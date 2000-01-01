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Где живёт лучший боксёр планеты Сауль Альварес
Где живёт лучший боксёр планеты Сауль Альварес
Лидер рейтинга P4P Сауль Альварес в 2015 году продал свой дом в Дель-Мар (штат Калифорния, США) за $ 8,1 млн и купил особняк за $ 1 млн в родной Гвадалахаре (Мексика).
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Самые удивительные вещи в особняке Канело
Самые удивительные вещи в особняке Канело
Что необычного есть внутри люксового поместья Сауля Альвареса в Мексике.
Лошади
Лошади
Просторный особняк Альвареса включает конюшню, в которой живёт 38 лошадей.
Автомобили
Автомобили
Канело — заядлый автолюбитель. У него в гараже множество роскошных автомобилей, включая гиперкары Bugatti и Tesla.
«В детстве я продавал мороженое в автобусах, а теперь посмотрите на эту Ferrari Testarossa. Раньше я видел Testarossa только в кино, а теперь она у меня есть», — с гордостью утверждает Альварес.
«В детстве я продавал мороженое в автобусах, а теперь посмотрите на эту Ferrari Testarossa. Раньше я видел Testarossa только в кино, а теперь она у меня есть», — с гордостью утверждает Альварес.
Трек для внедорожника
Трек для внедорожника
В особняке Альвареса есть специальный трек для внедорожников. На нём Канело восполняет нехватку адреналина.
Альварес ездит по бездорожью со скоростью около 160 км/час, делает различные пируэты на багги.
Альварес ездит по бездорожью со скоростью около 160 км/час, делает различные пируэты на багги.
Стена Славы
Стена Славы
Все пояса Альвареса собраны на специальной Стене Славы. Сауль ценит свои достижения.
Стол для покера
Стол для покера
Гольф и покер — любимые занятия Альвареса, помимо бокса. Он минимум трижды в неделю играет в покер со своими знакомыми.
Двухэтажный шкаф для одежды
Двухэтажный шкаф для одежды
У Канело огромный гардероб. Мексиканец является сникерхедом — в его коллекции более 600 пар кроссовок.
Канело не жалеет, что переехал в Гвадалахару. В особняке есть все удобства для него, жены Фернанды Гомес, дочерей Эмили Синнамон (14 лет) и Марии Фернанды (4 года), а также сына Сауля Адиэля (2 года).
Канело не жалеет, что переехал в Гвадалахару. В особняке есть все удобства для него, жены Фернанды Гомес, дочерей Эмили Синнамон (14 лет) и Марии Фернанды (4 года), а также сына Сауля Адиэля (2 года).
Где живёт лучший боксёр планеты Сауль Альварес
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