UFC 270: Фрэнсис Нганну победит бывшего товарища Сириля Гана и уйдёт в бокс? LIVE!

Бой за чемпионский пояс в тяжёлом весе — что может быть лучше? А ведь в Анахайме состоится ещё один титульный поединок.

В ночь на 23 января на арене Honda Center в Анахайме состоится первый «номерной» турнир 2022 года — UFC 270. Главным событием масштабного бойцовского вечера станет чемпионский поединок в тяжёлом весе между Фрэнсисом Нганну и Сирилем Ганом, которые когда-то вместе тренировались. Соглавным поединком станет ещё один титульный бой, где Брэндон Морено будет защищать своё звание в схватке с Дейвисоном Фигерейду. В основном карде, кстати, сразится и россиянин — Саид Нурмагомедов попробует одолеть Коди Стаманна. В октагон мог выйти и легендарный Алексей Олейник, но дядю Лёшу отстранили по медицинским причинам, как, кстати, и его соперника — Грега Харди. Все подробности грядущего турнира — на «Чемпионате».