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Бой Валентин Молдавский — Райан Бейдер, Мамедов — Хендерсон, прямая трансляция Bellator 273, онлайн 30 января

Bellator 273. Бывший милиционер отнимет у американца последнее! И отомстит за Фёдора. LIVE
Микаил Гусейнов
Бейдер — Молдавский
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Россия может получить чемпиона и главного претендента на титул. Подробности — на «Чемпионате».

В ночь с 29 на 30 января в Финиксе (штат Аризона, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам Bellator 273. Первое шоу промоушена в 2022 году подарит сразу несколько больших боёв. Чемпион лиги в тяжёлом весе Райан Бейдер будет защищать титул от посягательств обладателя временного титула Валентина Молдавского. В соглавном бою турнира Ислам Мамедов померится силами с экс-чемпионом UFC Бенсоном Хендерсоном. Все подробности турнира – в онлайн-трансляции «Чемпионата».

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Bellator 273. Полный кард турнира Где смотреть Bellator 273 Когда пройдёт турнир Bellator 273
Live Микаил Гусейнов

Мамедов прошёл сборы вместе с Махачевым

Ислам Мамедов, судя по всему, прошёл тренировочный лагерь вместе с Исламом Махачевым. Последний сейчас активно готовится к февральскому бою с Бенеилом Дариушем. Перед вылетом в США Мамедов выложил совместное фото с Махачевым и рядом других бойцов.

«Основную подготовку прошёл дома, сегодня уже вылетаю в Штаты, 29 января постараюсь сделать всё, чтобы подняли мою руку. Хотел бы сказать спасибо всем кто участвовал в моей подготовке. Спасибо моим тренерам, спарринг-партнёрам и команде Nurmagomedov MMA School», — написал Мамедов.

Соответствующий пост доступен на его странице в «Инстаграме».

22:15 Микаил Гусейнов

Молдавский настроен на досрочную победу

Напомним, что Валентин Молдавский в прошлом получал образование по направлению криминальной милиции. Так что будет вполне уместно сказать, что бывший милиционер намерен отобрать у американского ветерана ММА последний титул. Россиянин настраивается на досрочную победу.

«Ну я надеюсь, что мы не будем доходить до решения, потому что я просматривал статистику, и Бейдер не проиграл решением ни одного боя. Играть с ним в долгую — плохая идея. С ним надо стараться заканчивать пораньше. Всякое может случиться, но с ним лучше закончить пораньше», — говорил Молдавский в интервью Okko Sport.

22:11 Микаил Гусейнов

На турнире выступят ещё два россиянина. Мамедов сразится с экс-чемпионом UFC

В соглавном событии шоу выступит член команды Хабиба Нурмагомедова Ислам Мамедов. Его соперником станет экс-чемпион UFC в легком весе Бенсон Хендерсон. Уже сейчас очевидно, что победитель этой схватки получит хорошие шансы на тайтл-шот.

А открывать всё шоу будет член команды Фёдора Емельяненко Никита Михайлов. Противостоять ему будет Блейн Шатт. Это будет вторая схватка Никиты в Bellator. В лиге он дебютировал на московском турнире, когда победил Брайана Мура.

22:09 Микаил Гусейнов

Подтекст схватки Бейдер – Молдавский

В 2019 году Райан Бейдер брутально нокаутировал Фёдора Емельяненко в финале Гран-при в тяжёлом весе. С той поры за Последнего Императора успел поквитаться Вадим Немков, отобравший у Райана пояс в полутяжёлом весе. Но теперь шанс отомстить за учителя есть и у Валентина Молдавского, так что, наверное, в противостоянии будет и что-то личное.

22:08 Микаил Гусейнов

Валентин Молдавский впервые выступит в статусе временного чемпиона

Напомним, что Валентин Молдавский завоевал титул временного чемпиона в тяжёлом весе в июне минувшего года. Тогда он уверенно разобрался с Тимоти Джонсоном, завоевав победу по очкам.

Что касается Бейдера, то американец в предыдущем поединке проиграл Кори Андерсону, но тогда он бился в Гран-при полутяжёлого веса. Титул в тяжёлом весе Райан последний раз защищал аж в сентябре 2019 года. Тогда его соперником был Чейк Конго.

22:07 Микаил Гусейнов

Bellator 273. Полный кард турнира

На турнире состоится 10 поединков. В трёх из них примут участие россияне. Кроме Валентина Молдавского в клетке появятся Никита Михайлов и Ислам Мамедов. Отметим также, что очередной поединок проведёт перспективный полутяж, воспитанник Райана Бейдера Салливан Коули.

Основной кард:

  • Райан Бейдер – Валентин Молдавский
  • Бенсон Хендерсон – Ислам Мамедов
  • Генри Корралес – Эйден Ли
  • Сабах Хомаси – Джалил Уиллис

Предварительный кард:

  • Дарион Колдуэлл – Энрике Барцола
  • Крис Гонсалес – Саад Авад
  • Дуэйн Джонсон – Далтон Роста
  • Бен Пэрриш – Салливан Коули
  • Лукас Бреннан — Бен Луго
  • Никита Михайлов – Блэйн Шатт.
22:03 Микаил Гусейнов

Где смотреть Bellator 273

Прямую трансляцию Bellator 273 можно будет посмотреть в ночь с 29 на 30 января 2022 года на мультимедийной платформе Окко.Спорт в разделе ММА.

22:02 Микаил Гусейнов

Когда бой Райан Бейдер – Валентин Молдавский

Главный бой шоу, ориентировочно, стартует не ранее 06:00 по московскому времени. Регламентом предусмотрено пять раундов схватки.

22:01 Микаил Гусейнов

Когда пройдёт турнир Bellator 273

Шоу пройдёт в ночь с 29 на 30 января. Ожидается, что бои предварительного карда стартуют в 02:00 по московскому времени.

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