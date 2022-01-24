Bellator 273. Бывший милиционер отнимет у американца последнее! И отомстит за Фёдора. LIVE

Мамедов прошёл сборы вместе с Махачевым

Ислам Мамедов, судя по всему, прошёл тренировочный лагерь вместе с Исламом Махачевым. Последний сейчас активно готовится к февральскому бою с Бенеилом Дариушем. Перед вылетом в США Мамедов выложил совместное фото с Махачевым и рядом других бойцов.

«Основную подготовку прошёл дома, сегодня уже вылетаю в Штаты, 29 января постараюсь сделать всё, чтобы подняли мою руку. Хотел бы сказать спасибо всем кто участвовал в моей подготовке. Спасибо моим тренерам, спарринг-партнёрам и команде Nurmagomedov MMA School», — написал Мамедов.

Соответствующий пост доступен на его странице в «Инстаграме».