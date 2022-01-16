«Срочно везите его в больницу». Такого избиения Грузинский Ниндзя ещё не получал

Первый в году турнир UFC завершён. Не сказать, что он получился на загляденье, но вот главное событие шоу с лихвой оправдало свой статус. В нём бились представители полулёгкого веса Гига Чикадзе и Келвин Каттар.

Первый провёл в лиге уже семь поединков и во всех праздновал успех. Так что Грузинский Ниндзя уже начал говорить о шансах на титульную схватку. Победа над Каттаром действительно могла открыть Гиге дорогу к боям со звёздами дивизиона. Что касается Келвина, то он предыдущий поединок провёл в январе 2021 года. Тогда он разгромно проиграл экс-чемпиону лиги Максу Холлоуэю. В том противостоянии боец из Бостона принял на себя столько ударов, что у многих возникал вопрос, предстанет ли Каттар перед болельщиками прежним.

Сам американец утверждал, что с боя с Чикадзе начнётся его возвращение в титульную гонку. Эти слова он принялся подтверждать делом. Уже со стартовой сиреной Каттар принялся прессинговать Гигу. Тот был готов к такому сценарию и, пользуясь своей антропометрией, грамотно его встречал на отходах. Чикадзе задействовал не только руки, но отлично работал лоу-киками и фронт-киками. Каттар явно уступал, и простой прессинг не работал. Проблемой для него было и то, что Ниндзя постоянно менял стойку. Казалось, что первый раунд будет полностью за Гигой, но тут случилось неожиданное. В одном из эпизодов Чикадзе поскользнулся и потерял равновесие.

Каттар мгновенно рванул вперёд и красиво опрокинул оппонента на канвас. Тут он долгое время занимал доминирующую позицию, а после оба предприняли попытки провести удушающий. В целом эпизод с борьбой сыграл в пользу Каттара, и впечатления от первых двух минут в исполнении Чикадзе были смазаны.

Во втором раунде Гига поначалу также смотрелся неплохо. Но постоянное давление от американца делало своё дело, грузин начал ошибаться всё чаще. Не сказать, что Келвин не пропускал, но это его нисколько не останавливало. В середине раунда Каттар нашёл эффективное оружие – локоть. Удар справа этой частью руки стал проходить раз за разом. Чикадзе немного завёлся и попробовал отыграться. Но в результате пропустил удар локтем с разворота, который уже по-настоящему потряс грузина. В дополнение ко всему этому у Чикадзе открылась сечка. Положение Ниндзи стало угрожающим.

Как оказалось, второй раунд стал переломным. После целого ряда тяжёлых пропущенных ударов Чикадзе потерял свой темп и уверенность. О значимости этого момента, к слову, сказал впоследствии и Дана Уайт. С третьего раунда Гига уже работал по инерции и на рефлексах. Да, он пытался атаковать, но Каттар владел ситуацией в клетке, причём психологически Каттар уже также побеждал. В результате всё это привело к тому, что с каждым раундом Чикадзе выглядел всё хуже и закономерно проиграл единогласным решением судей. К концу схватки лицо Гиги изменилось почти до неузнаваемости. Уж слишком много ссадин, синяков и ран на нём появилось. Тем не менее, невзирая на бескомпромиссный характер схватки, после сирены, бойцы тепло друг друга поприветствовали, проявив максимальное уважение.

На пресс-конференции после турнира президент лиги Дана Уайт поведал, что распорядился «срочно увезти Чикадзе в больницу». Действительно, такого избиения Грузинский Ниндзя ещё не получал, и, безусловно, ему необходимо медицинское обследование. В профилактических целях в медицинское учреждение отправился и Каттар. Впрочем, победное послевкусие должно ускорить процесс восстановления Келвина. Поздравляем американца с победой, он снова в деле. А вот Чикадзе свои чемпионские амбиции придётся отложить. Пока для Гиги в приоритете будет здоровье.