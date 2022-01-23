Саид гораздо зрелищнее именитого однофамильца. На две последние победы он потратил менее 100 секунд.

«Американская борьба не работает с дагестанцами». В США признали ещё одного Нурмагомедова

Первый номерной турнир года в UFC позади. Шоу UFC 270 получилось по-настоящему напряжённым и захватывающим, чего стоили только две титульные схватки, в каждой из которых победитель был определён лишь решением судей. Но кроме накала страстей, в ходе турнира случилось и несколько досрочных побед, а это именно то, чего так жаждет зритель. Самую быструю викторию на шоу в Анахайме оформил представитель легчайшего веса, россиянин Саид Нурмагомедов. Его соперником был Коди Стаманн.

Саид бился впервые с октября 2020 года, тогда он выступил феерично. Марк Штригль был нокаутирован лишь за 51 секунду. Казалось, что после длительного простоя очередного суперперформанса ждать не стоит. Главной целью была просто победа, и не так уж важно, какой бы она была. Но сам соперник Нурмагомедова настолько форсировал события, что всё случилось очень быстро. Коди сначала попытался перебить соперника в стойке, но Саид умело работал на отходах. Тогда Стаманн зачем-то решил полезть в борьбу, и вот это было самой большой ошибкой. Нурмагомедов легко вышел на удушающий и заставил соперника постучать.

Таким образом, россиянин добыл победу за 47 секунд. В общем на две последние победы Нурмагомедов потратил только 98 секунд. Фантастика. Саида уже сравнивают с прославленным однофамильцем, но при этом стоит отметить, что он гораздо зрелищнее Хабиба.

За океаном Нурмагомедова расхваливали направо и налево. И именно о реакции на Саида мы и хотим немного рассказать. Известный комментатор Джо Роган в открытую восхищался Саидом непосредственно в октагоне.

Не отмалчивались и бойцы. К примеру, известный полусредневес Белал Мухаммад также обратил внимание на фамилию Саида.

«Эти Нурмагомедовы знают, как драться», — написал Белал.

Представитель наилегчайшего веса Джефф Молина тоже отметил выступление Нурмагомедова.

«Жёсткое шоу от Саида», — написал он.

Но, конечно, больше всех скиллами россиянина восхищались болельщики, которые не скупились на самые яркие высказывания.

«Иметь фамилию Нурмагомедов – значит уже иметь читерский код».

«Парень даже не вспотел».

«Что вы ожидали от парня с фамилией Нурмагомедов?»

«Так просто для дагестанцев».

«Чёрт, теперь у дагестанцев есть свой боец в легчайшем весе».

«Американская борьба не работает с дагестанцами».

«Зачем он пытался бороться с парнем по фамилии Нурмагомедов?»

«Он всерьёз попытался бороться с русским?» — писали болельщики.

Судя по всему, в США признали ещё одного Нурмагомедова и будут следить за этим парнем вплотную. Действительно, весьма интересно, как будет развиваться карьера Саида, особенно если учитывать то, что в этом же дивизионе пробует строить карьеру родственник Хабиба – Усман Нурмагомедов. Похоже, в этом дивизионе будет по-настоящему жарко.

Но пока о дерби Нурмагомедовых говорить слишком рано. Саид после поединка заявил, что надеется в следующий раз получить поединок с Марлоном Верой.

«Я не думал, что бой пройдёт так. Готовился на все три раунда, хотел показать зрелище, подраться в стойке, но не упустил момент. Не успел показать, на что я способен. Думаю, если бы бой продлился дольше, моя борьба бы его удивила. С кем бы хотел подраться, с кем-то из топ-10, уже вызывал на бой Марлона Веру», — сказал Саид на пресс-конференции после поединка.