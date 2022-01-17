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Фрэнсис Нганну — Сириль Ган, турнир UFC 270, где смотреть, время начала боёв

UFC 270: Фрэнсис Нганну победит бывшего товарища Сириля Гана и уйдёт в бокс? LIVE!
«Чемпионат»
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Бой за чемпионский пояс в тяжёлом весе — что может быть лучше? А ведь в Анахайме состоится ещё один титульный поединок.

В ночь на 23 января на арене Honda Center в Анахайме состоится первый «номерной» турнир 2022 года — UFC 270. Главным событием масштабного бойцовского вечера станет чемпионский поединок в тяжёлом весе между Фрэнсисом Нганну и Сирилем Ганом, которые когда-то вместе тренировались. Соглавным поединком станет ещё один титульный бой, где Брэндон Морено будет защищать своё звание в схватке с Дейвисоном Фигерейду. В основном карде, кстати, сразится и россиянин — Саид Нурмагомедов попробует одолеть Коди Стаманна. В октагон мог выйти и легендарный Алексей Олейник, но дядю Лёшу отстранили по медицинским причинам, как, кстати, и его соперника — Грега Харди. Все подробности грядущего турнира — на «Чемпионате».

UFC 270. Полный кард турнира Где смотреть онлайн-трансляции боёв Нганну — Ган и Морено — Фигерейду? Когда состоится турнир UFC 270
Live Александр Фролов

UFC 270. Полный кард турнира

Несмотря на то, что кард турнира UFC 270 понёс определённые потери, состав участников остаётся весьма представительным. Публикуем полный кард предстоящего бойцовского вечера.

Основной кард:

Фрэнсис Нганну – Сириль Ган
Брэндон Морено – Дейвисон Фигейреду
Коди Стаманн – Саид Нурмагомедов
Родолфу Виейра – Веллингтон Турман

Предварительный кард:

Тони Грейвли – Саймон Оливейра
Полиана Ботельо – Жи Ён Ким
Раони Барселос – Виктор Генри
Майкл Моралес – Тревор Джайлс
Мэтт Фревола – Дженаро Вальдес
Кай Хансен – Жасмин Ясудавичус.

17:30 Александр Фролов

Где смотреть онлайн-трансляции боёв Нганну — Ган и Морено — Фигерейду?

Главные бои турнира UFC 270, в том числе схватки с участием чемпионов, будут доступны на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч. Боец!». Начало трансляции основного карда запланировано на 06:00 мск. Кроме того, смотреть онлайн-бои UFC 270 можно будет в мобильном приложении промоушена, на канале UFC Fight Pass.

17:27 Александр Фролов

Когда состоится турнир UFC 270

Турнир UFC 270 состоится в ночь на 23 января по московскому времени. Начало ранних прелимов — около 02:00 мск, основной кард стартует примерно в 06:00 мск. Титульные поединки должны начаться около 07:30 мск. Время для просмотра не самое удобное, но турнир точно этого стоит.

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