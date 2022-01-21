Пришёл, увидел, задушил. Фееричный дебют Хабиба в UFC 10 лет назад

Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов 21 января 2012 года дебютировал в UFC. Первый поединок дагестанца стал началом великого пути, который в дальнейшем приведёт его к статусу одного из лучших бойцов в истории. Сегодня мы вспоминаем, как всё начиналось.

«Раньше никогда не видел октагон»

Нурмагомедов к первому поединку в UFC подходил с впечатляющим послужным списком — 16 побед и ни одного поражения. Но, как признался сам Хабиб, опубликовавший пост к 10-летию дебютного поединка в главной лиге мира, раньше он никогда не дрался в октагоне, да и не видел его живьём. Все поединки россиянин ранее проводил на ринге или матах.



Первым соперником Орла стал Камал Шалорус. Хоть он и представлял Великобританию, но был выходцем из Ирана. Более того, Хабиба свели с борцом. Он сменил гражданство и попытался отобраться на Олимпийские игры в Афинах (Греция) в составе сборной Великобритании. Впрочем, ему это так и не удалось.

Зато у Шалоруса были отличные результаты в ММА. Перед поединком с Хабибом он потерпел первое поражение в карьере. Камал уступил Джиму Миллеру, это был его дебют в UFC. А до этого Шалорус одержал семь побед и два боя свёл к ничьим.



В общем, руководство UFC свело в октагоне перспективных и сильных бойцов с отличной статистикой. К тому же оба обладали великолепными борцовскими навыками. Интересно и то, что бойцы представляли разные эпохи. На день боя Шалорусу было 39 лет, а Хабибу — 23.



«На мне было колоссальное давление, в октагоне до этого я никогда не дрался и не тренировался, я даже октагон вживую никогда не видел, до этого в СНГ я выступал только на ковре или в ринге.



Помню, когда прилетел с дебютного боя домой, отец сказал мне: «А ты что думал, тебе будет там легко, или ты думал, тебя там так долго ждали, что ли, ты — один из 600 бойцов, подписанных в этой лиге, хочешь стать лучшим — надо тренироваться, надеяться и терпеть.



Когда отец мне такие слова говорил, я про себя думал: «Не буду ему ничего говорить, придёт время, и просто на деле покажу ему, как далеко я намерен зайти. Я был нереально заряжен и мотивирован. Всё, что я делал в спорте, в первую очередь было адресовано к отцу, я всегда хотел доказать ему, что я могу стать лучшим», — написал в своём «инстаграме» Хабиб, вспомнив тот бой.

Права на видео принадлежат UFC. Ролик можно посмотреть в «инстаграме» Хабиба Нурмагомедова.

Примечательно, что в том поединке Хабиб вовсе не уповал исключительно на борцовские навыки. Да, в третьем раунде россиянин победил удушающим приёмом, но до этого активно работал руками и ногами. Во время поединка Нурмагомедов попытался пробить в прыжке коленом, выцеливал ногой в голову, а также наносил множество точных ударов руками.

Хабиб не мог собраться в первые минуты, но затем отправил соперника в нокдаун

Сам Хабиб признавался, что в первые три минуты никак не мог поймать ритм боя и почувствовать соперника. Из-за этого ему никак не удавалось начать поддавливать соперника. Впрочем, Орёл быстро освоился. Неудивительно, что первые минуты дебютного боя в главной лиге мира были смазанными. Зато уже через три минуты россиянин классным апперкотом отправил соперника в нокдаун.



При этом бой не был для Хабиба лёгким. В некоторых эпизодах остро действовал Шалорус, который захватывал инициативу. Впрочем, Хабиб и сам хотел доминировать. Он наносил множество ударов, хоть многие и были неточными. В дальнейшем Нурмагомедов начал тренироваться в академии кикбоксинга у Хавьера Мендеса, который стал тренером российского бойца. И сотрудничество с Мендесом стало одним из залогов успеха Орла.

Во втором раунде Хабиб провёл эффектный тейкдаун. Правда, в те годы Нурмагомедов ещё не был так эффективен в партере, как в чемпионскую эпоху. Более минуты россиянин провёл на земле с соперником, но так и не смог ничего придумать. В итоге рефери попросил бойцов вернуться в стойку из-за нехватки активных действий. Во второй половине раунда ситуация повторится.

Конечно, представить сейчас такое невозможно. Чтобы Хабиб дважды боролся в партере и не заставил соперника сдаться? Да это нереально!

Развязка наступила в третьем раунде. Нурмагомедов воспользовался оплошностью оппонента и задушил его. Соперник россиянина постучал и сдался.

Как рассказывал Мурат Кештов, который сопровождал Хабиба в США, после поединка они все с другими российскими бойцами отправились в один из ресторанов, где отметили победу лобстерами и другими морепродуктами.

Путь Шалоруса в UFC получился куда менее удачным, чем у Хабиба. Иранец в итоге провёл в лиге три поединка, после Нурмагомедова ему в соперники достался Рафаэль дос Аньос, которому он тоже уступил. В итоге Камал после трёх поражений подряд покинул UFC.

Титульный бой россиянин в итоге получил лишь через шесть лет, когда он одержал ещё восемь побед в UFC. С каждым следующим поединком Нурмагомедов всё сильнее доминировал. А в последних боях он был абсолютным фаворитом. Просто напомним, что все три защиты Хабиб закончил досрочными победами, а сами соперники фактически признавали абсолютное доминирование Нурмагомедова. Реальных оппонентов у Хабиба в дивизионе не было.