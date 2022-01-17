UFC 270: Фрэнсис Нганну победит бывшего товарища Сириля Гана и уйдёт в бокс? LIVE!

В ночь на 23 января на арене Honda Center в Анахайме состоится первый «номерной» турнир 2022 года — UFC 270. Главным событием масштабного бойцовского вечера станет чемпионский поединок в тяжёлом весе между Фрэнсисом Нганну и Сирилем Ганом, которые когда-то вместе тренировались. Соглавным поединком станет ещё один титульный бой, где Брэндон Морено будет защищать своё звание в схватке с Дейвисоном Фигерейду. В основном карде, кстати, сразится и россиянин — Саид Нурмагомедов попробует одолеть Коди Стаманна. В октагон мог выйти и легендарный Алексей Олейник, но дядю Лёшу отстранили по медицинским причинам, как, кстати, и его соперника — Грега Харди. Все подробности грядущего турнира — на «Чемпионате».
UFC 270. Полный кард турнира
Несмотря на то, что кард турнира UFC 270 понёс определённые потери, состав участников остаётся весьма представительным. Публикуем полный кард предстоящего бойцовского вечера.
Основной кард:
Фрэнсис Нганну – Сириль Ган
Брэндон Морено – Дейвисон Фигейреду
Коди Стаманн – Саид Нурмагомедов
Родолфу Виейра – Веллингтон Турман
Предварительный кард:
Тони Грейвли – Саймон Оливейра
Полиана Ботельо – Жи Ён Ким
Раони Барселос – Виктор Генри
Майкл Моралес – Тревор Джайлс
Мэтт Фревола – Дженаро Вальдес
Кай Хансен – Жасмин Ясудавичус.
Где смотреть онлайн-трансляции боёв Нганну — Ган и Морено — Фигерейду?
Главные бои турнира UFC 270, в том числе схватки с участием чемпионов, будут доступны на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч. Боец!». Начало трансляции основного карда запланировано на 06:00 мск. Кроме того, смотреть онлайн-бои UFC 270 можно будет в мобильном приложении промоушена, на канале UFC Fight Pass.
Когда состоится турнир UFC 270
Турнир UFC 270 состоится в ночь на 23 января по московскому времени. Начало ранних прелимов — около 02:00 мск, основной кард стартует примерно в 06:00 мск. Титульные поединки должны начаться около 07:30 мск. Время для просмотра не самое удобное, но турнир точно этого стоит.
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