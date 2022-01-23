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Саид Нурмагомедов удушающим (гильотина) победил Коди Стаманна на турнире UFC 270

Нурмагомедов опять разрывает UFC! Похоже, американец выходил, чтобы сразу сдаться
Александр Фролов
Саид Нурмагомедов победил удушающим (гильотина)
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Саид творит чудеса. Он побеждает всё быстрее и быстрее — восхищены Джо Роган и американские фанаты.

Главной российской звездой турнира UFC 270 в Анахайме должен был стать прославленный Алексей Олейник, но ветерану пришлось сняться по медицинским показателям. Тем не менее Россия не осталась в стороне от крупного бойцовского вечера — в основном карде выступил перспективный боец наилегчайшего веса Саид Нурмагомедов. Предвосхищая вопрос болельщиков, которые не особо следят за смешанными единоборствами: Саид не является родственником легендарного Хабиба, они просто однофамильцы.

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Тем не менее Саид привлекал серьёзное внимание, успев зарекомендовать себя как разностороннего и талантливого спортсмена. Из четырёх предыдущих боёв в UFC он выиграл три, уступив лишь Раони Барселосу судейским решением. Сегодня за дагестанца было немного боязно, учитывая уровень его соперника — хотя Коди Стаманн шёл на серии из двух поражений, его навыки внушали уважение. Американец по прозвищу Спартанец лишь однажды в карьере проиграл досрочно, попавшись на рычаг колена от скандального Алджэмейна Стерлинга.

Стаманну очень хотелось вернуться на победную волну, последний раз он выигрывал больше полутора лет назад. Поэтому Коди попытался сразу захватить инициативу, с первых секунд активно наступая на оппонента. Нурмагомедов спокойно отходил, выбрасывая одиночные встречные выстрелы. Сначала Саид попал по Коди кулаком с разворота, потом ногой — опять с разворота, после чего американец попытался затянуть его в борьбу. Это стало большой ошибкой: дагестанец очень изящно перевернулся из неудобного положения и вышел на гильотину — Спартанец сдался мгновенно. Шикарная победа уже на 47-й секунде!

Такой Нурмагомедов зрелищнее Хабиба? Десяток «гвоздей» и победа за 51 секунду. Видео Такой Нурмагомедов зрелищнее Хабиба? Десяток «гвоздей» и победа за 51 секунду. Видео

Подобный результат восхитил даже опытного Джо Рогана, не скрывавшего эмоций во время интервью с Нурмагомедовым. Комментатора можно понять — предыдущий бой Саид закончил за 51 секунду, теперь же он умудрился победить ещё быстрее. А вот Нурмагомедов во время беседы сохранял олимпийское спокойствие и скромность: «Да, я очень рад победе. Рассчитывал, что бой пройдёт все три раунда. Получилось провести мою коронку». Особенно впечатляюще смотрелось каменное лицо россиянина на фоне восхищённых возгласов американских фанатов. Саид быстро сносит соперников и явно готов к большему — за его карьерой стоит следить максимально внимательно.

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Теги Бокс/ММА UFC UFC •••

Заглавное фото: https://www.instagram.com/ufc/

Источник: «Чемпионат»

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