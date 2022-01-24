«А бразильцы… вон там лежат!» Убит один из самых лютых соперников Шлеменко

Известный бразильский боец Майкел Фалкан погиб в возрасте 40 лет в родном Пелотасе. 23 января спортсмена срочно доставили в больницу с двумя ножевыми ранениями, но, несмотря на все усилия, врачи не сумели спасти его жизнь. По предварительной информации, Фалкана ночью ударили ножом возле одного из баров, где он регулярно проводил время. Скорее всего, Майкел стал жертвой бытового конфликта: выходец из неблагополучной семьи регулярно попадал в подобные ситуации на протяжении всей карьеры.

Несмотря на сложный характер, Фалкан успел добиться в спорте многого. Да, в промоушене UFC бразилец провёл только один победный бой с Джеральдом Харрисом, после чего был внезапно уволен — всплыло старое уголовное дело, где спортсмен обвинялся в насилии по отношению к женщине. Зато в Bellator Майкел стал настоящей звездой, с ходу выиграв Гран-при среднего веса, в полуфинале сломив Вячеслава Василевского. Следом Фалкан получил шанс завоевать пояс — ему противостоял действующий чемпион Bellator Александр Шлеменко.

Тот бой получился одним из самых ярких в карьере Шторма. Первый раунд стал открытым и сверхзрелищным — россиянин и бразилец жёстко рубились с переменным успехом, обмениваясь точными попаданиями. После перерыва Шлеменко стал превосходить оппонента и вскоре опрокинул того мощным встречным ударом. Фалкан оставался в сознании и хотел сопротивляться в партере, но отключился после могучего удара сверху. Тогда-то Александр и сказал свою знаменитую фразу: «Мы чемпионы! А бразильцы… Бразильцы вон там лежат!»

Фото: bellator.com

Вскоре Фалкану пришлось покинуть и Bellator — вновь из-за нарушения закона. Он с другом принял участие в массовой потасовке, начавшейся после того, как боец ударил продавщицу на заправке. Впрочем, впереди у Майкела было ещё много крупных поединков: в частности, он успел дважды подраться с Владимиром Минеевым, которому нанёс первое поражение в карьере. Несмотря на постепенный спад в результатах, Фалкан не планировал завершать карьеру — последний поединок он провёл в октябре 2021 года. Но судьба решила иначе.