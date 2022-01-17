Усик побил 12 чемпионов мира, а последнее в карьере поражение стало настоящим детективом

Сегодня Александру Усику 35. Да-да, украинец родился в один день с легендой мирового бокса, безусловным королём супертяжёлого веса всех времён Мохаммедом Али. Кто-то скажет, что 35 – это начало конца карьеры для спортсменов. Это вполне уместное утверждение для боксёров-легковесов, где ключевую роль играют выносливость, скорость и темп.

Но для тяжеловесов всё немного иначе, да и эти навыки у них теряются не так быстро. Что и говорить, к своим 35 годам Усик продолжает формировать вокруг себя статус звезды мирового масштаба. В минувшем году он добыл важнейшую победу, уверенно победив чемпиона мира в хэвивейте Энтони Джошуа, благодаря чему отобрал у него все пояса. Более того, украинец в теории претендует на то, чтобы встретиться с чемпионом мира по версии WBC Тайсоном Фьюри и стать абсолютном лучшим в супертяжёлом весе. Так что главная победа Александра ещё впереди. Но, даже невзирая на это, за плечами Усика уже гигантский путь. День рождения – лучший повод, чтобы вспомнить о важнейших вехах в карьере украинца. За годы в любителях и профессионалах он в общей сложности победил 12 чемпионов мира (бывших, действующих или будущих), а не проигрывал Усик уже почти 11 лет. Об этих фактах поговорим сегодня.

Первые большие победы

В 2006 году, когда Александру было 19 лет, он выступал ещё в среднем весе (до 75 кг). Тогда он лишь пробивал себе место в основе сборной Украины. В июле 2006 года Усик в составе национальной команды отправился на первенство Европы. В Пловдиве (Болгария) уже в первом бою Александр досрочно победил будущего чемпиона мира в двух весовых категориях в профи Баду Джека. В итоге здесь он дошёл до полуфинала, где уже сам проиграл досрочно. Непреодолимым препятствием для Александра стал опытный россиянин Матвей Коробов. Как бы то ни было, бронза на первенстве континента в 19 лет была большим успехом.

В 2008 году Усик стал победителем престижного турнира – Кубок Странджа. В финале он одолел будущего чемпиона мира в среднем весе Дмитрия Чудинова.

Невзирая на эти успехи, в тот период карьера Александра не была безупречной. Порой победы сменялись неудачами. В это же время он проигрывал Артуру Бетербиеву, Егору Мехонцеву и Клементе Руссо. Но осечки лишь закаляли характер украинца и помогали ему прогрессировать.

Последнее поражение он потерпел в 2011 году, при этом тогда получилась настоящая детективная история. На престижном международном мастерском турнире имени Мангера в Херсоне Усик по всем документам досрочно проиграл белорусу Сергею Корнееву, которого в прошлом он уже побеждал. Но сам Сергей впоследствии сделал сенсационное заявление, отметив, что победил тёзку нашего героя. Представители британской команды, также присутствовавшие на турнире, отмечали, что готовили своего боксёра к Александру Усику, но на турнире его так и не видели. В общем-то, история по-настоящему тёмная. Но, как бы то ни было, де-юре именно это поражение до сих пор последнее в карьере Александра.

Золото чемпионата мира и Олимпиады

В целом же 2011 год стал началом прорыва Усика. Александр уже на постоянной основе тренировался в штабе Анатолия Ломаченко, и это приносило свои плоды. Усик начал побеждать всех топ-бойцов дивизиона. На чемпионате мира в Баку Александр уверенно прошёл турнирную сетку, в том числе взяв реванш у Артура Бетербиева. На том же турнире Усик победил Тервела Пулева, а в финале украинец расправился с местным любимцем Теймуром Мамедовым. Позже Усик признавался, что в Азербайджане ему предлагали проиграть в финале за вознаграждение, но он категорически отказался.

В статусе чемпиона мира Усик поехал на Олимпиаду в Лондоне в 2012 году. Здесь он катком прошёлся по соперникам, особенно досталось всё тому же Тервелу Пулеву (21:5). До болгарина Александр снова победил чемпиона мира по любителям (2009) и будущего чемпиона мира в профи Артура Бетербиева, а в финале справился с двукратным чемпионом мира в любителях (2007, 2013) Клементом Руссо. Из Лондона Усик вернулся настоящей звездой. Но подписывать профессиональный контракт, невзирая на обилие предложений, не спешил. Вместо этого 2013 год он посвятил выступлениям в полупрофессиональной лиге WSB, где бился за команду «Украинские Атаманы». Под её баннером он одержал шесть побед в шести схватках, в том числе победив чемпиона мира по любителям Магомедрасула Меджидова, а также известного ныне профессионала Джозефа Джойса, который сейчас набивается Усику в соперники.

Переход в профи. Здесь Александр побил уже шесть чемпионов мира

Александр стал профессионалом поздно. Дебютировал он здесь осенью 2013 года, за пару месяцев до 27-летия. С учётом этого, промоутеры форсировали развитие его карьеры, да и сам Усик сразу дал понять, что не намерен сидеть на мешочной диете. Украинцу привозили опытных соперников, за плечами которых было по 20-30 побед. Но ни один из них ничего не мог поделать с филигранной техникой Усика. К 2016 году Александр записал в актив 9 побед в 9 встречах. Благодаря этому, а также грамотному продвижению Усик получил титульный бой с чемпионом мира по версии WBO в первом тяжёлом весе Кшиштофом Гловацки. Ради титула Александр согласился выступить на территории соперника. Но ни опыт Кшиштофа, ни заполненная арена в Гданьске никак не испугали Александра. Тот уверенно победил и стал чемпионом мира уже в 10-й схватке.

Далее было несколько защит титула, и не всегда простых. Тем не менее крузервейт на тот момент, впрочем, как и сейчас, не был слишком популярным, так что рекламировать себя Усику было непросто. Благо на выручку пришли братья Зауэрланды, подкинувшие идею проведения турнира восьмёрки с участием лучших бойцов дивизиона. Всемирная боксёрская суперсерия давала возможность стать абсолютным чемпионом мира и завоевать трофей имени Мохаммеда Али. Участие Усика как чемпиона мира не подвергалось сомнению. Тут же удалось собрать других обладателей титулов, а также экс-чемпионов мира. В четвертьфинале Александру противостоял уже бывший король дивизиона Марко Хук. Прямолинейный и примитивный немец с балканскими корнями ничего не смог поделать с оппонентом и проиграл досрочно в 10-м раунде. В полуфинале Александр встретился с чемпионом мира по версии WBC в первом тяжёлом весе Майрисом Бриедисом. Та схватка, пожалуй, стала самой сложной в карьере украинца. Лишь на морально-волевых он вырвал победу у латвийца и стал чемпионом по двум версиям. Тем не менее после настоящей войны в ринге Усик сменил тренера.

К финалу суперсерии его уже готовил знаменитый Анатолий Ломаченко. Вокруг решающего поединка было много проблем. Дело в том, что в соперниках у Усика был чемпион мира по версиям WBA и IBF Мурат Гассиев. Поединок с россиянином не мог обойтись без политики. А когда стало ясно, что Александру нужно ехать в Москву, давление выросло ещё сильнее. Но Усик со всем этим справился на ура. Мурат, по сути, был разгромлен, а Усик стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе и первым в истории обладателем трофея имени Мохаммеда Али. После этого звёздный статус украинца пришлось признать всем.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

После того триумфа Александр провёл в первом тяжёлом весе лишь один бой. В ноябре 2018 года он в Великобритании встретился с бывшим чемпионом мира, нокаутёром Тони Беллью. Англичанин неплохо начал и поначалу даже забрал 2-3 раунда. Но скоро, прочитав оппонента, Александр начал разбирать Бомбардировщика и одержал досрочную победу.

Вслед за этим успехом, который в очередной раз убедил публику, что в мире бокса зажглась настоящая звезда, Александр перешёл в супертяжёлый вес. Здесь всё складывалось не очень-то и гладко. Смены соперников, травмы и пандемия делали своё дело. Усик выступал редко и не всегда уверенно. Но в 2021 году ему представился шанс. Переговоры по бою Джошуа и Фьюри пришлось свернуть. В результате Александр вместо планируемой схватки с Джо Джойсом вышел на поединок с Джошуа и показал, кто есть кто, при этом посрамив армию скептиков. Таким образом, Александр победил ещё одного чемпиона мира. Всего за годы карьеры он победил 12 бывших, будущих или действующих чемпионов мира. В нашем обзоре не хватает нынешнего чемпиона мира в первом тяжёлом весе Арсена Гуламиряна, которого Усик побеждал ещё в любителях.

Глядя на такой огромный список значимых побед, кажется, что Усик выиграл всё, что можно. Но главная победа ещё впереди. Тайсон Фьюри может стать 13-м чемпионом мира, которого победит Усик. Победа над ним принесёт украинцу и звание абсолютного чемпиона мира в хэвивейте, чего в дивизионе не было со времён Леннокса Льюиса. Так что главная победа ещё впереди. Впрочем, не будем спешить. Ну а пока редакция «Чемпионата» поздравляет Александра Усика с 35-летием и желаем ему побед, а также спортивного долголетия. Удачи!