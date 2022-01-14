«Рад, что семья увидела Россию». Каттар вспомнил о визите в Москву и заговорил на русском

В ночь на 16 января в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт первый в нынешнем году турнир UFC. В его главном событии встретятся Гига Чикадзе и Келвин Каттар. Для американца эта схватка будет первой с момента разгромного поражения от Макса Холлоуэя. В преддверии возвращения Келвина в клетку мы пообщались с ним о предыдущем поединке, о действующем чемпионе лиги в полулёгком весе Александре Волкановски и о России.

— Келвин, как самочувствие перед боем?

— Чувствую себя отлично. Последние две недели я нахожусь в Вегасе и готовлюсь тут. С нетерпением жду дня боя. Тренировочный лагерь прошёл очень гладко. Мы готовы во всех аспектах. Сейчас остаётся лишь дождаться поединка.

— Келвин, ты не появлялся в октагоне с января 2021 года. Как ты провёл эти 12 месяцев?

— Как я провёл предыдущий год? Я просто готовился. Понимал, что у меня будет ещё один шанс. Старался быть максимально занятым. Помогал готовиться к поединкам своим друзьям. Так что, подготавливая других, я и сам всегда оставался в форме.

— Что скажешь о предыдущем поединке? Что пошло не так в бою с Холлоуэем?

— Я не думаю, что был хорош в той встрече. Но, что важнее, Макс выступил великолепно. Он показал чертовски классный поединок.

— Многие называют Макса лучшим боксёром лиги. После боя с ним ты согласен с таким мнением?

— Я не совсем согласен с тем, что Макс – лучший боксёр в UFC. Он проигрывал в стойке Дастину Порье. На самом деле, сложно судить о том, кто является лучшим боксёром. В конце концов, это не бокс, а смешанные единоборства.

— Может, всё-таки сможешь назвать пятёрку лучших боксёров UFC? Об этом слишком много говорят.

— Мне сложно сказать, кто входит в пятёрку лучших боксёров лиги. Это всё ещё нужно выяснить. На самом деле, мы не просто обмениваемся ударами, мы работаем и локтями. Всё это разговоры для журналистов. Я чувствую себя комфортно в стойке, думаю, Гига Чикадзе попробует рубиться со мной именно в стойке. Посмотрим, как всё сложится.

— И последний вопрос о предыдущем бое. В той схватке ты показал невероятную стойкость. Как оценишь силу удара Холлоуэя?

— Знаете, когда человек постоянно идёт вперёд и выбрасывает столько ударов, в конце концов это сказывается. Макс несколько раз донёс до меня тяжёлые удары локтями. Он ловил свои моменты у сетки. Но моя стойкость говорит и о том, насколько я хотел победы.

— Что скажешь о предстоящем поединке? Что знаешь о Чикадзе?

— Чикадзе отличный кикбоксёр. У него семь побед в семи поединках в UFC. Судя по таким цифрам, у него есть хорошие навыки. Вместе с тем он никогда не бился с таким соперником, как я, и в нашем поединке он почувствует разницу.

— Вы оба яркие ударники, нам стоит ждать полной дистанции поединка или досрочной победы?

— Не так уж и важно, выиграю я нокаутом или нет. Для меня главное, чтобы по завершении встречи мне подняли руку. Не особо важно, выиграю я нокаутом, удушающим приёмом или по очкам. Победа есть победа. Это всё, что для меня важно. Что касается прогнозов, я в этом не силён.

— В случае победы кто бы мог стать твоим следующим соперником?

— Пока я фокусируюсь на Чикадзе. Победа над ним приблизит меня к титульной гонке. Всё начнётся с Чикадзе.

— Что скажешь о ситуации в полулёгком весе? Как тебе бой Волкановски – Корейский Зомби?

— Корейский Зомби не был идеальным вариантом, это явно не первая опция, и я об этом говорил. Но я отдаю должное чемпиону, который остаётся в деле и проводит защиты.

— Что ты вообще скажешь о Волкановски? Не все его считают даже лучшим в дивизионе.

— Я не буду проявлять неуважение к чемпиону. Он бился с лучшими, он дважды дрался с Холлоуэем, он готов сразиться с ним в третий раз, он побеждал Жозе Альдо. Он дрался с лучшими бойцами дивизиона. Так что, если проявлять к нему хейт, вы просто будете хейтером. Но кто знает. В любом случае когда-нибудь я хочу сразиться с лучшими в дивизионе, и мой путь начнётся с Гиги.

— А заслуживает ли Волкановски второго места в рейтинге лучших бойцов вне зависимости от весовой категории?

— Не знаю. Мне сложно сказать, он крепкий парень. Не знаю, заслуживает ли он быть вторым, он хорош, но ему ещё нужно доказывать свой уровень. Он должен доказать свою силу.

— Хочу спросить тебя о визите в Россию. Какие впечатления остались от той поездки?

— Я был рад, что моя семья увидела Россию, увидела много красивых строений. К сожалению, я сам был занят, у меня было много обязательств, так что я увидел не так уж и много. В основном я смотрел на Москву из окон гостиницы и из автомобиля. Жаль, что, побывав за океаном, я разглядел так мало, но рад, что много впечатлений осталось у моей семьи.

P. S. Далее следовало традиционное прощание и пожелание удачи в бою, на что Келвин на русском и практически без акцента сказал «спасибо». Каттар по-хорошему удивил.