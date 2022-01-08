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Bellator 272: Райан Бейдер vs Валентин Молдавский, дата боя, трансляция, где смотреть онлайн

Бойцы Фёдора Емельяненко покоряют Bellator. Бейдера ждёт месть Молдавского
Денис Дорофеев
Бейдера ждёт месть Молдавского
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Райан никогда не был так близок к провалу, как сейчас. Валентин заберёт у него последний пояс.

В ночь с 29 по 30 января по московскому времени в Финиксе (штат Аризона, США) состоится турнир Bellator 272. В главном бою сойдутся действующий чемпион в тяжёлом весе Райан Бейдер и временный чемпион Валентин Молдавский. Три месяца назад Бейдера вырубил в первом раунде Кори Андерсон в полуфинале Гран-при полутяжёлого веса. Теперь все надежды американца завязаны исключительно на тяжёлом дивизионе.

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Когда бой?

Начало боя – не ранее 7:00 мск 30 января. Старт поединков в предварительном карде намечен на 3:00 30 января по Москве.

Полный кард турнира Bellator 272

В этом турнире примет участие ещё один россиянин Ислам Мамедов. Ему предстоит бой с ветераном ММА Бенсоном Хендерсоном, который не так давно проиграл Бренту Примусу. А прошлым летом Примус проиграл как раз Мамедову. Как ни странно, Примус сейчас второй в рейтинге лёгкого веса, а Ислам – седьмой. Кажется, Скотт Кокер решил всё переиграть и восстановить справедливость. Если Ислам выигрывает у Бенсона, тогда он, скорее всего, обойдёт Примуса и Усмана Нурмагомедова.

Основной кард

Предварительный кард

  • Дэррион Колдуэлл – Энрике Барсола
  • Лукас Бреннан – Бен Луго
  • Саад Авад – Кристофер Гонсалес
  • Вебер Алмейда – Бен Райт
  • Ромеро Коттон – Джош Райт
  • Салливан Коли – Бен Пэрриш

Эпоха доминирования Дарта Бейдера близка к своему концу

Райану Бейдеру 38 лет. Последние поражения от Вадима Немкова и Кори Андерсона доказывают, что полутяжёлый вес более конкурентный, нежели тяжёлый. А также мы в очередной раз убеждаемся, что время никого не щадит. Не так давно Дарт Бейдер был едва ли не на самой вершине в рейтинге лучших бойцов вне зависимости от весовых категорий, а теперь он в конце первой десятки. Сначала он проиграл чемпионский пояс в полутяжёлом весе Вадиму Немкову. Затем у Райана был шанс вернуть титул в Гран-при, но его в полуфинале за одну минуту брутально нокаутировал бывший боец UFC Кори Андерсон. Так Дарт пролетел мимо одной титульной гонки и может сосредоточиться на тяжеловесах.

Однако Бейдер в последнее время совсем не впечатляет. И мы можем стать свидетелями свержения очереднего засидевшегося короля, подобно тому, что мы видели на примере Патрисиу Питбуля, которого казнил гильотиной молодой Эй Джей Макки. Американец сейчас никак не прогрессирует и просто стагнирует вместо того, чтобы сменить тренерский штаб, как это сделал Фрэнсис Нганну.

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Хотя он остаётся опасным бойцом, который может не только отправить в нокаут на первых минутах боя, но и затянуть в поздние раунды, что мы увидели на примере схватки с Лиото Мачидой. Не стоит забывать, что у Райана около половины побед нокаутом (43% от общего количества) и решением судей (46%). Но именно бой с Молдавским станет индикатором карьеры американца.

Емельяненко и Немков станут решающим фактором при подготовке к бою

Валентин Молдавский шёл тихой сапой к временному чемпионству. Его путь к поясу составил четыре года. За это время он выиграл шесть схваток, одолев Линтона Васселла, Роя Нельсона, Хави Айялу и Тимоти Джонсона. Бой с Тимом является ярким примером того, что мы увидим в поединке с Бейдером. Валентин смог нейтрализовать сильные стороны своего соперника, а именно его тяжёлые удары, постоянно переводя его на канвас. Всё же не стоит забывать, что Молдавский – базовый самбист.

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Валентину 29 лет, и он продолжает прогрессировать в команде Фёдора Емельяненко под непосредственным наставничеством Последнего Императора. Сам Фёдор отмечал, что его подопечный прибавляет в боксе, что вряд ли обнадёжит Бейдера. Плюс в распоряжении россиянина есть не только спарринг-партнёры, но и люди, имевшие дело с Бейдером. Это сам Фёдор Емельяненко и Вадим Немков. И именно Вадим может лучше всего скопировать стиль американца. А это как раз то, что делают бойцы Fedor Team при подготовке к бою. Поэтому мы ждём обновлённую версию Валентина Молдавского, заточенного под все слабые стороны Бейдера. А их, как известно, очень много. А если Молдавский внезапно проиграет титульный бой, то следующим соперником Райана Бейдера станет Емельяненко.

Прогнозы экспертов на бой

Молдавского ждёт очень тяжёлый бой, самый тяжёлый в карьере. В отличие от Тимоти Джонсона, Райан Бейдер умеет проходить полную дистанцию на одном дыхании. Но в тяжёлом весе исход боя решается довольно быстро. Скорее всего, Бейдер постарается воспользоваться слабым местом Валентина, а именно работой в стойке.

Однако Валентин точно осведомлён об этом и постарается перебить его, чтобы не предоставлять возможность судьям выносить вердикт:

«Как я собираюсь выиграть у Бейдера? Неплохо было бы попасть и как можно быстрее закончить бой. Он обычно динамично начинает, летит вперёд, и высока вероятность того, что всё произойдёт в первом раунде. Нет смысла ввязываться с ним в долгий и вязкий бой. Да, если надо работать всю дистанцию, то мне придётся это сделать, но в этом плане он очень неудобный, поэтому лучше заканчивать бой с ним как можно раньше. Решением у него тяжело выиграть, его проще победить досрочно», – сказал Молдавский.

Где смотреть онлайн-трансляцию боя Бейдер — Молдавский

Трансляция главного боя начнётся ориентировочно в 7:00 по московскому времени и будет доступна на видеосервисе «Окко Спорт».

Результаты боя Райан Бейдер — Валентин Молдавский

Результат боя между Райаном Бейдером и Валентином Молдавским станет известен по истечении 5 раундов, если поединок не закончится раньше. Две из последних семи схваток с участием Бейдера прошли полную дистанцию, в то время как у Молдавского – 5 из 6.

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