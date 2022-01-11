Дерзкий блогер раскачивает империю UFC. Пол заставит Дану увеличить бойцам гонорары

Успехи братьев Джейка и Логана Полов явно ставят президента UFC Дану Уайта в непростое положение. Блогеры показали, что они со своими непрофессиональными боями могут зарабатывать весьма внушительные суммы. И это — щелчок по носу Уайту, который уже давно и упорно отбивается от обвинений в том, что он недоплачивает бойцам в UFC.

Вся эта ситуация разворачивается на фоне громкой саги с Нейтом Диазом. Американец уже буквально требует дать ему очередной бой, но UFC совсем не спешит с организацией поединка. И на это есть свои хитрые причины, о которых, конечно Уайт умалчивает. Но сейчас получается, что президенту UFC приходится воевать на всех фронтах, а назойливые братья-блогеры здорово чувствуют, откуда дует ветер и когда можно ужалить побольнее.

Уайт вряд ли пользуется любовью своих бойцов

Видно, что складывающаяся ситуация беспокоит и самих спортсменов. Джон Джонс простаивает уже чуть ли не со времён царя Гороха. Понятно, что есть денежный вопрос, который беспокоит американца. О деньгах неоднократно говорили и другие бойцы, которые прекрасно видят, что происходит вокруг. Можно пойти и подраться с кем-то из братьев Полов и заработать неплохие деньги. А можно биться в UFC на куда более высоком уровне и получить меньше. Так зачем убиваться, когда есть путь проще?

Крайне редко слышны восторженные комментарии от самих бойцов. Недавно Уайт попытался было отметить вклад Хорхе Масвидаля, назвав его «суперзвездой платных трансляций». Но реакция ветерана оказалась не слишком позитивной. Масвидаль ехидно отреагировал на слова Даны.

«Спасибо моему работодателю за признание моего трудолюбия. Вам понадобилось всего 4 года», — написал Масвидаль в своём «твиттере», добавив смеющийся эмодзи.

Довольно странная реакция на похвалу, не правда ли? Понять Масвидаля можно, о деньгах он уже говорил раньше, для него вопрос выплат является серьёзным.

Нейт Диаз хочет быстрее доработать контракт, а UFC держит его на привязи

Наверняка критике Уайт будет подвергнут и за ситуацию с Диазом. У американца остаётся всего один бой по контракту, но руководство UFC не спешит его организовывать.

Сам Диаз дал ясно понять, что его интересует поединок с Дастином Порье. Бой двух звёзд должен привлечь колоссальное внимание и собрать внушительную аудиторию. Казалось бы, все в выигрыше. Но Уайт явно так не думает.

Известный комментатор Ариэль Хельвани во время своего подкаста объяснил, почему бой так и завис в воздухе. По словам эксперта, UFC не хочет, чтобы Диаз уходил. Цель — заключить новый контракт. И, конечно, это нужно сделать до того, как он проведёт заключительный бой по нынешнему. В противном случае он станет свободным агентом и сможет спокойно перейти в другой промоушен или, не дай бог, потягаться с блогерами.

Поэтому UFC держит паузу. Пока Диаз привязан к организации, а Уайт будет пытаться подписать новый контракт с бойцом. И, конечно, в планы руководства UFC не входит раскрутка Нейта перед тем, как он покинет организацию. Бой с Порье, который и сам является звездой первой величины, явно поднимет котировки Нейта. Так зачем помогать ему, если он решит уйти из UFC?

При этом пока совершенно непонятно, чем же закончится эта история. Диаз не скрывает, что не планирует всеми силами держаться за UFC. Очевидно, что у него будут интересные варианты. Но у Уайта собственные планы и интересы, которые он вряд ли согласится оставить.

У UFC проблемы. Уайту пора соглашаться на новый порядок?

Вообще, в последние годы ситуация в UFC становится менее радужной для Уайта. Промоушен теряет ярких бойцов, а на их места не приходят новые. Давайте просто вспомним, кто покинул организацию в последние годы. Даниэль Кормье, Хабиб Нурмагомедов, Генри Сехудо. Фактически выпал из жизни Джон Джонс, который хоть и числится в UFC, но никак себя не проявляет. Наблюдаем мы и увядание Конора Макгрегора, который сегодня вряд ли тянет на роль главной звезды промоушена. Конечно, ирландец продолжает по традиции делать громкие заявления в «Твиттере», но кого они вообще сейчас волнуют?

На роль большой и серьёзной звезды претендовал Фрэнсис Нганну. Но у него также возникли разногласия с Уайтом. Неудивительно, что чемпион организации в тяжёлом весе всё чаще говорит о возможном поединке с кем-то из звёзд бокса, например, Тайсоном Фьюри. Нганну прекрасно понимает, что такой бой принесёт ему куда больше, чем поединок с Сирилем Ганом или Стипе Миочичем.

В то же время давайте посмотрим на бойцов, которые выходят на первый план. Уже упомянутый Ган, Ян Блахович, Ислам Махачев, Пётр Ян и другие. Кого из них можно назвать действительно яркой в медийном плане личностью? Очевидно, что никто из них не станет в медийном плане человеком уровня Хабиба или Конора. Все они — талантливые бойцы, чемпионы, которые достойны поясов, но они не будут звёздами PPV. И в этой ситуации Уайт рискует лишиться фактически всей империи. Уйдут звёзды, а он останется с простой пехотой, очень талантливой, интересной, но не интересующей массового зрителя. Поэтому, похоже, Дане пора раскошеливаться. Если не пересмотреть финансовые правила игры, можно попасть в тяжёлую ситуацию. Все предпосылки для этого есть.