«Вижу, Диаз выбегает, ногой ему добавил по мягкому месту». Друг Хабиба обойдёт его брата?

В ночь на 30 января 2022 года Bellator вернётся громким турниром под номером 273. Бойцовский вечер, который возглавит чемпионский бой в тяжёлом весе между регулярным чемпионом Райаном Бейдером и временным чемпионом Валентином Молдавским, будет показан на мультимедийной платформе Okko. В основном карде выступит ещё один россиянин — Ислам Мамедов, которому предстоит схватка с многоопытным Бенсоном Хендерсоном.

Ислам рос по соседству с Хабибом Нурмагомедовым, проживая в 500-700 метрах от дома Орла. Поэтому немудрено, что Мамедов тренировался в зале Абдулманапа Нурмагомедова. Однако Ислам оказался в этом зале только в возрасте 17-18 лет. Тем не менее Ислам справлялся с немалыми нагрузками и впоследствии смог перейти на следующую ступень — в смешанные единоборства.

Своё первое и единственное на данный момент поражение от Александра Сарнавского Ислам потерпел во втором профессиональном поединке. На тот момент 20-летний Мамедов не обладал прокачанной ударной базой и был нокаутирован бойцом из Омска. Легендарный наставник дагестанского бойца провёл работу над ошибками, и Ислам вышел на победную тропу, которая привела его в итоге за океан. Там Мамедов провёл 10 боёв, в которых одержал 9 побед. В поединке с Лоиком Раджабовым судьи сильнейшего выявить не смогли. Эта осечка стоила ему места в полуфинале Гран-при PFL.

Права на видео принадлежат PFL. Ролик можно посмотреть на YouTube-канале PFL.

Но самый запоминающийся эпизод с участием Ислама случился в WSOF, когда произошла та самая потасовка с братьями Диаз. В тот день Ислам выступал на турнире, а потом оказался в эпицентре событий, где столкнулся с Нейтом Диазом. Вот что рассказал Мамедов в интервью «СЭ»:



— Когда получилась массовая драка, я увидел — Диаз убегает за барную стойку. Дело было в казино. Вижу, он голову нагнул, выбегает — я ему ногой добавил. Наша команда зацепилась с их командой. Они все разбегались.



— Куда вы ему попали?

— По мягкому месту.

К счастью, карьера Ислама после этого эпизода не пострадала, и он хорошо проявил себя в американских лигах, включая WSOF и PFL. А затем Мамедов получил повышение в Bellator, где ему в дебюте дали Брента Примуса, на счету которого есть победа над самим Майклом Чендлером.

Редкий случай, когда начинающему проспекту организации дают такого опытного и грозного оппонента. И Ислам оправдал ожидания матчмейкеров, одолев того раздельным решением судей. Эта победа ценна потому, что: а) была одержана судейским вердиктом на американской земле; б) Ислам смог победить опасного грэпплера в его игре, неоднократно выбираясь из хитроумных ловушек.

Тем не менее в лёгком весе многие делают ставку, прежде всего, на Усмана Нурмагомедова как на следующего чемпиона дивизиона. Сам же брат Хабиба сетует на то, что не получает пока по-настоящему грозных соперников. Вполне можно допустить, что сначала шанс на титульное противостояние получит более возрастной и опытный Мамедов. В дивизионе всё настолько плотно, что пострадавший от россиянина Примус сейчас на второй строчке, Ислам – седьмой, а Усман – третий.



Следующий соперник Мамедова хоть и идёт на серии из трёх поражений, но считается крайне крепким бойцом (уступил он, кстати, всё тем же Чендлеру и Примусу). И победа над ним приблизит Ислама к возможному титульному противостоянию. Стратегия Хабиба, который неизменно оказывается в углу Мамедова, может предполагать сначала титульник для Ислама, а уже затем – для своего сводного брата, которого он планирует плавно вывести на самый высокий уровень. В любом случае руководство Bellator очень высоко котирует Мамедова.



Как и у всех выходцев из школы Абдулманапа, сильной стороной Ислама, разумеется, является борьба. Это подтверждается тем фактом, что около половины побед одержано сабмишеном (9 из 20). Потому все атаки нашего бойца начинаются с прохода в ноги, который переходит в контроль с последующими вытекающими последствиями. Добавим сюда и четыре победы, который значатся как нокауты. По факту это всё тот же контроль в партере, но уже с добиванием.

Права на видео принадлежат PFL. Ролик можно посмотреть на YouTube-канале PFL.

Конечно, у этой тактики есть обратная сторона медали. В бою с Лоиком Раджабовым Ислам едва не проиграл, прежде всего, из-за слабой ударной подготовки. Когда Мамедов делал проход в ноги, Лоик отвечал ему ударами с локтей по голове. А сам Ислам только пытался сосредоточиться на контроле соперника в партере. Вот почему судьи отдали предпочтение ударнику Раджабову и отправили в полуфинал его, а не борца Мамедова. По системе Гран-при в плей-офф выходили бойцы, набравшие больше баллов по итогам двух поединков. Лоику вполне хватало ничьей.

Права на видео принадлежат PFL. Ролик можно посмотреть на YouTube-канале PFL.

И вот именно на те четыре победы нокаутом Исламу и нужно ориентироваться. Не обязательно пускаться в размен в стойке, матчмейкеры вполне оценят грамотную и активную работу в гранд-энд-паунде. Опыт и протекция Хабиба и, разумеется, победа над Бенсоном Хендерсоном могут позволить Мамедову опередить на последнем повороте Усмана Нурмагомедова.

Как известно, Усман великолепен в стойке, что привлекает аудиторию, но у него далеко не идеальная борьба. А у Мамедова обратная ситуация — отличные борцовские навыки вкупе с не самой лучшей ударкой. Только Усману 23 года, а Исламу — 32. И оба бойца тренируются под руководством Хабиба и Хавьера Мендеса. Мы уже имели возможность убедиться в том, насколько Орёл может быть прагматичен. Вот и здесь он может разыграть карту Bellator таким образом, что пояса завоюют оба птенца из гнезда Абдулманапа Мурмагомедова.



В любом случае бой с Хендерсоном является едва ли не определяющим для перспектив Мамедова. И мы желаем нашему бойцу победы.