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Пётр Ян — Алджэмейн Стерлинг реванш, новая дата боя, причина отмены

«Гангстерский подход». Мы обвиняли Стерлинга в трусости, но Ян сам уклоняется от реванша?
Александр Фролов
Пётр Ян – Алджэмейн Стерлинг реванш
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Американец обвинил нашего соотечественника в переносе боя. Слова Алджэмейна выглядят аргументированно.

Складывается ощущение, что реванш между Петром Яном и Алджэмейном Стерлингом «проклят», как это было со знаменитым противостоянием Хабиб Нурмагомедов – Тони Фергюсон. Первый бой между россиянином и американцем, завершившийся скандальной дисквалификацией и потерей пояса нашим соотечественником, состоялся ещё в марте 2021 года. Казалось, что второй поединок организуют уже через четыре-пять месяцев, но история затянулась. Основной проблемой была травма шеи Стерлинга, которую многие считали лишь формальным поводом трусливо сбежать от реванша.

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Пока американец лечился, Ян успел завоевать временный чемпионский пояс, одолев по итогам пяти раундов Кори Сэндхагена. После победы россиянин, кстати, заявил, что полностью потерял интерес к реваншу со Стерлингом. Пётр отметил, что хотел бы подраться с Ти Джеем Диллашоу – легендарным бойцом, схватка с которым имела бы куда больший резонанс, чем встреча с Алджэмейном. Однако в промоушене Даны Уайта решили иначе и назначили второй бой Ян – Стерлинг на 5 марта. Бойцы обменялись традиционной порцией оскорблений в «Твиттере», но вскоре появились слухи – в марте поединок не состоится. И это оказалось правдой.

Схватку перенесли всего на месяц — с 5 марта на 9 апреля. Почему так произошло, оставалось загадкой, учитывая, что травм у спортсменов нет. Свет постарался пролить сам Стерлинг на своём подкасте: «Перенос произошёл не из-за меня. Как мне сказали, причина заключается в том, что Ян не вакцинирован. Именно из-за этого Ян не может драться в марте. Я бы сказал, что действительно уважаю его гангстерский подход. Если это настоящая причина, то мне нравится такая позиция. Да, я уважаю такой подход, но всё-таки в нём нет никакого смысла, поэтому я смеюсь. Ведь похоже на то, что он собирается быть вакцинированным в апреле?»

Стерлинг, конечно, известен своей любовью приукрашать действительность. Тем не менее здесь всё выглядит весьма правдоподобно и одновременно достаточно странно. Когда Ян соглашался на поединок, он не понимал, что необходимо вакцинироваться? Как россиянин тогда проводил схватку с Сэндхагеном? И почему к апрелю Пётр решил получить статус вакцинированного? Это больше похоже на некую игру со стороны команды Яна. Разумеется, он имеет на это право: почти все звёзды UFC стараются выбивать себе удобных соперников, дату, место проведения турнира и так далее.

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При этом нельзя забывать, что разговорчивый Стерлинг – далеко не истина в последней инстанции. Возможно, мы никогда не узнаем, почему поединок действительно решили перенести на апрель. Для нас главное – чтобы реванш всё-таки состоялся побыстрее и Ян вернул себе титул чемпиона. Когда в твоих руках полноценный пояс, получать нужных оппонентов становится намного проще. Но сначала нужно пройти Стерлинга, который очень опасен и сверхмотивирован. Будем надеяться, что Пётр покажет себя с лучшей стороны.

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