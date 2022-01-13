«Позор тебе, чувак!» Экс-тренер Нганну уничтожил свою репутацию всего одним видео

Поклонники ММА считают дни до UFC 270, первого турнира 2022 года с приставкой «топ». В ночь на 23 января в Анахайме состоится бойцовский вечер со сверхинтересной главной вывеской – действующий чемпион в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну будет защищать титул в схватке с временным обладателем пояса Сирилем Ганом. Эмоции между оппонентами накалены: когда-то они были приятелями и даже вместе тренировались, но сейчас терпеть не могут друг друга. Понятно, что соперники по титульному бою не могут дружить, но конфликт вышел на другой уровень из-за тренера Гана – Фернандо Лопеса.

Специалист создал себе имя тем, что в прямом смысле слова «нашёл на улице» Нганну. Именно к Лопесу в зал когда-то пришёл молодой камерунский здоровяк, у которого не было денег на занятия. Фернандо, восхищённый перспективами парня, разрешил тому заниматься бесплатно и вскоре убедил окончательно бросить бокс и перебраться в ММА. После нескольких лет совместной работы Фрэнсис сначала ворвался в UFC, а вскоре и получил право на титульный бой, встретившись со Стипе Миочичем. И после поражения у тренера с воспитанником начались трения.

Нганну публично обвинил Лопеса в ошибочном плане на бой, по сути, обвинив наставника в провале. Тот серьёзно обиделся и через несколько месяцев пути Лопеса и его ученика разошлись окончательно. Камерунец сменил команду, вернулся на победные рельсы и 27 марта 2021 года завоевал долгожданный пояс в реванше всё с тем же Миочичем. Фернандо тоже без дела не сидел и привёл к временному титулу Сириля Гана – другого своего воспитанника, ранее тренировавшегося вместе с Нганну. После анонса чемпионского боя между бывшим и действующим учеником Лопес начал «игры разума».



Специалист не раз подчёркивал, что главная проблема камерунца заключается в излишней эмоциональности. И попытался вывести того из себя, выложив в сеть видео старого спарринга между Нганну и Ганом. На короткой записи, которая явно собрана из нескольких отрывков, Сириль действует увереннее соперника и регулярно пробивает защиту Фрэнсиса. Мало того, Лопес пообещал вскоре выложить и видео нокаута, в который Нганну якобы отправился после удара Гана ногой. Пока тренер свою угрозу не осуществил, хотя время у него ещё есть.

Действующий чемпион UFC на подобный трюк не повёлся и объявил, что запись смонтирована удачным для Гана образом: «Когда я увидел эти кадры, моей первой реакцией был смех, потому что я точно знаю, что происходило на тех тренировках. Но вот в чём дело — когда они хотят выделить что-то, всегда выбирают ту часть видео, на которой они хороши. У них много таких видео, потому что они снимали наши тренировки, чтобы продвигать Сириля, его бойцовские навыки и так далее. Было много таких кадров с тех нескольких тренировок. Многие из них так и не вышли и никогда не выйдут, я точно знаю, что они никогда не выйдут».

Было бы странным ожидать, что Нганну серьёзно расстроится – это успешный чемпион, а не зелёный новичок. Зато в профессиональных кругах действия Лопеса вызвали шквал критики – так вести себя не принято. Особенно жёстко высказался Большой Джон Маккарти: «Этого нет в правилах, но существует некий кодекс – вы не говорите о том, что происходит в тренировочном зале, потому что там бывает всякое. Я видел, как чемпионов мира уничтожали парни, которых за пределами зала никто не знал. Это тренировка, так бывает. Фернандо Лопесу как тренеру хочу сказать следующее – позор тебе, чувак!»



Пока публикация спарринга выглядит настоящим провалом со стороны Лопеса. Тренер вряд ли поколебал уверенность чемпиона, а вот свою репутацию уничтожил буквально на ровном месте. Его бойцы теперь должны постоянно думать, что Фернандо может снимать видео на тренировках именно для того, чтобы в будущем иметь некий «компромат». С другой стороны, Лопес как никто знает своего бывшего ученика из Камеруна. Возможно, мы ошибаемся и Нганну действительно дрогнет? Увидим 23 января.