«Гангстерский подход». Мы обвиняли Стерлинга в трусости, но Ян сам уклоняется от реванша?

Складывается ощущение, что реванш между Петром Яном и Алджэмейном Стерлингом «проклят», как это было со знаменитым противостоянием Хабиб Нурмагомедов – Тони Фергюсон. Первый бой между россиянином и американцем, завершившийся скандальной дисквалификацией и потерей пояса нашим соотечественником, состоялся ещё в марте 2021 года. Казалось, что второй поединок организуют уже через четыре-пять месяцев, но история затянулась. Основной проблемой была травма шеи Стерлинга, которую многие считали лишь формальным поводом трусливо сбежать от реванша.

Пока американец лечился, Ян успел завоевать временный чемпионский пояс, одолев по итогам пяти раундов Кори Сэндхагена. После победы россиянин, кстати, заявил, что полностью потерял интерес к реваншу со Стерлингом. Пётр отметил, что хотел бы подраться с Ти Джеем Диллашоу – легендарным бойцом, схватка с которым имела бы куда больший резонанс, чем встреча с Алджэмейном. Однако в промоушене Даны Уайта решили иначе и назначили второй бой Ян – Стерлинг на 5 марта. Бойцы обменялись традиционной порцией оскорблений в «Твиттере», но вскоре появились слухи – в марте поединок не состоится. И это оказалось правдой.

Схватку перенесли всего на месяц — с 5 марта на 9 апреля. Почему так произошло, оставалось загадкой, учитывая, что травм у спортсменов нет. Свет постарался пролить сам Стерлинг на своём подкасте: «Перенос произошёл не из-за меня. Как мне сказали, причина заключается в том, что Ян не вакцинирован. Именно из-за этого Ян не может драться в марте. Я бы сказал, что действительно уважаю его гангстерский подход. Если это настоящая причина, то мне нравится такая позиция. Да, я уважаю такой подход, но всё-таки в нём нет никакого смысла, поэтому я смеюсь. Ведь похоже на то, что он собирается быть вакцинированным в апреле?»



Стерлинг, конечно, известен своей любовью приукрашать действительность. Тем не менее здесь всё выглядит весьма правдоподобно и одновременно достаточно странно. Когда Ян соглашался на поединок, он не понимал, что необходимо вакцинироваться? Как россиянин тогда проводил схватку с Сэндхагеном? И почему к апрелю Пётр решил получить статус вакцинированного? Это больше похоже на некую игру со стороны команды Яна. Разумеется, он имеет на это право: почти все звёзды UFC стараются выбивать себе удобных соперников, дату, место проведения турнира и так далее.

При этом нельзя забывать, что разговорчивый Стерлинг – далеко не истина в последней инстанции. Возможно, мы никогда не узнаем, почему поединок действительно решили перенести на апрель. Для нас главное – чтобы реванш всё-таки состоялся побыстрее и Ян вернул себе титул чемпиона. Когда в твоих руках полноценный пояс, получать нужных оппонентов становится намного проще. Но сначала нужно пройти Стерлинга, который очень опасен и сверхмотивирован. Будем надеяться, что Пётр покажет себя с лучшей стороны.