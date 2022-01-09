Ломаченко в юбке. 13-летняя девочка-вундеркинд из Украины покорила мировых промоутеров

Большой бокс по-прежнему на каникулах. Страсти пока что единственного большого турнира года уже улеглись (с участием Луиса Ортиса), так что информационных поводов не так уж и много. Но промоутеры и их компании не дремлют и систематически работают над поиском и раскруткой новых талантов. На уходящей неделе буквально звездой страниц Top Rank и DAZN Boxing в социальных сетях стала 13-летняя харьковчанка Кира Макогоненко.

Украинка привлекла внимание топ-компаний мира и практически покорила их феноменальными тренировками. И в Top Rank, и в DAZN Boxing решили сделать репост записи со страницы Киры в «Инстаграме».

На видео девочка жонглирует мячом, работает над балансом и занимается на пневмогруше. Казалось бы, рядовые упражнения для боксёра. Но вся суть была в том, что Макогоненко это делала одновременно (!). На видео заметно, как взрослый боксёр смотрит на тренировку Макогоненко и удивляется способностям вундеркинда.

В Top Rank при репосте решили тегнуть Василия Ломаченко и прибавили, что и Кира, и Лома со своими фантастическими задумками являются выходцами из Украины. В DAZN просто восхитились навыками юного дарования, прикрепив эмодзи со «взрывом мозга».

Такое внимание со стороны мировых гигантов обеспечило Кире новый приток подписчиков. Достаточно сказать, что сейчас на неё подписано 154 тыс. человек, и это в 13 лет! Такой армией не могут похвастать многие действующие чемпионы мира и просто знаменитые боксёры. К примеру, у чемпиона мира в полутяжёлом весе Джо Смита нет и 30 тыс. подписчиков, у абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе Джоша Тэйлора подписчиков ненамного больше, чем у Киры – 217 тыс, да что там у Тэйлора, у того же Дмитрия Бивола лишь на 3 тыс. больше, чем у Макогоненко – 157 тыс. Так что сложно представить, как вырастет популярность Макогоненко с годами.

Но суть даже не в этом, а в том, что Кира в определённых кругах была популярна ещё до невольной рекламы от крупных промоутеров. На самом-то деле тренировки Киры уже давно поражают украинскую аудиторию. Порой она демонстрирует работу на лапах на беговой дорожке, более того, на беговой она проводит те же трюки и с завязанными глазами. Помимо этого, Макогоненко демонстрирует потрясающие умения в упражнениях со скакалкой. Наверняка не каждый мужчина-профессионал способен повторить то, что делает 13-летняя девочка-вундеркинд.

Многие её уже называют Ломаченко в юбке. Параллели напрашиваются не только из-за того, что оба представляют Украину. Дело в характере тренировок, невероятной целеустремлённости, а также в том, что Киру тренирует её отец, точно так, как и Василия тренирует его отец.

Макогоненко-старший –достаточно известный человек. Двукратный чемпион мира по кикбоксингу и чемпион Украины по рукопашному бою наверняка знает, как построить тренировочный процесс. По его словам, он совсем не хотел, чтобы его дочь занималась столь мужественным видом спорта, как бокс. Поначалу девочка посещала секцию гимнастики, но, попав однажды на ринг, уже не смогла покинуть его и влюбилась в бокс.

Совместная работа с отцом, упорный труд, феноменальные тренировки и настоящий талант уже приносят плоды. В свои 13 лет харьковчанка является чемпионкой Европы по боксу. Золото континентального первенства она завоевала в августе минувшего года на турнире в Сараево, остановив в финале соперницу из России.

На сегодняшний день на счету Киры 57 боёв, и во всех она победила. Девочка не скрывает, что её главная цель – Олимпиада. Ну а после покорения этой вершины её почти наверняка будут ждать в профессионалах ведущие промоутеры мира. Остаётся надеяться, что никто и ничто не помешает Кире осуществить мечту и реализовать свой талант в полной мере.