
Дастин Порье запустил свой бренд виски
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