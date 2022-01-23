Судьи наплевали на статистику и отдали пояс Фигейреду. Что это было вообще?

В соглавном бою турнира UFC 270 встретились чемпион в наилегчайшем весе Брэндон Морено и экс-чемпион Дейвисон Фигейреду. Это уже третья встреча между ними. И это первая в истории UFC трилогия, которая не прерывалась никакими схватками между ними. Напомним, в первой встрече была зафиксирована ничья, благодаря чему Фигейреду сохранил пояс.

Однако летом прошлого года Морено отобрал титул у бразильца, задушив того во втором раунде. Дейвисон сразу же запросил реванш, и ему дали шанс реабилитироваться. Фаворитом схватки считается 28-летний чемпион, так как в прошлом поединке казалось, что век 34-летнего бразильца близок к завершению. Поэтому на помощь Фигейреду в подготовке пришёл экс-чемпион в двух весовых категориях Генри Сехудо.

Бой начался не под стать предыдущим в карде, то есть вязко с попытками перевести в партер. Но вместо этого они простояли минуту у сетки. Затем схватка перетекла в стойку, где ни у кого не было явного преимущества. Но инициатива была на стороне Фигейреду, которому удалось подсечь мексиканца лоу-киком. А затем бразилец провёл успешный тейкдаун, из которого чемпион выбрался. Не самая обильная пятиминутка по своему содержанию.

Второй раунд начался с активных действий со стороны бразильца, но затем они разбились о большое количество промахов, которыми воспользовался чемпион. Морено смог вернуть себе инициативу регулярными серийными попаданиями, а Фигейреду никак не мог тем же ответить. Так вторая пятиминутка ушла к чемпиону.

Третья пятиминутка напомнила качели. Начало осталось за претендентом. На его счету успешный тейкдаун, из которого Морено легко выбрался, лоукики и успешные атаки в стойке в первой половине раунда. Однако затем Морено включился, и он начал забирать к себе пятиминутку, перебивая сериями в стойке. Но концовку всё же украл бразилец, отправив чемпиона в нокдаун правым оверхэндом. Следом за нокдауном Фигейреду вышел на удушающий, не успев финишировать из-за сирены.

Четвёртый раунд прошел в более ровном ключе. Небольшое преимущество было у Морено из-за попаданий в стойке, которых было немного больше, а также более активной манеры ведения боя. При этом бойцы в основном рубились в стойке, однако много промахивались. В конце пятиминутки Фигейреду едва не перевел в партер мексиканца, но всё ограничилось тем, что Дейвисон прижал Морено к сетке. Ожидаемо чемпион выбрался из захвата снова. Потому пятиминутку взял Морено.

Последний раунд был очень странным. Он оказался на удивление осторожным, с большими паузами без атак. Хотя отдельным эпизодам нашлось место. В начале пятиминутки Морено провёл успешный тейкдаун, из которого Фигейреду выбрался без особых проблем. За две минуты до конца боя Дейвисон отправил Морено в нокдаун правым прямым. Но зарубу с открытым забралом бойцы оставили на последние 20 секунд. Сначала Фигейреду смог попасть правым в челюсть, однако затем Морено нанёс несколько точных ударов в ответ. Потому нам показалось, что решающий раунд забрал чемпион.

Но судьи, видимо, оказались немного иного мнения и выставили одинаковые 48:47 в пользу бразильца. И у нас старый новый чемпион Дейвисон Фигейреду. Стоит отметить, что по статистике Морено оказался точнее — 119 попаданий против 89. Но при этом Брэндон выбросил почти на 100 ударов больше — 273 против 174. И куда же смотрели судьи? Похоже, это единственные люди, которые хотят продолжения не самого яркого противостояния. Но захочет ли публика увидеть четвёртую встречу между ними с учётом того, что они не дарят хлеба и зрелищ?

Фигейреду, вместо того чтобы закрыть гештальт, предложил Морено ещё раз встретиться. Самое интересное в этом вызове — это то, что Дейвисон захотел сразиться на родине Брэндона в Мексике. Неожиданное предложение, от которого поверженный мексиканец ни за что не откажется. А согласится ли Дана Уайт провести четвёртый бой? Или Аскар Аскаров больше не сможет ждать?