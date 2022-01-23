Нганну бросал огромного француза как пушинку. Фрэнсис умеет всё

Ранним утром 23 января по московскому времени в Анахайме (штат Калифорния, США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 270. Многие его называли едва ли не главным событием года в смешанных единоборствах, даже невзирая на то, что 2022-й только начался. Почему так? Дело в том, что центральным событием шоу стала титульная схватка в королевском тяжёлом весе. Обладатель полноценного пояса Фрэнсис Нганну бился со старым знакомым по залу, временным чемпионом лиги Сирилем Ганом.

Нганну проводил первый поединок после завоевания титула. В предыдущем поединке он уверенно победил одного из самых успешных тяжеловесов в истории UFC Стипе Миочича. Сейчас ему предстояло доказать, что на вершину хэвивейта он взобрался всерьёз и надолго. Что касается Гана, то он в минувшей схватке досрочно победил Деррика Льюиса, благодаря чему и получил временный титул.

В канун схватки оба бойца выражали уверенность в успехе. Интригу подогревало и то, что не так давно в Сеть слили видео давнего спарринга Сириля и Фрэнсиса, в котором первый превосходит Хищника. Позже Нганну рассказывал, что он, в свою очередь, на одной из тренировок нокаутировал Сириля. Всё это заметно влияло на атмосферу вокруг схватки и вызывало дополнительное напряжение.

Как бы то ни было, согласно котировкам букмекеров, Ган значился небольшим фаворитом противостояния. При этом многие эксперты полагали, что француз благодаря своей манере может затянуть бой в поздние раунды, а возможно, даже превратит его в скучную «шахматную» партию.

Казалось, что первые раунды оправдают худшие опасения. Сириль после неудачной попытки перевода в партер на старте поединка перешёл к излюбленной тактике. Француз отменно передвигался, маневрировал и менял стойки. То и дело Ган выбрасывал лоу-кики или быстрые джебы и набирал очки. Нганну же по большей части рассчитывал на взрывную работу. Хищник прессинговал, но шёл вперёд без ударов и на фоне шустрого оппонента казался слишком пассивным. Во второй пятиминутке картина не менялась, более того, Сириль отчётливо завладел преимуществом. Нганну же практически не выбрасывал ударов. Фрэнсис явно проигрывал бой, но, видимо, ждал ошибки оппонента.

И ставка Фрэнсиса сыграла. На старте третьей пятиминутки Ган неудачно рванул в атаку. Фрэнсис тут же этим воспользовался. Хищник подхватил оппонента и бросил на канвас как пушинку. Впереди было более трёх минут, так что Нганну мог напирать на противника всем весом и банально его выматывать. К чести Сириля, он, будучи ещё достаточно свежим, сумел подняться. Но классический ударник Нганну уже понял, что в этой схватке именно в борьбе будет его шанс. Хищник принялся искать шансы для перевода и снова бросил огромного оппонента на канвас. Сириль после борьбы выглядел уже уставшим и не казался таким же бодрым.

В четвёртом раунде Ган попробовал вести прежнюю игру. Раунд начался с его лёгких атак в стойке, рассчитанных на банальный набор очков. Но Нганну уже почувствовал слабину Сириля. Фрэнсис снова бросил оппонента на канвас и навязал ему борьбу. Хищник умело работал со своим весом и выжимал из оппонента все соки. Ган же выглядел вымотанным и потерянным.

В финальном раунде всё снова свелось к битве на канвасе. На этот раз инициатива исходила от Гана, но Нганну умело отработал в защите. А на попытку Сириля выйти на скручивание пятки и вовсе взирал как на попытки малыша нанести хоть какой-то ущерб взрослому человеку. В концовке Фрэнсис уверенно контролировал ход событий и довёл дело до победы по очкам.

Нганну провёл настоящий мастер-класс. Фрэнсис сумел скорректировать свои действия в ходе поединка и в очередной раз доказал, что его по-прежнему недооценивают. Как оказалось, Нганну умеет и отлично бороться, по сути, в октагоне он умеет всё. Попытки трюкача Гана отбегать пять раундов и набирать очки просто за счёт преимущества в скорости нарвались на титаническую силу Нганну и на его волю к победе. Фрэнсис – заслуженный чемпион тяжёлого веса, и хотелось бы верить, что после такого выступления лига его не отпустит и даст достойный контракт.