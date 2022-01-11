Напоролся на сокрушительный апперкот. Гигу Чикадзе ждёт серьёзная трёпка

В ночь с 15 на 16 января пройдёт первый турнир года UFC Vegas 46, который возглавит бой американского бойца Келвина Каттара и грузина Гиги Чикадзе. Свой последний поединок Каттар провёл в январе 2021 года. Тогда он проиграл Максу Холлоуэю решением судей. В той схватке Келвин пропустил умопомрачительно много ударов — 445. После такого избиения были опасения, что американец больше не вернётся в октагон. Но год спустя он снова в деле.

Да, Чикадзе является фаворитом на бумаге, но Келвин до сих пор представляет угрозу для любого бойца. У него половина побед одержаны нокаутом, что лишний раз доказывает опасность. Так, четыре года назад Келвин провёл один из самых ярких боёв в своей карьере против Шейна Бургоса.

В том случае фаворитом также являлся не Каттар, а непобедимый Ураган Бургос, у которого статистика была 10-0. Бой начался с недолгой разведки, которая прервалась постоянными разменами ударов. Шейн прижимал Келвина к сетке, но Каттар старался не отдавать много пространства, потому что он часто отбивался с дистанции.

Видео доступно на канале UFC — Ultimate Fighting Championship в Youtube. Права на видео принадлежат UFC — Ultimate Fighting Championship.

Стоит отметить, что у Бостонского финишёра это неплохо получалось — он не подпускал к себе близко, точно выбрасывая серии со средней дистанции. Бургос пытался оказывать давление и вместе с тем уклоняться, но этого оказалось недостаточно, вследствие чего у Каттара было в два раза больше попаданий, чем у Шейна. Так первый раунд ушёл к Келвину.

Вторая треть прошла по аналогичному сценарию с той лишь разницей, что Бургос смог настроить прицел, благодаря чему ему удалось разбить нос Каттару. Тем не менее преимущества ни у кого не было, по крайней мере, по ударам (32 против 35 точных попаданий в пользу Бостонского финишёра). Но за более активную и вариативную работу Бургос заслужил победу во второй пятиминутке.

В решающем раунде бойцы сразу же решили взвинтить обороты за счёт постоянного обмена сериями. В этом больше преуспел Каттар, сумевший в самом начале пятиминутки потрясти Бургоса двойкой. Шейн поплыл и потому в подкошенном состоянии полетел на Бостонского финишёра, за что вдобавок получил правый апперкот. Затем Келвин занёс ещё два хука и один апперкот. В итоге Ураган оказался на канвасе, а Каттар принялся беспрепятственно добивать, из-за чего рефери Дэн Мираглиотта остановил бой.

Очень яркий нокаут в исполнении Келвина Каттара, показавший способность рубиться в стойке, будучи прижатым к сетке. Гигу Чикадзе ждёт серьёзное испытание в эти выходные. Если грузинскому бойцу удастся побить опытного и очень опасного американца, тогда он будет вправе вмешаться в титульные разборки.