«Моё нутро прочувствовало этот удар». Атака Матадора в корпус ошеломила фанатов

В ночь на 23 января в Анахайме (штат Калифорния, США) пройдёт первый номерной турнир UFC в нынешнем году – UFC 270. Очевидно, что наибольший ажиотаж вызывает титульная схватка в тяжёлом весе между Фрэнсисом Нганну и Сирилем Ганом. Но в ходе шоу выступит немало многообещающих и перспективных бойцов. Одним из таковых станет грузин с испанским паспортом, представитель полулёгкого веса Илия Топурия.

Изначально ожидалось, что в Анахайме его соперником станет Мовсар Евлоев. Но россиянина подстерёг коронавирус. На коротком уведомлении против Топурии согласился выйти канадец Чарльз Журден. Впрочем, Илию такие перемены незадолго до схватки не пугают. Боец по прозвищу Матадор хорош во всех компонентах, готов к любым вызовам и щёлкает соперника за соперником. Что и говорить, если Илия умеет и бороться, и бить.

За годы профессиональной карьеры он провёл 11 поединков, победив во всех из них. При этом 10 побед он добыл досрочно. Семь из них пришлись на удушающие или болевые приёмы, три – на нокауты. Такие показатели указывают не только на потрясающий процент досрочных побед, но и на то, что Топурия – универсал. Фанаты в Сети часто называют его «совершенным» бойцом. И с этим нельзя не согласиться. Кроме того, нужно понимать, что Илия очень зрелищный. Одну из ярких побед он добыл в декабре 2020 года на турнире в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Тогда он встретился с Дэймоном Джексоном.

На тот момент в послужном списке Илии был лишь один поединок в UFC, так что он был тёмной лошадкой. Что касается Джексона, за годы карьеры он выступал во множестве лиг – Bellator, PFL, Legacy FA, и это неполный список. Мало того, бой с Топурией проходил уже в момент второго пришествия Джексона в UFC, до этого он выступал здесь в 2014–2016 гг., так что опыта Джексону было не занимать.

Права на видео принадлежат UFC. Видео доступно на канале UFC в YouTube.

Но это никак не смутило Топурию. Матадор с ходу рванул вперёд и принялся прессинговать американца. Тот отступал, но пытался сбить атакующий пыл Илии лоу-киками, впрочем, такая тактика не сработала. Тогда Джексон попробовал рубиться и работать встречными ударами, но и это не останавливало Топурию, который навис на противнике, словно разъярённый питбуль. В середине раунда грузин с испанским паспортом зажал Джексона у сетки. Сначала зрителей в зале и перед экранами мог поразить звук удара по корпусу Дэймона. Американец не подал виду, но такой бади-панч не мог его не потрясти. Видимо, совсем растерявшись, Дэймон опустил руки. Топурия же не простил такой ошибки и с ходу донёс до цели правый боковой в голову. Джексон свалился, а дальше в дело вмешался рефери. Таким образом, Топурия добыл весьма эффектную победу уже в первом раунде.

Выступление Матадора не оставило болельщиков равнодушными. Они наперебой принялись его нахваливать, прочить чемпионство и даже называть будущим всего UFC. Но больше всего фанатов ошеломило начало решающей атаки, а именно уже упомянутый удар в корпус.

«О, этот удар по корпусу!»

«Моё нутро прочувствовало этот удар в корпус».

«Этот удар в корпус был настолько брутален. Этот парень монстр», — писали поклонники ММА в социальных сетях.

После трёх побед в лиге, пусть и эффектных, утверждения, что Топурия – будущий чемпион, пока кажутся авансом. Но не будем забывать, что Илия действительно хорош и умеет в октагоне практически всё. Продемонстрировать свои амбиции и навыки он сможет уже в предстоящий уик-энд. Нам же остаётся ждать масштабного шоу UFC 270.