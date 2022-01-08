Нокаут гарантирован. UFC сводит в октагоне двух гениальных ударников. Видео

Январь радует болельщиков смешанных единоборств постоянными новостями про готовящиеся крупные бои. Причём «крупные» — не только в переносном смысле: 13 февраля на турнире UFC 271 должны подраться очень большие парни. Деррик Льюис и Тай Туйваса на двоих весят около 240 килограммов и выглядят чрезвычайно устрашающе. Впрочем, внешность далеко не самое опасное, что есть в активе у Чёрного зверя и Бам-бама, которые входят в число лучших нокаутёров UFC. Льюис и вовсе удерживает рекорд промоушена по количеству нокаутов – 13.
Права на видео принадлежат промоушену Ultimate Fighting Championship. Посмотреть ролик можно на официальном канале UFC в YouTube.
Над Дерриком раньше было принято презрительно посмеиваться. Американец действительно не очень похож на профессионального бойца: расплывшаяся фигура, неуклюжие движения и откровенно слабая школа. Но чудовищный по силе удар, физическая мощь и хитрость позволили Льюису вписать своё имя в историю UFC. Чёрный зверь побеждал даже Кёртиса Блэйдса, Александра Волкова и Фрэнсиса Нганну, хотя считался андердогом в этих противостояниях. Деррик может проигрывать весь бой, но разрядиться страшной «пушкой» на финишных секундах. А может и забить соперника сразу – как Криса Докоса в последнем бою.
Тай Туйваса, конечно, далеко не такой заслуженный боец, как Льюис. Однако удар австралийца тоже становится нарицательным, как и его прозвище Бам-бам. 28-летний спортсмен по меркам тяжелого веса ещё совсем молод, зато прямо сейчас идёт на серии из четырёх побед – все добыты нокаутами в первом или максимум втором раунде. На счету Туйвасы тоже есть «крупные скальпы» — например, он справлялся с Андреем Орловским и Стефаном Штруве. Вдобавок у Тая весьма крепкая голова, из-за чего он лишь раз в профессиональной карьере был нокаутирован, не выдержав ударов Джуниора Дос Сантоса.
Права на видео принадлежат промоушену Ultimate Fighting Championship. Посмотреть ролик можно на официальном канале UFC в YouTube.
Так кто же фаворит в поединке? Формально, им должен считаться Льюис. У Чёрного зверя банально больше опыта, вдобавок он дважды участвовал в поединках за титул. К тому же Деррик имеет уникальное бойцовское чутьё: в нужный момент он изображает обессилевшего «мешка», после чего вдруг взрывается серией разрушительных ударов. Что может противопоставить Туйваса? Свою ударную мощь и выносливость, в данных параметрах он Деррику точно не уступает. Тай тоже достаточно хитёр и неохотно ввязывается в размены, которые так любит его оппонент.
На самом деле, предсказывать исход схватки шикарных ударников – дело абсолютно неблагодарное. Когда парни подобного веса обладают такими нокаутирующими навыками, любой удар может оказаться фатальным. Скорее всего, бой не пройдёт всю дистанцию – самым вероятным будет досрочное завершение уже в первом раунде. Чуть больше шансов имеет Льюис, являющийся сверхопытным «волком». Но и Туйваса получит возможность донести свой страшный удар. Пропускать этот бой нельзя ни в коем случае – будет интересно.
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